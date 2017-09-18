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كانت تنشط عبر مختلف ولايات الوطن

القبض على امرأة مختصة في سرقة محلات المجوهرات

  18 سبتمبر 2017 - 10:14   قرئ 24 مرة   0 تعليق   المجتمع
القبض على امرأة مختصة في سرقة محلات المجوهرات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف امرأة مختصة في السرقة من داخل محلات بيع المجوهرات، حيث تدخل هذه العملية في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، وحفاظا على الأمن العام بالمناطق الحضرية أيضا قامت ذات المصالح في السياق ذاته بمعالجة قضيتين، الأولى تعلقت بالسرقة من داخل مركبة، والثانية ارتبطت بترويج المؤثرات العقلية، حيث تم إثرها توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم.

 
انطلقت معالجة قضية الحال بعد تقدم مواطن لإيداع شكوى لدى مصالح الأمن، مفادها تعرضه للسرقة من داخل محله لبيع المجوهرات، فبينما كان يتفحص الفيديو الخاص بالمحل باعتباره مجهزا بكاميرا رقمية لاحظ امرأة تقوم بأخذ خاتمين من الذهب خفية عنه، هنا تحركت عناصر الشرطة على الفور بعد استغلال تصريحات صاحب المحل، من خلال مباشرة التحريات لإيجاد المشتبه بها، وبعد فترة من تقدم الضحية إلى مصالح الأمن قامت نفس المرأة المشتبه فيها بالعودة إلى المحل، الأمر الذي مكنه من التعرف عليها بسهولة من أول وهلة، حيث قام على الفور بإبلاغ عناصر الشرطة التي تدخلت بسرعة لتقوم بالقبض على المشتبه فيها، ومواصلة للتحقيق تم الاستماع إلى صاحب سيارة أجرة كان يقلها، حيث أبلغ المحققين أنه وبصفته صاحب سيارة أجرة كان يقوم بنقلها إلى محلات بيع المجوهرات عبر مختلف الولايات، اعتقادا منه أنها تقوم ببيع وشراء المجوهرات، وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيها أمام الجهات القضائية، أين أمر وكيل الجمهورية المختص إقليميا بإيداعها الحبس المؤقت. في السياق ذاته، تمكنت ذات المصالح من معالجة قضيتين، الأولى متعلقة بالسرقة من داخل مركبة، والثانية بخصوص ترويج المؤثرات العقلية، ليتم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، حيث تدخل هذه العملية في إطار توفير الأمن والطمأنينة للمواطن، وحفاظا على ممتلكاته. القضية الأولى طالت محضرا قضائيا، حيث تعرض لسرقة محفظته من داخل سيارته بعد ركنها أمام إحدى المحلات التجارية، وكان بداخلها مبلغ مالي يقدر بـ450 مليون سنتيم وختم يخص مهنته وبطاقة مهنية وعدة وثائق أخرى، وفور تلقي الشكوى تم تكثيف الأبحاث، وأسفر التحقيق عن تحديد المشتبه فيه الأول الذي تبين أنه قاصر، ليقوم بالتصريح بوقائع القضية مع ذكر شريكة في العملية، مبرزا أن المسروقات موجودة في منزل شريكه، ووفقا لإذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تفتيش منزل شريكه، ليتم العثور على مبلغ مالي مقدر بـ 291 مليون سنتيم وتم استرجاع الختم والوثائق من مكان عمومي قاما برميهم فيه، أما القضية الثانية فقد تعلقت بورود معلومة مفادها أن شخصا يسير قاعة ألعاب يقوم بترويج المخدرات للقصر الذين يترددون على قاعته، وعليه باشرت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها، وإثر عملية ترصد تم توقيف المشتبه فيه بإحىد العمارات بالحي الذي يقطن فيه، وضبطت بحوزته 50 قرصا من الحبوب المهلوسة، ومبلغا ماليا من عائدات الترويج، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، أين أمر وكيل الجمهورية المختص إقليميا بإيداع اثنين منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد القاصر من إطلاق سراح مؤقت.
 
منيرة ابتسام طوبالي
 

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