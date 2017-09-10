أمهات عاملات في رحلة بحث عن دور لحضانة ورعاية أطفالهن

مع حلول الدخول الاجتماعي تسارع العديد من الأمهات العاملات إلى البحث عن دور للحضانة والرعاية وذلك لتوفير الأمان والجو المناسب والمستقر لأبنائهن، فتشكل هذه الظاهرة هاجسا لدى هؤلاء الأمهات لتصبح شغلهن الشاغل.

تبحث الأم العاملة عن مكان آمن تضع فيه أطفالها فترة غيابها عنهم خارج المنزل الأمر الذي سيزيد من رضا الأم ويحقق الراحة النفسية لها لكن رحلة البحث عن هذا المكان جد صعبة وطويلة وتحتاج إلى التفكير جيدا لأنه ليس من السهل ترك طفلك الصغير في مكان بعيد عنك لذلك تجد معظم الأمهات ينتابهم القلق والحيرة عن المكان المناسب الذي يتركون فيه فلذات كبدهم فترة وجود هؤلاء في مراكز العمل.

مكان آمن حلم الأم العاملة





تنتاب الحيرة الكثير من الأمهات العاملات عند التفكير بالمكان المناسب الذي يعود إليه الطفل بعد رجوعه من المدرسة، وخاصة لمن هم أصغر من أن يجلسوا وحدهم في المنزل لحين عودة الأم من العمل، لذا لا تجد الأمهات حلا إلا أن يكون المكان الأنسب لأبنائهن في هذه السن هو دور الحضانة، والتي تستقبل الأطفال في ساعات انتظار يتم دفع مبلغ معين مقابل ذلك، أو أن بعضهن يلجأن إلى الجارات، أو الحضانات المنزلية، ليكون هو المكان الذي يستقبل أبناءهن، وفي هذا السياق تحدثنا مع أم رؤوف وهي موظفة في احدى الشركات الخاصة، تجبرها طبيعة عملها على البقاء في العمل إلى ما بعد الساعة الرابعة عصراً ما يضطرها إلى إبقاء ابنها الذي هو في الصف الثالث ابتدائي في الحضانة مع اخته الصغيرة ذات الثلاث السنوات.

في حين عبرت لنا أم ملاك عن المشكل الذي تعاني منه ابنتها داخل دور الحضانة كون ان ابنتها الكبيرة ذات العشر سنوات تجلس مع أطفال يصغرونها بكثير من السنوات لذلك تخشى والدتها أن يؤثر على سلوكها ومستوى تفكيرها فيما بعد إلا أنها لا تجد خيارا آخر لحل هذه المشكلة فتضطر إلى تركها في هذه الدور، ومن جانب آخر فضلت أم ياسر والتي تعتبر موظفة أيضا ترك ابنتها التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات وإبنها ذو الست سنوات لدى أمها لرعايتهم قائلة بأنها تكون أكثر اطمئنان وراحة عندما يكون أطفالها تحت رعاية أمها مضيفة في ذات السياق بأنها تثق كثيرا بها مقارنة بدور الحضانة التي وحسب رأيها لا تقدم الاهتمام اللازم لأطفالها بسبب المشكلات الكثيرة والمزعجة التي تعج بها هذا الدور بداية من تعامل المسئولين عنها ومرورا بالمشرفات غير المدربات بالإضافة إلى نوعية الأكل والمعاملة داخل هذه الدور من قبل المربيات.

أخصائيون نفسانيون يؤكدون للمحور اليومي :«دورالحضانة لا تعود بالنفع على جميع الأطفال»





أكدت الأخصائية النفسانية «سهيلة زميرلي›› على أن دور الحضانة لا تعود بالنفع على جميع الأطفال بل بعضهم فقط، وهي ليست ضرورية للجميع وإنما تلزم بوجه خاص بالنسبة للطفل الوحيد الذي ليس له مرافق في البيت وأيضا أولئك الذين لا مجال لهم ليلعبوا ويلهوا مع غيرهم من أطفال بسبب انعزال أماكن سكنهم أو ضيق مساحتها أو أولئك الذين يعانون من اضطرابات وحركة سريعة، حيث واصلت بأن نشأة الطفل تتأثر بالظروف المحيطة به خاصة في السنوات الأولى من عمره حيث تواجد الأم في هذه الفترات الأولى معه له تأثيرات ايجابية عليه وعليه إذا لم تكن هناك ظروف قاسية تستوجب خروج الأم إلى العمل واتجاهها نحو دور الحضانة الأفضل فمن المستحسن أن يبقى الطفل في البيت لتلبي له هذه الأخيرة كل متطلباته من تنظيفه بسرعة وإطعامه، لأن كل هذه الأمور ستؤثر على شخصيته عندما يكبر وبالتالي - تضيف المتحدثة -بقاء الأم في السنوات الأولى للطفل إلى جانبه أفضل من تلقيه التربية والعناية والرعاية من أطراف أخرى قبل أن تواصل في السياق ذاته وتؤكد بأن تأثر الطفل بعلاقته بأمه ليس في السنة الأولى من عمره فقط بل حتى في السنوات التي بعدها، ولذلك تقول «زميرلي» وجب على المرأة أن تتسلح بالوعي الفائق لتنظيم حياتها ووقتها وما يتناسب مع عملها ومسؤولياتها بشكل يحافظ على تلك الإيجابيات›› أيضا أبدت ذات المتحدثة تخوفا من الوضعية التي يكون فيها الطفل داخل الحضانة بكل درجات عمره، خاصة من جهة المربيات فعلى حد قولها إن هناك الكثير من دور الحضانة لا تراعي المستوى التعليمي والتربوي للمربية التي تعتبر الأم الثانية للطفل، فالصفات التي تحملها المربية لا تكون ولو بنسبة مئوية قليلة مما تحمله الأم وبالتالي سيؤثر ذلك على شخصيته مستقبلا، والعكس صحيح أي إذا كانت المربية جيدة فإن ذلك سيقلل من احتمال سلوكيات غير سليمة للطفل، وأضافت أن الشيء الإيجابي الذي يجده الطفل إذا توفر في هذه الدور هو أخصائيون تربويون يعملون على تربية الأطفال وهذا ما تتوفر عليه القليل من دور الحضانة أما الباقي فيعتبر المشرفون عليها أن العناية بالطفل لا تعني أكثر من جلب المال، وفي حديثها عن المربيات في البيوت ولجوء الأم العاملة إلى وضع رضيعها فترة غيابها عندهم، فإن ذلك له الأثر السلبي حيث قالت المتحدثة بأن ليس لما نشهده في دور الحضانة فقط بل زد على ذلك لجوء الأم العاملة إلى وضع رضيعها عند حماتها أو والدتها، فهذا جد سلبي لأن الرضيع في هذه الفترة يحتاج إلى أمه أكثر وإلى عنايتها بدل من وجوده عند نساء غريبات لا تتوفرن على أدنى معرفة برعاية الأطفال في هذه السن.