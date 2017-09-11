تسجيل أكثر من 50 متوف غرقا خلال هذه الصائفة

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية توافد أكثر من 130مليون شخص على مجموع الشواطئ المتوزعة على طول الشريط الساحلي عبر الوطن خلال موسم الصيف لهذه السنة، حيث تصدرت وهران وعين تيموشنت قائمة الولايات الساحلية الـ14 الأكثر اقبالا من قبل أكبر عدد من المصطافين خلال موسم الصيف الفارط بتسجيل أزيد من 17 مليون زائر لكلا هاتين الولايتين لغرب الوطن، هو الأمر الذي اشارت إليه حصيلة النشاطات التي قامت بها ذات المصالح خلال الفترة الممتدة من جوان الى يومنا هذا.

أكثر من 16 مليون مصطاف هب الحصيلة التي تم تسجيلها بولاية مستغانم فقط سجلت ثم الجزائر العاصمة التي سجلت حوالي 4مليون كما وقعت جيجل بأزيد من 13 مليون في حين سجل أقل تدفق على مستوى شواطئ عنابة بأزيد من مليوني مصطاف.

إنقاذ أزيد من 53ألف شخص من الغرق





أشار المدير الفرعي للإحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد «فاروق عاشور» إلى أن عدد الأشخاص الذين أنقذوا من غرق اكيد ارتفع من 48.000 حالة خلال صيف السنة الماضية إلى أزيد من 53 ألف خلال صيف هذه السنة التي تميزت أيضا بحوالي 80ألف تدخل في الشواطئ وتقديم العلاج بعين المكان لأزيد من 20 ألف شخص ونقل 4917 شخص نحو المراكز الصحية قبل أن يضيف في السياق ذاته بان صائفة هذه السنة قد عرفت ارتفاعا في عدد الضحايا غرقا مشيرا الى أنه خلال موسم اصطياف السنة الفارطة كانت ذات الوحدات قد سجلت 124 حالة غرق، وهناك 35 من بين 53 حالة وفاة غرقا سجلت خلال ساعات الحراسة والحالات الـ 18 المتبقية سجلت خارج ساعات الحراسة، بالإضافة إلى تسجيل وفاة شخصين وجرح 13 آخرين في حوادث بالبحر تسبب فيها مركبات بحرية على غرار مركبات «الجات سكي».

مجهودات كبيرة للوقاية من حالات الغرق





واصل العقيد فاروق عاشور بأنه كانت قد سجلت خلال موسم الاصطياف لهذه السنة العديد من حالات الغرق في مختلف المناطق من الوطن، حيث تم إحصاء 127 وفاة غرقا منها 74 حالة سجلت في شواطئ ممنوعة للسباحة، قبل أن يشير في السياق ذاته إلى أن السلطات العمومية كانت قد بذلت جهودا جبارة للوقاية من حالات الغرق حيث تمت معاينة أغلبها في الشواطئ الممنوعة للسباحة أي غير المحروسة مضيفا بأن المديرية العامة للحماية المدنية قد حرصت هذه السنة على تمديد مدة حراسة الشواطئ من الساعة الثامنة صباحا الى 20 بدل من التاسعة صباحا الى الـ19، حيث قال «عاشور» في نفس الإطار بأن بعض حالات الغرق التي سجلت في الشواطئ المحروسة وخلال ساعات الحراسة لا سيما الاطفال كان إهمال الأولياء الذين يتركون اطفالهم يسبحون دون حراستهم هو السبب وراء ذلك.

الحماية المدنية تبادر لتكوين ضباطها في مجال الإدارة والاتصال





نظمت المديرية العامة للحماية المدنية، بداية من أول أمس دورة تكوينية في مجال إدارة والاتصال في حالة أزمات وكوارث لفائدة الضباط المكلفين بالإعلام لمديريات الحماية المدنية الولائية للغرب في الفترة الممتدة من أول أمس وإلى غاية 14 من الشهر الجاري حيث ستقام هذه الأخيرة على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية وهران، حيث تدخل هذه العملية في إطار تطوير وعصرنة قطاع الحماية المدنية وبصفة خاصة في ميدان الموارد البشرية ونظرا للمهام الصعبة والمتشعبة المنوطة لسلك الحماية المدنية للتكفل بمختلف الأخطار، لهذا الغرض هذا التكوين يندرج في إطار برنامج التعاون الجزائري الأوروبي في مجال الوقاية والإعداد لمواجهة الكوارث، وذلك من أجل رفع درجة التأهيل في مجال الإعلام والاتصال في حالة الأزمات، حيث سيتمكن المشاركين عند اختتام فعليات هده الدورة التكوينية من اكتساب المعرفة والتأهيل في مجال تحضير مخطط عمل لتسيير الاتصال أثناء وقوع الأزمات سواء على مستوى التقني العملي والاجتماعي وكذا تحضير ووضع حيز التطبيق الأدوات الكفيلة بتحديد نوع وحجم الأزمة، أيضا معرفة طبيعة وخصوصيات الأخطار المختلفة في حالة الأزمات وهذا من أجل تحديد المنهجية والكيفية لمواجهتها، بالإضافة إلى وضع الأدوات اللازمة للاستفادة من عودة التجارب إلى جانب التحضير لإدارة وتسيير الاتصال أثناء الأزمات، تحديد نوع الحدث وحجمه، وكذا إعداد ووضع منهجية في الاتصال أثناء الأزمات عن طريق المخطط التقني، العملي، الإجتماعي أو السياسي، بالإضافة إلى معرفة الخصوصيات الرئيسية في حالة الأزمات بهدف التعلم في كيفية مواجهتها، وإستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في حالة أزمة.