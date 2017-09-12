القمل يكتسح المدارس ودور الحضانة 

عادت ظاهرة انتشار القمل بشدة مع الدخول المدرسي الجديد، حيث سجلت العديد من ولايات الوطن حالات كثيرة للإصابات بمختلف المؤسسات التربوية خاصة منها الابتدائية ودور الحضانة، ولم يقتصر الأمر على الولايات الداخلية فقط بل تعداه الى الأحياء الراقية مثل حيدرة والأبيار ودالي إبراهيم الشيء الذي أدى الى استياء كبير لدى أولياء التلاميذ، خاصة أمام إجراءات فصل التلاميذ المصابين بهم في أول أسبوع لهم بالدراسة.

تعرف جراء هاته الظاهرة العائلات الجزائرية حالة تأهب كبير لمجابهة هذا المرض عن طريق الشامبوهات والأدوية الخاصة، وهناك من الأولياء من استعمل مبيد الحشرات للقضاء على القمل في رأس ابنه متناسيا أنه قد يصيبه بعواقب وخيمة فبين القلق والاضطراب يعيش التلميذ ووليه حالة كبيرة من القلق خاصة بعدما قرر جل الأساتذة فصل التلاميذ المصابين للحد من انتشار الظاهرة وانتقال العدوى بين الأطفال.

صيدليات تعيش ضغطا كبيرا جراء طلب شامبوهات القمل





انتقالنا بين بعض صيدليات العاصمة أكد لنا أن الظاهرة قد انتقلت وتفاقمت بشكل رهيب الى درجة أن الصيدليات باتت لا تتمكن من سد كل الطلبيات المتعلقة بالشامبوهات والأدوية المضادة للقمل من بين الصيدليات صيدلية «حمزاوي» المتواجدة ببلدية حسين داي والتي قال لنا صاحبها «إنه ومنذ حوالي أسبوع أي منذ بداية الدخول المدرسي الجديد وجل الزبائن القادمين الى الصيدلية لا يبحثون عن شيء غير الشامبو المضاد للقمل، والمريب في الأمر حسب ما أشار إليه المتحدث يكمن في ظهور هذا الكم الهائل من الإصابات بعد أيام قليلة فقط من الرجوع الى المدرسة فاكتظاظ الأقسام ساهم في انتشار الظاهرة بشكل كبير.

من جهتها «ليلى» إحدى العاملات بالصيدلية أكدت لنا أنهم يحضرون أكثر من 100 قارورة شامبو وماء معالج للقمل لكنه سرعان ما ينفذ من المحل بسبب كثرة الطلب فحتى الأطفال المصابين يعمد الأولياء الى إخضاعهم للعلاج خوفا من انتقال العدوى لهم دون مراعاة لصحتهم نظرا لخطورة استعمال هاته الأدوية دون داعي.

أولياء يصبون غضبهم على انعدام المراقبة الصحية في المدارس





عبر الكثير من المواطنين عن غضبهم من تفاقم الظاهرة بمجرد احتكاك الأطفال ببعضهم بسبب الدخول المدرسي; فقد أخبرتنا «كريمة» وهي أم لطفلين بابتدائية «محمد عبدوه» ببلدية حسين داي اأنه وبعد ثلاثة أيام فقط من الدخول المدرسي بدأت عمليات التحسيس تتوالى بسبب ظهور بعض الإصابات في صفوف الطور التحضيري وطور السنة الأولى وابنها واحد منهم علما أنه قبل الدخول المدرسي لم يكن ابنها مصابا بل أصيب بمجرد دخوله أي أنه تلقى العدوى من الأطفال الذين هم معه بنفس الصف ورغم أنها تعالجه بالأدوية الازمة الا ان الإصابة تزيد في راسه يوما بعد يوم بسبب انتقال العدوى بين الأطفال بطريقة سريعة جدا إضافة الى ان هاته الوالدة قد عبرت عن استيائها بسبب غياب الرقابة الصحية في المدرسة والتي بإمكانها ان تخفف من عبئ الاولياء وتخوفهم خاصة وأن إصابة تلميذ واحد في القسم بالقمل يكون كافيا لإحداث الكارثة إذ أنه وفي ظرف قياسي يمكن أن تنتشر العدوى ويصاب كل التلاميذ بها ومن المفروض أن يمنح التلميذ عطلة مرضية ولا يعود للدراسة إلا بعد تخلصه منه نهائيا لتجنب حصول عدوى في كل القسم مشيرين إلى عدم كفاية وحدات الكشف الطبي التي من المفروض أن تقوم بفحص التلاميذ بشكل دوري ما قد يجعل التلاميذ عرضة للإصابة بأمراض أخرى في حين تشير مصادر طبية إلى أن نوعية العلاج المتوفر والأدوية المتداولة في الصيدليات.

مثل هاته الام هناك أمهات كثيرات تعانين من نفس المشكل خاصة امام نقص الادوية لمعالجة هاته الظاهرة فبين البحث عن شامبو القمل والأدوية الخاصة للقضاء عليه لم يجد «نبيل» غير مبيد الحشرات حتى يتمكن من القضاء على القمل الذي أصاب ابنه في مرة واحدة لكن الامر عرض فروة رأسه الى حساسية مفرطة استدعت منه زيارة اخصائي امراض جلدية.

نقص النظافة واكتظاظ الأقسام من أهم الأسباب

أرجع أحمد خالد رئيس جمعية أولياء التلاميذ في تصريحات سابقة المسؤولية الى نقص أو انعدام النظافة، وذكر أن هناك تلاميذ يقصدون المدرسة وهم متسخى الجسم والثياب ويصابون جراء ذلك بالقمل وينقلونه فيما بعد إلى تلاميذ آخرين كما أن للأساتذة يتحملون جزءا من هذه المسؤولية بعدما بات دورهم يقتصر على التدريس فحسب مهملين الجانب التربوي الذي يفرض عليهم مراقبة التلاميذ باستمرار والتبليغ عن أي حالة كما الوزارة الوصية يضيف أحمد خالد تتحمل جزءا من المسؤولية بسبب أن وحدات الكشف والمتابعة بات عملها يقتصر على معاينة التلاميذ في بداية كل سنة دراسية فقط مؤكدا بالمقابل أن التصدي لظاهرة انتشار القمل تتطلب معاينة يومية من قبل الأطباء وعلى الوزارة العمل لتوظيف أطباء دائمين في القطاع للقيام بهذه المهمة عوض انتدابهم في كل مرة من قبل وزارة الصحة.

كما أضاف أن أول المعنيين بالتكفل الجيد بالتلاميذ هي الأسرة ويبدو من خلال التجربة الى ظهور نقص واضح في الاهتمام بالأطفال بالإضافة إلى رفضهم تقبل إصابة أبنائهم ويختلقون مشاكل بالجملة خاصة وأن القانون ينص على ضرورة عزل المصابين ثلاثة أيام بعد اكتشاف الإصابة وإذا لم يتخلص التلميذ من القمل يعزل من جديد لثلاثة أيام أخرى وهو ما يغضب الأولياء وينظرون للقرار وكأنه إساءة إلى أبنائهم.