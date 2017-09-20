24 ألف تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة يلتحقون بالمدارس

يعتبر الإدماج المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة من القضايا الشائكة في المجتمع الجزائري، إذ أن المؤسسات التربوية في العادة ترفض استقبال هذه الفئة نظرا لعدم اندماجها مع فئة التلاميذ العاديين الشيء الذي توجب وضع استراتيجية وطنية لمرافقة التلاميذ من هذه الفئة وذلك تجسيدا لمبدأ تكافئ الفرص بين جميع المتمدرسين.أكدت رئيسة الفيدرالية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، عتيقة معمري، من خلال الملتقى الذي نظمته تحت شعار «افتح لي أبواب التمدرس» أنه بات من الضروري إيجاد استراتيجية وطنية لمرافقة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل مراعاة التفاوت المسجل في قدراتهم الفكرية والجسدية وتوفير محيط مدرسي ملائم لهذه الفئة من المجتمع سواء تعلق بتسهيل وصولهم للمؤسسات التربوية إلى جانب تزويد الأقسام بالوسائل البيداغوجية اللازمة.

صعوبات الإدماج تأخذ نصيبا وفيرا من اهتمامات الوزارات الوصية





أكدت آخر الإحصائيات التي قدمتها وزارة التربية خلال هذا الدخول المدرسي الجديد أن عدد المدمجين مدرسيا من ذوي الاحتياجات الخاصة قد ارتفع من 3005 تلميذ سنة 2014 إلى 24 ألف هذه السنة لكن في المقابل عرفت الوزارة المعنية صعوبات كبيرة مرتبطة أساسا برفض بعض أولياء الأمور أن يدرس أبناءه مع هذه الفئة الهشة في أقسام عادية أو في مؤسسة تعليمية واحدة بحجة أنهم يؤثرون سلبا على التحصيل العلمي والمعرفي للتلاميذ الأصحاء.

وقد اشتكى الكثير من أولياء الأطفال الذين أدمجوا في مدارس عادية من الإهمال الذي يعامل به أبناءهم، لأن الأستاذ بعقد مؤقت في إطار برنامج تشغيل الشباب، ما يجعل الكثير من مديري المؤسسات التعليمية يرفضون مواصلة هذه الفئة الدراسة داخل الأقسام العادية، بحجة أنهم عاجزون عن التأقلم مع النظام الداخلي لها. كما دعت الرئيسة الفيدرالية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة مثلها مثل الكثير من الجمعيات الأخرى المهتمة بهذه الفئة وكذا وزارة التربية والتعليم كل مؤسسات البحث العلمي والجامعات بالبحث عن أساليب علمية ومناهج جديدة تستخدم من خلالها تكنولوجيات الإعلام والإتصال التي من شأنها تسهيل عملية مرافقة هؤلاء التلاميذ في الوسط المدرسي وتمكينهم من مواصلة مسارهم الدراسي.

مطالب بإدماج أطفال التوحد بالمدارس العادية





تعرف الجزائر ارتفاعا رهيبا في عدد الأطفال الحاملين لـ» التريزوميا» أي مرض التوحد المدمجين في الأقسام العادية، حيث ارتفع من 13 ألف إلى 15 الف هذه السنة، وقد أكدت «عتيقة معمري» في هذا السياق على ضرورة تمكين هذه الفئة مثلها مثل باقي الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم في التمدرس داعية في هذا الصدد وزارة التربية الوطنية ومختلف الشركاء إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بهذه الفئة مقترحة تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأساتذة من أجل التكفل الأمثل بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.

فأولياء التلاميذ المتوحدين الذين يريدون الحاق أبنائهم بالأقسام التحضيرية يعيشون اليوم على أعصابهم في الكثير من الأحياء بالعاصمة وبعض ولايات الوطن لفشلهم في إدماج أبنائهم بهذه الأقسام رغم بلوغهم السن القانونية وهي الـ 5 سنوات بسبب غياب هذه الأقسام عن مدارس أحيائهم الأمر الذي أدخلهم في دوامة للبحث عن فضاءات تعليمية أخرى الشيء الذي جعل جل الأولياء يطالبون بإنشاء مراكز خاصة لهذه الفئة المهمشة من أجل المتابعة والتعليم داخل وخارج المدرسة العادية.

فمشكل تمدرس الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد من أهم العوائق التي يتلقونها في حياتهم لاسيما أن التواصل مع الآخرين مطروح بشدة خلال المرحلة التعليمية، حيث أن تسجيل الأطفال في المدارس العادية أو الخاصة يطرح مشكلا في كلتا الحالتين ففي الحالة الأولى وبعد عناء الأخذ والرد مع مدراء المدارس الابتدائية للحصول على رخصة التسجيل بها يواجه الأطفال مشكل التأقلم مع باقي التلاميذ لاسيما أن هذه الفئة يصعب عليها التواصل والتعامل مع المحيط، كما طرحت في ذات السياق عتيقة معمري رئيسة الفيدرالية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة مشكل تكوين أساتذة المدارس العمومية في طريقة تعاملهم مع فئات مختلفة منوهة إلى أن مناهج التعليم والتكوين الجزائرية لا تتيح للمعلم الاستفادة من خبرة التعامل مع أطفال يعانون من مشاكل نفسية أو ذهنية ما يجعل الطفل يشعر بعدم الانتماء الرسوب والفشل ومن ثم عدم الرغبة في متابعة الدراسة، لهذا تعتبر زيادة المراكز الخاصة من أهم الحلول التي يمكن للدولة والجهات الفاعلة ان تخصصها لهاته الفئة التي يزداد عددها يوما بعد يوم.

معاناة الأولياء بعد عجزهم في التكفل المطلوب





قد تحمل المرأة على عاتقها وبشكل كبير مراعاتها لابنها المريض الذي يعاني من هذا المرض الذي قد يبدو لها غريبا لكنهن قد يجهلن الكثير عن أعراضه التي لا يعلمن عنها شيئا بسبب عدم بحثهن في خبايا المرض فتقعن في الخطأ وبدل التقويم والتوجيه تقمن بالضغط على الطفل المريض واحباطها إحباطا شديدا.

مثل هؤلاء النسوة عبرت لنا «كريمة مختاري» وهي أم لطفل متوحد بلغ سن السادسة، أنها لم تكتشف مرض ابنها إلا مؤخرا رغم أنها لاحظت عليه بعض التصرفات الغريبة التي لا تدل على أنه طفل عادي وبعد الفحص واجراء العديد من الاختبارات اكتشفت مرضه الذي بات عبئا على العائلة وعلى الطفل في حد ذاته فلا مدرسة تريد ادماجه والمدارس الخاصة التي تملك أقساما متخصصة لمثل حالة ابنها تطلب سعرا باهظا جدا لا يمكن لعائلة بسيطة أن توفره لكنها تضطر إلى الخضوع لهذه الجزية في الأخير بسبب عدم تواصل الابن مع الآخرين من جهة وبسبب صعوبة التفاهم معه وعدم القدرة على تعليمه من الخطأ، ومن بين الأعراض التي تصيب المريض تضيف ذات المتحدثة أن الأطفال المصابين بالتوحد يهتمون بأشياء محددة فقط وتكرارها باستمرار وعدم الاهتمام بتعلم أي شيء جديد، بالإضافة إلى الصراخ الدائم والمتواصل سواء كان بسبب أو بدون سبب، وتبدأ هذه الأعراض عادة في الظهور في عمر الستة أشهر وفي بعض الأحيان تظهر في سن السنتين أو ثلاث سنوات وهنا تكون الأعراض واضحة جدا ويمكن تمييزها ففي عمر الستة أشهر سوف يلاحظ على الطفل أنه لا يهتم بمن حوله أو يبتسم لهم ولا ينتبه عندما تناديه باسمه أو تلاعبه فيلاحظ على المصاب بالتوحد عدم استجابته لأوليائه أو لمن حوله بصفة عامة ولهذا السبب بالذات يعيش الأولياء في دوامة كبيرة تقاذفهم من جهة عدم القدرة على مجابهة هذا المرض ومن جهة ثانية عدم إيجاد جهة طبية للتكفل بهم وحتى الجهة البيداغوجية التي غابت تماما عن الأوساط.

وزارة التربية تطلق برنامج التربية الاندماجية





الملف الشائك الذي يطرح في كل مناسبة جعل وزارة التربية تطلق برنامج تكوين حول التربية الاندماجية لفائدة المفتشين المشرفين على هذه العملية منذ أكثر من سنة وقد دخلت هذه العملية في إطار تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية والتزامات الدولة من أجل تحقيق أهداف «التربية للجميع» فحق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مكفول دستوريا حيث تنص المادة 72 من الدستور المعدل على أن الدولة تعمل على تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة من الحقوق المعترف بها لجميع المواطنين وإدماجها في الحياة الاجتماعية.

ولتحقيق هذه الأهداف المرجوة من وراء الإدماج المدرسي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة كان من الضروري التعاون الفعلي بين وزارتي التربية والتعليم والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ولعل ارتفاع عدد المدمجين كان نتيجة إيجابية لهذا التعاون بينهما فمنذ 1998 فتحت وزارة التربية أبواب مؤسساتها للأطفال ذوي الإعاقة الحسية أما ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة منذ سنة 2014 إلى جانب أطفال القمر والذين يعانون من مرض التوحد.