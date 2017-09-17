تعليمة لمدير مدرسة بالوادي تثيـــــر ضجة عبر مواقـع التواصل الاجتماعـي

أثارت التعليمة التي نشرها مدير متقنة عبد القادر الياجوري بقمار ولاية الوادي، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تتضمنه من تعليمات يدعو فيها كل موظفي مؤسسته بطرد كل تلميذ بحلاقة «غير عادية»، وكذا التلاميذ الذين يرتدون السراويل الممزقة، وكذا منع أي تلميذ من الدخول بدون مئزر، كما تضمنت التعليمة أيضا منعا تاما للهواتف لنقالة.

جاء في نص التعليمة التي نشرت خلال الأسبوع الفارط أنه ومن أجل تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة وتحقيق الأهداف السامية والنبيلة للتربية قررت إدارة المؤسسة طرد كل تلميذ بحلاقة غير عادية، وكذا كل من يرتدي سراويل قصيرة وغير مناسبة ولا يسمح بدخول التلاميذ بدون مآزر، كما يمنع بتاتا استعمال الهواتف النقالة، أما بالنسبة للبنات فتجبر التعليمة منع «المكياج» بين التلميذات، وتلزمهن بارتداء ملابس تتفق مع مقتضيات الوقار والحشمة، كما تضمنت التعليمة الدقة في التوقيت، بحيث طالب المدير بغلق أبواب المؤسسة على الساعة السابعة و55 دقيقة صباحا والواحدة و55 دقيقة مساء.

ومن جانبه أكد المدير أن التعليمة تدخل في إطار تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة وتحقيق الأهداف السامية والنبيلة للتربية. وفور تداول التعليمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تعليقا وتفاعلا كبيرا بين الرواد بين مرحب وآخر يعتبرها مجرد مساس بالحريات الفردية، وفي هذا الصدد علقت أميرة بالقول أن جل المؤسسات التربوية باتت تفتقد للهيبة والصرامة سواء من قبل التلاميذ وحتى الأساتذة والإدارة مشيرة في السياق ذاته أنها تأمل في أن يعيد تطبيق هذه التعليمة الصرامة والجدية ليس فقط بالمؤسسة بل إن تتعمم عبر مختلف المؤسسات التربوية.

ولم يخف محمد وهو أحد المعلقين رضاه بنص التعليمة اين قال بأن لباس وتسريحة بعض التلاميذ لا تنم بتاتا بهيبة المؤسسة التربوية كما كان الأمر في السابق، أما نصيرة فعلقت قائلة بأن متسائلة عن إمكانية تطبيق هذه التعليمات عبر مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن، وإن كانت ستقدم الحل لما تعرفه المنظمة التربوية من مشاكل على غرار العنف اللفظي والجسدي من قبل التلاميذ وحتى الأساتذة وكذا هل ستحد التعليمة في ظاهرة التسرب المدرسي والرفع من مستوى العلمي للتلاميذ، حيث رأت أن مثل هذه القرارات ليست سوى ذرا للرماد على الأعين لإخفاء ما تعاني منه المدرسة الجزائرية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت قد نشرت في وقت سابق تعليمة تمنع التلاميذ، خاصة في الطورين المتوسط والثانوي من ارتداء ملابس معينة على غرار القصيرة والضيقة، وهو ما لاقى بدوره ترحيبا من فئة واستياء لدى فئة أخرى خاصة ما في أوساط أولياء الذي اعتبرته تدخلاً في الحياة الشخصية لأبنائهم وبناتهم، معتبرين أن النتائج الجيدة تقاس بالذكاء لا باللباس، حيث أن الملابس الممنوع ارتداؤها حددت في التنورات والفساتين القصيرة، أحذية الكعب العالي، ومنع وضع الزينة. وبالنسبة للذكور السروال القصير «البونتاكور»، وكذا السروال المتدلّي أو «الهابط».