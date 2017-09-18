مختصون يحذرون من خطر التسرب المدرسي على الطفل

مع بداية كل موسم دراسي تطفو على السطح نقائص تعاني منها المنظومة التربوية منذ سنوات، عملت الوزارة الوصية على معالجتها من خلال إعلان عدة إصلاحات لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ وتوفير الجو المناسب بالنسبة للهيئة التدريسية، للحد من الظواهر السلبية التي نخرت جسد المنظومة التربوية على غرار العنف والتسرب المدرسي.

أرقام مخيفة باتت تنشرها مختلف المصالح والهيئات المعنية للتحسيس ودق ناقوس الخطر بعد كل ما بات يهدد المدرسة الجزائرية، خاصة مع تنامي ظاهرة العنف الجسدي واللفظي التي راح ضحيتها عشرات التلاميذ وكذا الأساتذة على حد سواء، ولا تقل ظاهرة التسرب المدرسي خطرا حيث إن نتائجها وخيمة على سلوك الطفل لأنها تفتح له باب الانحراف والجريمة والعنف، خاصة أن فئة الأطفال تحتاج للرعاية والتكفل بها. وبلغة الأرقام، أكدت مصالح مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم منذ شهر جانفي حتى أفريل من السنة الجارية تسجيل ما يقارب 2018 حدث متورط في مختلف أنواع الجرائم من بينهم 85 بنت، حيث إن سن هؤلاء المتورطين من الأحداث يتراوح بين أقل من 10 سنوات إلى 18 سنة، كما أشارت ذات المصالح إلى أن آخر الإحصائيات المسجلة في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017 تؤكد أن 1280 طفل في حالة خطر. ومن جانب آخر، أكد مختصون اجتماعيون أن ارتفاع إحصائيات نسبة الدخول المدرسي خلال السنوات الأخيرة بالجزائر، لا يعكس حقيقة تدني أو انخفاض أو حتى التقليل من أهمية نسبة التسرب المدرسي التي لها تأثير سلبي على هذه الفئة، لأنهم في سن حساس يحتاج إلى الاهتمام وتلقين المهارات الأساسية وتوجيه أفكارهم بطريقة بناءة وإبعادها عن الظواهر السلبية التي تهدد فكر وجسد الطفل. وفي سياق متصل، أكد المختصون الاجتماعيون أن الرسوب يؤدي إلى التسرب المدرسي، حيث ينتاب الأطفال نوع من الانتقام وعدم قبول المدرسة التي رفضته، مما يجعله يحوم دائما حول المدرسة لتتكون لديه بعض السلوكات من طرف فئة مرتبطة بهذه النظرة السلبية للمدرسة وبنتائجها، وهو ما يؤدي إلى العنف بصفة عامة، أي أنها محاولة انتقام من المحيط المدرسي الذي برأيه يكون السبب في فشله. ودعا خبراء إلى توفير تكفل ومتابعة خاصين بالنسبة للتلميذ المجتهد تختلف عن المتابعة الخاصة بمن تتدهور حالته الدراسية وأصبح يتغيب، عندها يجب على كل الشركاء البحث عن السبب والتدقيق لمساعدته. وفي محاولة لتحليل أسباب الظاهرة، أكد مختصون اجتماعيون أن الظروف المعيشية المزرية لكثير من الأولياء وعدم قدرتهم على التكفل الاقتصادي بسبب دخلهم المحدود بأبنائهم المتمدرسين، يدفع هؤلاء إلى التوجه نحو سوق العمل الذي يستقطب نصف مليون طفل، بالإضافة إلى فقدان الإرادة العائلية الناتجة عن الطلاق أو هجر الوالد للعائلة، فيجد الطفل نفسه دون سند وينقطع عن الدراسة، ويرتبط السبب الثالث بسلوك الطفل العدواني الذي يحيله على مجلس التأديب، ويكون مصيره الطرد من المؤسسة المدرسية عقابا له، كما تجدر الإشارة إلى أن فئة الأطفال المعاقين لا يشملهم الإحصاء لأن عددهم قليل جدا والمدارس الجزائرية تمتنع عن استقبالهم وتسجيلهم، وعليه فقد بات من الضروري إدراج أقسام خاصة تستوعب الأطفال ذوي السلوك العدواني، أو إنشاء مدارس متخصصة لهؤلاء، لأن عددهم كبير جدا، وهو المطلب الضروري الذي بات على وزارة التربية النظر فيه.