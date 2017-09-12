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إدراج 1800 وحدة فحص ومتابعة صحية  

المؤسسات التربوية تتعزز بفرق من الأطباء لترقية الصحة

  12 سبتمبر 2017 - 10:35   قرئ 4 مرة   0 تعليق   المجتمع
المؤسسات التربوية تتعزز بفرق من الأطباء لترقية الصحة

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ضرورة فتح وحدات جديدة للفحص والمتابعة والطب الوقائي بالقطاع التربوي وتعزيزها بفرق من الأطباء العامين والنفسانيين وجراحي الأسنان والممرضات، حيث لم يكن هذا الإجراء بالجديد بل أطلقته سابقا وزارة التربية خلال السنوات الفارطة، في ظل الانتقاد الكبير الذي صاحب هذا الإجراء من قبل جمعيات أولياء التلاميذ.

 
شدد الوزير خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية لتقييم برنامج الصحة المدرسية والجامعية بحضور كل من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، على أهمية «تطوير أنشطة حماية وترقية الصحة في الوسط المدرسي وتعزيزها في إطار نهج متعدد التخصصات ومشترك بين القطاعات بمشاركة التلاميذ والجمعيات، خاصة منها جمعيات أولياء التلاميذ».
 
1800 وحدة فحص ومتابعة عبر كامل التراب الوطني

ذكّر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالانتشار الكبير الذي تعرفه وحدات الفحص والمتابعة المنتشرة عبر الوطن والتي تجاوز عددها 1800 وحدة، يسهر على تسييرها 2264 طبيب عام و2084 جراح أسنان و1779 طبيب نفساني و2479 مساعد طبي، أما فيما يخص مجال الصحة الجامعية فقد بلغ عدد وحدات الطب الوقائي الموزعة عبر الوطن 380 وحدة يشرف عليها 833 طبيب و119 جراح أسنان و101 طبيب نفساني و469 مساعد طبي، حيث استفاد من هذه الخدمات خلال السنة الدراسية 2016-2017 أزيد من 8 ملايين تلميذ وأزيد من 86 ألف طالب، فضلا عن التطعيم الروتيني لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي، حيث تجاوزت نسبة التغطية به أزيد من 94 بالمائة، بالإضافة إلى التطعيم ضد التهاب الكبد الفيروسي الوبائي منذ عام 2014 للطلبة في العلوم الطبية الحيوية.
 
لابد من ترقية الصحة العقلية في الوسط المدرسي

حث ذات المسؤول على هامش نفس المناسبة على ترقية الصحة العقلية في الوسط المدرسي، من خلال التكفل النفسي والاجتماعي بالتلاميذ والطلبة بصفة ناجعة على مستوى الفضاءات المخصصة لهم، نظرا لأهمية التربية الصحية لدى الأجيال الصاعدة، حيث دعا المتحدث إلى تنظيم حصص خاصة في هذا المجال لتمكين التلاميذ والطلاب من اكتساب المعارف اللازمة لتبني أساليب حياة صحية، فضلا عن ترقية الصحة العقلية، حيث أشار في سياق منفصل إلى المسؤولية التي تتحملها المدارس والجامعات فيما يخص الحرص على صحة التلاميذ والطلبة طوال مسيرتهم الدراسية والجامعية، مما يسمح لهم _حسبه_ باكتساب المعارف في هذا المجال وتبني سلوكات ملائمة لصحتهم.
 
الاهتمام بصحة التلاميذ أفضل استثمار لحماية الصحة على العموم 

أبرز الوزير أن الاهتمام بصحة هذه الفئة من المجتمع التي تمثل قرابة ربع سكان الجزائر تعد أفضل استثمار لحماية وترقية الصحة على العموم، حيث أشار إلى ضرورة توفير مجموعة من الخدمات في مجالات التربية والوقاية والمعالجة لضمان رفاهية التلاميذ والطلبة. وذكر أن الجهود المبذولة من طرف وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي سمحت بتعزيز القدرات من أجل الوقاية والفحص والرعاية، حيث تجدر الإشارة في السياق ذاته إلى أن بإمكان المعلمين الاطلاع على الملف الطبي للطفل ومن ثم تكييف البرامج التربوية وفقا للتعليمات الطبية، كما تنظم وحدات الكشف حملات تحسيسية لصالح التلاميذ، مثل تنظيف الأسنان والوقاية من الأمراض المعدية وممارسة النشاط البدني والوقاية من العنف المدرسي ومكافحة التبغ وغيرها من الآفات الاجتماعية، حيث يشارك في هذه الحملات معلمون وأطباء وأخصائيون في علم النفس وفي علم الاجتماع وأعوان من الأمن الوطني، كما يتم تنظيم حملات لتلقيح الأطفال مع بداية كل سنة مدرسية، مع تخصيص برامج استدراكية بالنسبة للأطفال الذين فاتهم موعد التلقيح.
 
منيرة ابتسام طوبالي
 

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