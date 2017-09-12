بمعرض ديوان رياض الفتح

أولياء يقبلون على اقتناء الكتب المدرسية غير المتوفرة

شهد معرض الكتاب المدرسي المنظم بديوان رياض الفتح بالجزائر العاصمة، إقبالا كبيرا من طرف الأولياء لاقتناء الكتب المدرسية لأبنائهم، خاصة العناوين الجديدة غير المتوفرة في المؤسسات التربوية والمكتبات الخاصة المتعاقدة مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالرغم من تطمينات مسؤولي القطاع.

تميز الدخول المدرسي للموسم الحالي بإصدار 30 كتابا جديدا للطورين الابتدائي والمتوسط، و6 كراريس للنشاطات، مع رفض لجنة المتابعة للكتاب المدرسي المصادقة على 7 كتب مدرسية كانت دون المستوى لمطلوب، وتشمل الكتب الجديدة أقسام السنة الثالثة والرابعة ابتدائي، وتندرج في إطار مواصلة التحسينات التي أدخلت على المناهج التربوية منذ سنة 2016.

وفي جولة في المعرض، عبّر العديد من الأولياء عن قلقهم من عدم توفر الكتاب المدرسي، لا سيما الكتب الجديدة وفي هذا الصدد أبرزت «ليلى» أنها منذ اليوم الأول من الدخول المدرسي وهي في رحلة البحث عن الكتاب المدرسي، حيث تقربت من العديد من المكتبات الخاصة المتعاقدة مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية لبيع الكتاب المدرسي عساها تجد كتابي الرياضيات والتربية المدنية لاقتنائهما لابنتها المتمدرسة في الصف الثالث من التعليم الابتدائي بالمعرض.

بدوره، عبّر «محمد» عن قلقه من عدم توفر بعض الكتب الجديدة الخاصة بالسنة الثالثة متوسط، ويتعلق الأمر بكتب اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية والجغرافيا، وقال إن البحث عن الكتاب المدرسي أجبره على التغيب عن العمل يوما كاملا. مواطن آخر أبدى تذمره من عدم توفر غالبية كتب السنة الرابعة ابتدائي بالمعرض، ويتعلق الأمر بكتب اللغة العربية والفرنسية والتاريخ والجغرافيا والرياضيات والتربية المدنية، مشيرا إلى أن الكتاب المدرسي أصبح «كابوسا» هذه السنة بالنسبة للأولياء، خاصة أن الكتب الجديدة لم يشرع في بيعها بالمؤسسات التربوية بالرغم من تطمينات مسؤولي القطاع. والجدير بالذكر أن هذه الطبعة قد شهدت تضاعف عدد العارضين، بالإضافة إلى تنظيم ورشات ثقافية في الفن والمسرح والإبداع واللغات.

من جهتها، طمأنت نورية بن غبريت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية أولياء الأمور بخصوص توفر الكتاب المدرسي عبر كامل مراكز التوزيع التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وكذا بالمكتبات الخاصة المعتمدة لبيع الكتاب المدرسي والبالغ عددها 800 مكتبة، موضحة في السياق ذاته أن الكتب الجديدة الخاصة بالثانية والثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط، ستكون متوفرة بكل المؤسسات التربوية في غضون يومين من الدخول المدرسي أو في الـ10 من الشهر الجاري، حيث أشارت في السياق ذاته إلى أنه تم طبع 65 مليون نسخة من الكتب المدرسية هذه السنة من بينها 40 مليون كتاب جديد، مؤكدة أن استعمال الكتاب المدرسي سيكون بعد 15 يوما عن الدخول البيداغوجي، حيث تسعى ذات الوزارة من خلال تحديد هذه المدة إلى إعطاء الفرصة للأساتذة لتشخيص مستوى التلاميذ في التحكم في التعليمات. وواصلت المتحدثة فيما يتعلق بالأدوات المدرسية قائلة إن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قد أخذ على عاتقه التنسيق مع بعض المؤسسات المختصة في المجال من خلال تقديم الإمكانات لشراء الأدوات المدرسية بأسعار منخفضة، داعية الأولياء إلى اختيار النوعية الجيدة في الأدوات المدرسية.