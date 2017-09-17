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بعدما طغى عليها الإهمال ودخلت طي النسيان

حديقة التجارب بالحامة تستعد لإدراجها ضمن الحدائق العالمية

  17 سبتمبر 2017 - 10:01   قرئ 33 مرة   0 تعليق   المجتمع
حديقة التجارب بالحامة تستعد لإدراجها ضمن الحدائق العالمية

طغى الإهمال والنسيان على حديقة التجارب بالحامة التي تعتبر الملجأ الوحيد لمئات العاصميين الذين وجدوا فيها الملاذ الوحيد لهم ولأطفالهم الذين يعتبرونها فرصة للاطلاع على مختلف الحيوانات والنباتات النادرة. وفي محاولة منها للنهوض مجددا بهذه الحظيرة شبه المنسية، تسعى إدارتها إلى  جرد الممتلكات الطبيعية للحديقة بهدف إدراجها مجددا ضمن قائمة الحدائق العالمية المعترف بها دوليا حسبما علم من إدارة الحديقة.

 
أشار المختصون في المجلس العلمي الجزائري أن هذه الحديقة لم تعد مصنفة في أي من القوائم المعترف بها عالميا، حيث سقطت من القائمة في فترة ما بعد الاستقلال بعد أن كانت مصنفة كأجمل حدائق العالم، واتفق أعضاء المجلس العلمي الجديد الذي تم تنصيبه مطلع السنة الجارية في  جلسته الأولى هذا الشهر على ضبط منهجية العمل المناسبة لإطلاق مشروع الجرد الداخلي للمصنفات بالحديقة والالتزام بالمعايير الدولية التي تحددها الجامعات والمنظمات المختصة في الشأن. وشرعت إدارة المجلس في التواصل مع الهيئات المعنية باستقبال ملف حديقة التجارب الحامة، وأبدت اهتمامها بقيمة المعلم الطبيعي وكذا استعدادها لتقديم المساعدة ومتابعة الملف. ويتكون المجلس العلمي من المدير العام للحديقة وممثلين عن وزارتي الفلاحة والبيئة وآخر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار والمعهد القومي للعلوم الفلاحية بالحراش ومعهد الأبحاث الغابية بينام ومعهد وقاية النباتات و3 باحثين آخرين مختصين في مجالات مختلفة، لإثراء المجلس علميا من أجل الحرص على تحيين المعلومات التي لم يعد النظر فيها منذ 1993 سنة آخر جرد قامت به الإدارة آنذاك لكنها لم تعرضه على الهيئات المعنية بالشأن وفق ذات المصدر. هذا الاهتمام جاء بعد التوافد الكبير عليها خلال موسم الاصطياف بما يفوق 5000 زائر، كما أنها ما زالت تستقطب يوما بعد آخر أعدادا متزايدة من الزائرين الذين يكتشفون روائع هذا المتحف البيولوجي الذي كان يصنف الحامة كثالث أجمل حديقة في العالم سابقا. وتمت إعادة هندسة الحديقة بعد أشغال الترميم التي جرت في السنوات السابقة لتحتوي حديقتين رئيسيتين، واحدة على النمط الفرنسي والأخرى على النمط الإنجليزي، تتقاطعان في ثلاثة ممرات رئيسية، ممر للأشجار الطائرة «بلاطان» ذات الطول الشامخ، ورواق أشجار «لي فيكسي» التي تتشابك فيما بينها وتجعل الحديقة تغرق في الظلام في عز النهار، وهو ما أهلها لتكون مكانا مفضلا لتصوير الأعمال السينمائية في زمن الاستعمار الفرنسي، خاصة أفلام «طارزان». كما تضم الحديقة أنواعا نادرة جدا من النباتات والأشجار، حيث يقوم المشرفون على الحديقة بتدعيمها سنويا عن طريق التبادل أو الشراء، إذ تم استقدام 479 نبتة، كما توجد بالحديقة أنواع نادرة من الحيوانات والطيور مثل «ناتاشا» أنثى الدب المعمرة، والببغاء «فرانكي» الذي يستقبل الزوار بترديد اسمه، كما نجد مولود الأسد واللبؤة «آراميس» اللذين كان لهما الفضل في تزويد بعض حدائق الوطن بأشبال جديدة، إلى جانب زوج النمور السوداء الذي تجاوز العمر المعتاد لهذا النوع من الحيوانات الذي يقدر بـ12 سنة، حيث يبلغ من العمر19 سنة، ورغم هذا فقد أنجب وزود الحديقة بصغار دعمت الأنواع الموجودة بها. ولا يمكن لزائر حديقة الحيوانات بالحامة أن يخرج دون أن يمر على التمساح العجوز «جاكلين» الذي استقدم من أمريكا وعاش أكثر من 99 سنة، وهو يتوسط مدخل الحديقة بعد أن تم تحنيطه، حيث يجذب انتباه الزوار خاصة الأطفال منهم.
 
جليلة. ع
 

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