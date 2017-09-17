مخطط الإنذار ينقذ مئات الأطفال من الاختطاف

مع توالي مسلسل الاختفاء والاختطاف خاصة بالنسبة للأطفال والقصّر خلال السنوات الأخيرة وتوالي نداء المختصين النفسانيين والقانونيين بتشريح الظاهرة والوقوف على مسبباتها، أطلقت مصالح الأمن الرقم الأخضر الخط الجديد «104» المخصص للتبليغ عن حالات اختطاف الأطفال والفئات الهشة.

أبرزت مصالح أمن ولاية الجزائر أن شهر أوت الماضي قد شهد استقبال ما لا يقل عن 705 مكالمة عبر الخط الجديد «104»، فيما استقبلت ذات المصالح عدة مكالمات عبر الرقم الأخضر «48-15» وخط النجدة «17» حيث ناهزت 54 ألف مكالمة لذات السبب، وأكدت خلية الاتصال بمديرية الأمن الوطني أن الرقم الأخضر الجديد «104» لم يُلغ الرقم الأخضر المعروف «1548»، بل جاء ليعزز خط النجدة 17 وباقي دعائم الاتصال التكنولوجية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

«اتصلوا نحن في الخدمة «





حمل هذا الرقم شعار «اتصلوا نحن في الخدمة»، وخصص أيضا لحماية باقي الفئات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم في خطر قد يمس أمنهم وسلامتهم البدنية والنفسية بوقوعهم ضحايا جريمة ما، كما اعتبرت ذات المصالح أن إدخال هذا الرقم الجديد حيز الخدمة لفائدة المواطنين يأتي في إطار حرص مصالح الأمن على المساهمة بفعالية في الحفاظ على سلامة الأطفال وجميع الفئات الضعيفة، من خلال تخصيص خلايا ومكاتب خاصة على مستوى مصالح الأمن الولائية تسمح بالتفعيل السريع لمخطط الإنذار، كما تمكن هذا الخط من الفصل بين التبليغات الخاصة بالاختفاء أو الاختطاف عن باقي التبليغات الأخرى، حيث تتلقى مصالح الأمن على مستوى الجزائر العاصمة فقط نحو 1500 تبليغ مختلف يوميا. وفي سياق تفعيل مخطط الإنذار الذي دخل حيز الخدمة تنفيذا لتعليمة الوزير الأول الصادرة شهر أوت الماضي، تلقت مصالح الأمن حالة تبليغ واحدة عن طفلة في سن 13 بولاية تيبازة نتيجة علاقة أقامتها مع شخص بالغ عبر موقع «الفايسبوك»، ونظرا لتفطن مصالح الشرطة وتدخلها السريع تمكنت من القبض على هذا الشخص المسبوق قضائيا وأرجعت الفتاة لذويها سالمة معافاة، كل هذا تم بفضل الآليات اللازمة والوسائل التقنية التي وضعتها مديرية الأمن الوطني من أجل تفعيل مخطط الإنذار للاختفاء واختطاف الأطفال، فبمجرد التبليغ عن حالة اختفاء أو اختطاف يبدأ تجنيد كل العناصر والوسائل المسخرة لهذا الغرض، بداية بإيصال المعلومة عبر شبكتها الداخلية لكل الأطراف المعنية وعلى رأسهم وكيل الجمهورية، علما أن المُبلِّغ (أي المواطن) يبقى النواة الأولى في مخطط الإنذار، وقد دعت ذات المصالح في هذا الإطار إلى تعميم ثقافة التبليغ لدى المواطنين لتسهيل مهمة الأمن في مثل هذه الحالات.

شبكة ندى تثمن مخطط الإنذار الأمني





من جهته، ثمن عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى لحماية الطفولة مخطط الإنذار الأمني الذي اعتبره ركيزة أساسية في منظومة حماية حياة الأطفال، في انتظار صياغة القانون الذي سوف ينظم هذا المجال، كما أكد أن مصالح الأمن والدرك الوطني تبذل مجهودات جبارة لمحاربة هذه الظاهرة، مشيرا إلى استرجاع أكثر من 55 حالة اختطاف، فيما تسجل الجزائر أكثر من 220 حالة اختطاف سنويا. كما أعرب ذات المتحدث عن اطمئنانه التام لنتائج مخططات الإنذار التي باتت تأتي بثمارها في كل من مصالح الأمن وعلى مستوى شبكة «ندى» أيضا التي تسجل 16 حالة اتصال من قبل أطفال قصّر سنويا بالرقم الأخضر 3033 للإبلاغ عن تجاوزات يتعرضون لها في الوسط العائلي والمدرسي والشارع، مؤكدا أن الرقم الذي حمل شعار «أنا أسمعك» تحول إلى مخلص ومرافق لآلاف الأطفال الذين يعانون حالات حرجة، خاصة بعد تعميم الرقم السنة الماضية على جميع الولايات. وفي ذات السياق، قال المتحدث إن 5000 طفل تعرضوا إلى سوء معاملة واستغلال اقتصادي في العمالة والتسول، في حين اشتكى 3000 طفل من التفكك الأسري الناتج عن طلاق الأولياء، والأخطر في عمليات الاتصال -حسب عرعار- هو استغاثة 1000 طفل بالرقم الأخضر «أنا أسمعك» لإنقاذهم من الاعتداء الجنسي والاغتصاب والتحرش الممارس ضدهم داخل الوسط الأسري من طرف الأولياء والأقارب والإخوة، في حين اتصل 645 طفل لإنقاذهم من الاستغلال الجنسي من طرف شبكات الدعارة، مما يعني أن 1700 طفل اتصلوا بالرقم الأخضر لإنقاذهم من التجاوزات غير الأخلاقية المتمثلة في الاستغلال الجنسي. وأكد عرعار أن شبكة ندى رافقت أغلب الأطفال المتصلين وساعدتهم في الخلاص من حالات التحرش والاعتداء والتهميش، من خلال التقرب من الأولياء بمساعدة مصالح الأمن والمصالح المختصة.