مخطط الإنذار ينقذ مئات الأطفال من الاختطاف

شريط الاخبار
إعادة بعث نشاط شرطة العمران لمراقبة سير المشاريع السكنية عائلات بكاملها تمتطي قوارب الموت بحثا عن «الإلدورادو» المفقود! قيادة الجيش في تأهب لمواجهة التهديدات الإلكترونية تنظيم الأذان لأول مرة في الجزائر وزارة السكن تنفي تحويل مساكن «عدل» إلى صيغة «أل بي أ» بن غبريت تأمر مدراءها بإيجاد حل «استعجالي» لاكتظاظ الأقسام هزة أرضية بشدة 4.7 درجات بولاية باتنة زطشي بـ عباءة الرئيس الهاوي ويقود الكرة الجزائرية إلى الهاوية تواصل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه و أزمة بطاطا جديدة في الأفق وزارة التجارة تنفي إشاعة استيراد أمعاء الخنزير لصناعة المرقاز نحو استيراد 35 ألف طن من الشعير النفط يصعد إلى 55 دولارا وتوقعات بارتفاع الطلب إلى 1.6 مليون برميل في 2018 اطمئنوا...نحن لا نكذب عليكم شلل في عملية بيع وتوزيع الكتب المدرسية بداية من اليوم نقص الكتاب المدرسي واكتظاظ كبير في مدارس تلمسان الفوضى تطبع اليوم الأخير من التسجيلات النهائية إدانة محمد فالي بـ 06 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية أونساج تتجه لاستحداث 23 ألف مؤسسة صغيرة تدمير 12 مخبأ للإرهابيين بتيبازة و4 أخرى ببومرداس 5 ملايين جزائري قضوا موسم الاصطياف خارج الوطن ارتفاع نسبة عقود التأمين على المخاطر الفلاحية إلى 35 بالمائة بالشلف حلول ترقيعية لضمان تمدرس 500 تلميذ في الطور المتوسط بقسنطينة هامل يدعو إلى توثيق أدوات تبادل المعلومات والاتصال بين الدول لتحقيق الأمن تواتي يهدد مناضلي أفانا بالاستقالة وتأسيس حزب جديد زرواطي تدعو إلى تطوير قطاع البيئة باستعمال التكنولوجيا تجـميد التوظــيف في جهـــاز الشــرطـة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تكوّن الأحزاب في العملية الانتخابية 80 بالمائة من مستوردي الأثاث مستعدون للتحوّل إلى الإنتاج والتصدير واشنطن راضية عن شفافية تسيير ميزانية الدولة الجزائرية الحكومة تطلق قروض حلال في البنوك العمومية قبل نهاية السنة عامان حبسا لأربعة أحمديين جمعوا تبرعات لبناء مسجد للطائفة بالبليدة الأتراك مرتاحون لتطوّر نمو استثماراتهم في الجزائر ولد علي يفتح تحقيقا مع زطشي في قضية الفرنسي بلاكار الجزائر تبحث عن فرص تسويق منتجاتها في روسيا تطوير قطاع الصناعة المنجمية من أولويات الدولة تونس تتجه لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تونور مرموري يعلن عن إنشاء مدينة مارينا في سيدي فرج إحباط محاولة استهداف مقر الأمن الحضري الأول لقديل شرق وهران وزارة الاتصال تقاضي مسؤولي مؤسسات إعلامية زوّروا شهادات عمل حمس تعارض تطبيق المادة 102 لعدم شغور منصب الرئيس
  1. الرئيسية
  2. المجتمع
  3. مخطط الإنذار ينقذ مئات الأطفال من الاختطاف

إثر تلقي 705 مكالمة خلال شهر أوت الفارط

مخطط الإنذار ينقذ مئات الأطفال من الاختطاف

  17 سبتمبر 2017 - 09:58   قرئ 53 مرة   0 تعليق   المجتمع
مخطط الإنذار ينقذ مئات الأطفال من الاختطاف

مع توالي مسلسل الاختفاء والاختطاف خاصة بالنسبة للأطفال والقصّر خلال السنوات الأخيرة وتوالي نداء المختصين النفسانيين والقانونيين بتشريح الظاهرة والوقوف على مسبباتها، أطلقت مصالح الأمن الرقم الأخضر الخط الجديد «104» المخصص للتبليغ عن حالات اختطاف الأطفال والفئات الهشة.

 
أبرزت مصالح أمن ولاية الجزائر أن شهر أوت الماضي قد شهد استقبال ما لا يقل عن 705 مكالمة عبر الخط الجديد «104»، فيما استقبلت ذات المصالح عدة مكالمات عبر الرقم الأخضر «48-15» وخط النجدة «17» حيث ناهزت 54 ألف مكالمة لذات السبب، وأكدت خلية الاتصال بمديرية الأمن الوطني أن الرقم الأخضر الجديد «104» لم يُلغ الرقم الأخضر المعروف «1548»، بل جاء ليعزز خط النجدة 17 وباقي دعائم الاتصال التكنولوجية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
 
«اتصلوا نحن في الخدمة «

حمل هذا الرقم شعار «اتصلوا نحن في الخدمة»، وخصص أيضا لحماية باقي الفئات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم في خطر قد يمس أمنهم وسلامتهم البدنية والنفسية بوقوعهم ضحايا جريمة ما، كما اعتبرت ذات المصالح أن إدخال هذا الرقم الجديد حيز الخدمة لفائدة المواطنين يأتي في إطار حرص مصالح الأمن على المساهمة بفعالية في الحفاظ على سلامة الأطفال وجميع الفئات الضعيفة، من خلال تخصيص خلايا ومكاتب خاصة على مستوى مصالح الأمن الولائية تسمح بالتفعيل السريع لمخطط الإنذار، كما تمكن هذا الخط من الفصل بين التبليغات الخاصة بالاختفاء أو الاختطاف عن باقي التبليغات الأخرى، حيث تتلقى مصالح الأمن على مستوى الجزائر العاصمة فقط نحو 1500 تبليغ مختلف يوميا. وفي سياق تفعيل مخطط الإنذار الذي دخل حيز الخدمة تنفيذا لتعليمة الوزير الأول الصادرة شهر أوت الماضي، تلقت مصالح الأمن حالة تبليغ واحدة عن طفلة في سن 13 بولاية تيبازة نتيجة علاقة أقامتها مع شخص بالغ عبر موقع «الفايسبوك»، ونظرا لتفطن مصالح الشرطة وتدخلها السريع تمكنت من القبض على هذا الشخص المسبوق قضائيا وأرجعت الفتاة لذويها سالمة معافاة، كل هذا تم بفضل الآليات اللازمة والوسائل التقنية التي وضعتها مديرية الأمن الوطني من أجل تفعيل مخطط الإنذار للاختفاء واختطاف الأطفال، فبمجرد التبليغ عن حالة اختفاء أو اختطاف يبدأ تجنيد كل العناصر والوسائل المسخرة لهذا الغرض، بداية بإيصال المعلومة عبر شبكتها الداخلية لكل الأطراف المعنية وعلى رأسهم وكيل الجمهورية، علما أن المُبلِّغ (أي المواطن) يبقى النواة الأولى في مخطط الإنذار، وقد دعت ذات المصالح في هذا الإطار إلى تعميم ثقافة التبليغ لدى المواطنين لتسهيل مهمة الأمن في مثل هذه الحالات.
 
شبكة ندى تثمن مخطط الإنذار الأمني

من جهته، ثمن عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى لحماية الطفولة مخطط الإنذار الأمني الذي اعتبره ركيزة أساسية في منظومة حماية حياة الأطفال، في انتظار صياغة القانون الذي سوف ينظم هذا المجال، كما أكد أن مصالح الأمن والدرك الوطني تبذل مجهودات جبارة لمحاربة هذه الظاهرة، مشيرا إلى استرجاع أكثر من 55 حالة اختطاف، فيما تسجل الجزائر أكثر من 220 حالة اختطاف سنويا. كما أعرب ذات المتحدث عن اطمئنانه التام لنتائج مخططات الإنذار التي باتت تأتي بثمارها في كل من مصالح الأمن وعلى مستوى شبكة «ندى» أيضا التي تسجل 16 حالة اتصال من قبل أطفال قصّر سنويا بالرقم الأخضر 3033 للإبلاغ عن تجاوزات يتعرضون لها في الوسط العائلي والمدرسي والشارع، مؤكدا أن الرقم الذي حمل شعار «أنا أسمعك» تحول إلى مخلص ومرافق لآلاف الأطفال الذين يعانون حالات حرجة، خاصة بعد تعميم الرقم السنة الماضية على جميع الولايات. وفي ذات السياق، قال المتحدث إن 5000 طفل تعرضوا إلى سوء معاملة واستغلال اقتصادي في العمالة والتسول، في حين اشتكى 3000 طفل من التفكك الأسري الناتج عن طلاق الأولياء، والأخطر في عمليات الاتصال -حسب عرعار- هو استغاثة 1000 طفل بالرقم الأخضر «أنا أسمعك» لإنقاذهم من الاعتداء الجنسي والاغتصاب والتحرش الممارس ضدهم داخل الوسط الأسري من طرف الأولياء والأقارب والإخوة، في حين اتصل 645 طفل لإنقاذهم من الاستغلال الجنسي من طرف شبكات الدعارة، مما يعني أن 1700 طفل اتصلوا بالرقم الأخضر لإنقاذهم من التجاوزات غير الأخلاقية المتمثلة في الاستغلال الجنسي. وأكد عرعار أن شبكة ندى رافقت أغلب الأطفال المتصلين وساعدتهم في الخلاص من حالات التحرش والاعتداء والتهميش، من خلال التقرب من الأولياء بمساعدة مصالح الأمن والمصالح المختصة.
 
جليلة. ع
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من المجتمع

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات