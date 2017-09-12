حوادث المرور تودي بحياة 5 أشخاص

توفي 5 أشخاص فيما أصيب 58 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلتها وحدات الدرك الوطني خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

في هذا الصدد، صرح رئيس مكتب الإعلام والاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني الرائد أحمد بن شارف أن وحدات الدرك الوطني سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 حادث مرور، أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 58 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف الرائد أحمد بن شارف أن الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي ولاية الجزائر وبومرداس والوادي بحادثين لكل منها، مشيرا إلى أن العامل البشري يبقى هو المتسبب الرئيسي في جل هذه الحوادث، وأبرز رئيس مكتب الإعلام والاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني أن السواق تسببوا في 21 حادث منها ما يعود للسرعة المفرطة وكذا التجاوز الخطير بـ 5 حوادث، أما المارة فقد تسببوا في 3 حوادث والمركبات في حادثين.