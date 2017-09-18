انهيار القدرة الشرائية يربك المواطنين مطلع 2018

أبدى جلّ المواطنين تخوفا كبيرا من تعديل قانون «النقد والقرض»، حيث إنهم أدركوا أن الدينار الجزائري سيستمر في التدهور جراء هذا القانون بسبب لجوء الحكومة إلى طباعة المزيد من الأموال بعد لجوئها إلى الطرق غير التقليدية في التمويل، والمندرج ضمن مشروع تعديل قانون القرض والنقد الذي يُنتظر عرضه على البرلمان في أقرب الآجال للمصادقة عليه، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى اختلالات كبيرة في مداخيل المواطنين ومصاريفهم، وهو ما يندد به جل الخبراء الاقتصاديين الذين دعوا إلى شراء السندات من البورصة لتجنب دفع المال نقدا.

حبس أرباب الأسر أنفاسهم بسبب الأزمة المحدقة بهم، فانخفاض قيمة الدينار تعني ارتفاع جل الأسعار خاصة الخضر والمواد الأساسية التي يحتاجها المواطن البسيط الذي ستخنقه الأزمة، ورغم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة إلا أن الشيء الوحيد الذي لن يتأثر هو «الراتب» الذي لن يزيد بفلس واحد لذات الأسباب أيضا.

قد نضطر إلى البحث عن مهنة ثانية





اختلفت آراء عدة مواطنين أدركوا خطورة الأزمة، وبدأوا يتبادلون الآراء على كراسي المقاهي وفي الأزقة، حيث بات الحديث عن تعديل «قانون النقد والقرض» الشغل الشاعل لكل شرائح المجتمع.

«سليم .أ» العامل في إدارة إحدى المؤسسات التربوية، حدثنا عن تخوفه الكبير من عدم مجابهة الأزمة المحدقة بالجزائر بسبب انخفاض قيمة الدينار، ناهيك عن الأسعار التي ستعرف ارتفاعا عير معقول عدا المواد المدعمة من قبل الحكومة، وقد أشار ذات المتحدث إلى أن راتبا وحدا بات غير كاف لمواجهة هذه الأزمات التي تعيشها الأسرة ذات الدخل الضعيف والمحدود أيضا، لهذا سيستدعي الأمر إيجاد مهنة ثانية لرب الأسرة حتى يتمكن من سد مصاريف بيته وأبنائه في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي أكد الخبراء أنها ستمتد إلى غاية سنة 2020.

مثل «سليم» كان رأي «جمال» العامل البسيط مماثلا، حيث أخبرنا أن راتبه الشهري لا يتعدى 30 ألف دينار، له ولدان وزوجته ماكثة بالبيت، وفي ظل هذه الظروف العادية وراتبه لا يكفيه، لهذا سيضطر إلى إيجاد مهنة ثانية في وقت فراغه كعون حراسة براتب لا يتعدى 20 ألف دينار حتى يتمكن من العيش بطريقة بسيطة ويؤمن أدنى الاحتياجات لعائلته البسيطة ولدراسة أولاده.

المحامية ناصري أمينة:

«مساهمة المرأة ضرورية في عز الأزمة»

أكدت المحامية «ناصري أمينة» بـــدورها أن بوادر الأزمة الاقتصادية باتت على الأبواب، والمواطن البسيط يعيش الأزمة منذ عدة سنوات إذ إن راتبه لا يكفيه حتى لقضاء عطلة مريحة أمام كثرة المسؤوليات وتثاقل الأعباء، فالأزمة لن ترتبط بتعديل «قانون النقد والقرض» فقط بل بكل التحصيل الحاصل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، لهذا أشارت ذات المحدثة إلى أن تأمين ضروريات الأسرة لا يقع على رب لعائلة لوحده بل على المرأة أيضا، أي حتى النساء الماكثات بالبيت عليهن إعادة النظر في وضعهن الاجتماعي نفض الغبار عن شهاداتهن ومهاراتهن من أجل تجاوز هذه المحنة من جهة، ومن أجل رفع ميزانية الأسرة من جهة أخرى.

وأشارت المتحدثة إلى ضرورة تمسك النساء الأميات اللواتي لن تتمكن من استغلال مستواهن الدراسي بإيجاد عمل في مجالات الصناعات الغذائية المنزلية التي باتت مطلب الباحثين عن الأكل واللباس الصحي، وحتى الأجانب الذين يزورون أرض الوطن لا يتمكنون من منع أنفسهم عن هذه الملذات التي تصنعها أيادي ريفيات أصيلات، و قد تعدى الأمر في السنوات الأخيرة حسبما أشارت إليه ذات المتحدثة المناطق الريفية إلى العاصمة أين باتت المرأة تسعى إلى رزقها وتطلبه من كل الأبواب، فتدعمت بمؤسسات صغيرة تدعم نشاطها حيث أصبح قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر أهم قطاع بعد المحروقات مساهمة في الناتج الداخلي الخام سواء من حيث خلق مناصب الشغل في مجالات الزراعة والصناعات التحويلية الغذائية أو في مجال التوزيع بالجملة والتجزئة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد دخول فاعلين في المجال من القطاعين العمومي والخاص بفضل صدور النصوص الجديدة في المجال الزراعي.

الخبير الاقتصادي امحمد حميدوش:«شراء السندات من السوق الأولية خطر على السيولة النقدية»





أكــــــــد الخبيـــــــــر الاقتصـــــــــــــــــادي حميدوش امحمد أن الجزائر تعيش منذ سنوات أوضاعا اقتصادية صعبة، حيث تعد نسبة النمو الاقتصادي في البلاد ضعيفة جدا مقارنة بما تملكه من إمكانات، وبعد سنوات من البحبوحة المالية جراء الارتفاع الكبير في سعر النفط العالمي عاود الأخير انخفاضه جراء سياسات وواقع دولي انعكس سلبا على اقتصادات الدول التي تعتمد على النفط في صورة الجزائر التي يُعد الذهب الأسود العنصر الأساسي في اقتصادها. وجراء هذا الوضع الخطير الذي لم تشفع له بعض السياسات الترقيعية من الحكومات المتعاقبة بات الحديث عن تعديل قانون «النقد والقرض» أمرا لابد منه، حيث أكد ذات الخبير أن شراء البنك المركزي للسندات من السوق الأولية خطر على السيولة النقدية، حيث يتطلب الأمر سيولة نقدية هائلة في السوق الأولية أو سوق الإصدار، هذا ما سيسبب تدهورا في سعر الدينار، وهو ما سيخلق أزمة معيشية خانقة لذوي الدخل البسيط والمحدود، ومنه دعا البنك المركزي إلى شراء سندات الخزينة من السوق الثانوية أو ما يعرف بسوق «التداول» أين يتم تداول السندات بالبورصة، باعتبارها أفضل الحلول دون دفع المال، بهدف وقف تهاوي قيمة الدينار لمستويات جديدة لم تسجلها منذ أمد بعيد. وتوفع ذات المتحدث أن تسجل ميزانية 2018 عجزا نسبيا بالنظر للتعديل الذي مس قانون النقد والقرض محذرا بنك الجزائر من صرف النقود في السوق الأولية والدخول في أزمة نفاد الأموال.

الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول:«يجب تغيير الاستراتيجيات لمنع الانفجار الاجتماعي»





من جهته، طالب الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول بانتهاج استراتيجية واضحة والابتعاد عن سياسة ذر الرماد في العيون التي تنتهجها الحكومات دون تحقيق أي شيء، خاصة أن الواقع ينبئ بما هو أسوأ في آفاق 2020، أين قد يجد الجزائريون أنفسهم أمام وضعية صعبة قد تفتح الباب أمام انفجار اجتماعي، علما أن الجزائريين سيعرفون بسبب قانون النقد والقرض ضعفا كبيرا في القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع التي استنزفت أرصدتهم المالية بشكل كبير، وأشار أيضا إلى خطورة تدهور القدرة الشرائية مستقبلا للمواطن نظرا للارتفاع الكبير في الأسعار التي -حسب البروفيسور مبتول- أجبرت الكثير من هذه الأسر على تحرير مدخراتها المالية، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا بالنسبة لها.