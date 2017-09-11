المجتمع المدني يطالب بتوفير الأمن للأسرة التربوية

اهتزت ولاية خنشلة أول أمس على وقع حادثة أليمة، تعرض لها مدير مؤسسة تربوية تم الاعتداء عليه من قبل أحد الأولياء بسبب رفض المدير بيعه الكتب المدرسية وتأجيل العملية إلى يوم آخر صورة المدير التي أظهرته بوجه دام عرفت تداولا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطف كبيرا من مختلف شرائح المجتمع المدني التي طالبت بضرورة حماية هاته الفئة التي باتت عرضة لكل أنواع الاعتداءات اللفظية والجسدية.

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا في حالات العنف داخل المحيط المدرسي بمختلف أنواعه اللفظي والجسدي والغريب في الأمر أنه بات يميز علاقة التلميذ والأستاذ فتنامي وتيرة العنف في الوسط التعليمي صادمة خاصة بعد الحادثة التي تعرض لها مدير ابتدائية بخنشلة وغيرها من الحوادث التي عرفت استياء كبيرا من قبل مختلف شرائح المجتمع المدني في السنوات الفارطة باتت سيناريوا لا بد منه عند كل دخول مدرسي جديد لهذا باتت المطالبة بحماية أعضاء الاسرة التربوية من الاعتداءات وال مطالبة بتوفير الأمن أمر ضروري من أجل ضمان السير الحسن لكل من عمال هاته المؤسسات والتلاميذ في آن واحد.

أولياء يعتدون على الأساتذة لأتفه الأسباب





كان المعلم في الماضي ذو قيمة كبيرة تنطبق عليه كل معايير التبجيل والاحترام لكن الأمر اليوم بات صادما إذ تعرض هذا الأخير لكل أنواع العنف والاحتقار وتحول الى عدو يتربص له التلميذ والأولياء في آن واحد وعند أدنى خطأ أو نرفزة فإن الضرب سيكون نصيبه والشتم سيكون حليفه بل والأكثر من كل هذا وذاك أنه قد يتعرض للطرد اذا كان الولي يشغل منصبا مرموقا وهلم جر من المشاكل التي بات يتعرض لها أعضاء المؤسسات التربوية فبعدما كانت هاته المهنة الاحب لدى العائلات الجزائرية باتت اليوم مهنة يتفاداها الجميع بسبب الصور المزرية التي تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص غارقين في دمائهم لا لشيء الا لانهم حملوا راية التعليم. ومن بين تلك الحوادث الأليمة حادثة المعلمة التي تعرضت للضرب المبرح أمام باب الثانوية التي تدرس فيها من قبل أحد التلاميذ وثلاثة من أصدقائه فبعد ان اخرجته من القسم لأنه لم يحترم الدرس شتمها فتدخلت المديرة من أجل تهدئته وطردته طالبة منه إحضار أوليائه قبل رجوعه في الفترة المسائية لكنه لم يعد الى البيت بل ترصد الأستاذة عند خروجها وقام رفقة أصدقائه بضربها ضربا مبرحا ولولا تدخل بعض شباب الحي الذي تقع به الثانوية للفظت أنفاسها الأخيرة على بابها لكنها تعرضت إلى إصابتها خطيرة على مستوى الوجه والظهر وهي تعاني نتيجة تصرف متهور وطائش من تلميذ متهور. مثل هاته الأستاذة تعرضت مديرة بابتدائية بحي البحر والشمس بحسين داي الى دهس بالسيارة من قبل أحد أولياء التلاميذ الذي طالب بالتحاق ابنه بالسنة الأولى بعدما كان بقسم التحضيري لكن سنه كان لا يتوافق مع شروط الالتحاق بهذا الطور وبعد محاولات عدة من قبل الولي صممت المديرة على رايها لأنها لم تستطع ان تزور وثائق التلميذة حسبما ما أملاه عليها والدها فترصدها عند الخروج وقام بدهسها بسيارته الأمر الذي الحق بها كسور عديدة وخطيرة.

علي بن زينة يؤكد: «إعادة القيم الأخلاقية للمدرسة الجزائرية بات أمرا ضروريا»





أكد علي بن زينة، رئيس الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، أن هاته الظاهرة باتت غير دخيلة على المجتمع الجزائري بسبب عدم التواصل بين أعضاء السلك التربوي من جهة وبين الاولياء وأبنائهم من جهة أخرى الشيء الذي شدد وتيرة الصراع بين الطرفين فالأستاذ أو المدير بسبب كثرة الأعباء والعمل الشاق قد لا يجد طريقة مناسبة للتصرف أو الكلام والولي بدوره أيضا قد تؤثر عليه هاته التصرفات فيصبح همجيا وغير متفهما لهذا فمن الضروري أن تعود الروية الى نصابها وأن يعلم الأولياء كيفية احترام الأستاذ وتبجيله لأبنائهم في البيت قبل المدرسة حتى يتربوا على هاته المعتقدات ويؤمنون بها وحتى تعود لكل واجد مكانته وهيبته الخاصة باعتبار أن هذه المبادئ هي نقطة الارتكاز للتأسيس لمجتمع حداثي ديمقراطي داعيا الى ضرورة التحكم في سلوكيات بعض التلاميذ والمدرسين أيضا هل لذلك علاقة بتراجع الوزن الاعتباري للمؤسسة التعليمية؟.

وأضاف أن مدرستنا اليوم تشكل محطة للإحساس بالإحباط ووجب إجراء تشخيص دقيق للمنظومة التربوية للوقوف على الاختلالات في الخيارات التربوية إذ لم تعد تضطلع بأدوارها كاملة في التربية وفي نقل قيم المواطنة لدى التلاميذ مقترحا اعتماد آلية الوساطة من خلال الاستماع والحوار بين المكونات التربوية المتضررة والمتناثرة من أجل التخفيف من حدة التوتر والتقليل من حجم السلوكيات العدوانية اذ بات الأساتذة خائفين من تلامذتهم وصار التلاميذ أيضا خائفين من أساتذتهم وهو ما ينذر بتدهور هذه العلاقة لتتحول من الاحترام والتقدير المتبادل إلى العنف والخوف المتبادل.

ومن هنا دعا ذات المتحدث الى ضرورة عودة النظام وهيبة الأستاذ الضائعة من خلال إعادة القيم الأخلاقية الى أسرنا وأبنائنا وحتى الى أساتذتنا الجدد الذين التحقوا حديثا بالمؤسسات التربوية والذين قد لا يعرفون كيفية التعامل وحسن الحوار والمعاملة بسبب انعدام الخبرة لديهم أو حتى بسبب صغر سنهم وصعوبة عقليات التلاميذ الذين تعودوا على تلبية احتياجاتهم دون عناء وعلى مساندة ابائهم لهم رغم كل الأخطاء ولإنجاح العلاقة لا سبيل غير التضحيات فعلى الأستاذ ان يتفهم ويتصرف بعقلانية وعلى الولي ان يضبط تصرفات ابناءه ويتعلم كيفية توجيها باحترام الأستاذ وضرورة طاعته لأنه ولي ثانيا قبل كل شيء.