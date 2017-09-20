تكاثف الجهود من أجل إعادة بعث حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

يعاني العديد من المنتمين لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من العديد من المشاكل التي صعبت عليهم الانخراط في المجتمع بصفة عادية، خاصة أمام عجز السلطات المحلية في التكفل بهذه الفئة على أكمل وجه خصوصا بما تعلق بجانب الترفيه وإلحاقهم بمدارس عادية تكفل لهم تلقي العلم مثل باقي التلاميذ الآخرين، وهو الأمر الذي جعل أولياءهم يتخبطون في مجموعة من المشاكل التي تواجه أبناءهم في كل فترة دخول مدرسي.

تشير الإحصائيات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصاء والتي لم تتغير منذ سنة 2010 حسب الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن عدد المعاقين في الجزائر تباين بين 300 ألف شخص معاق حركي، و80 ألف شخص معاق سمعي، وكذا 175 ألف شخص معاق بصري، بالإضافة إلى 200 ألف شخص معاق ذهني، و85611 شخص يعانون من إعاقات متعددة، بالإضافة إلى 626711 شخص يعانون من أمراض مزمنة و50299 شخص يعانون من إعاقة أخرى.

بحثت العديد من الجمعيات المدنية والسلطات الولائية في الكثير من المناسبات عن السبل الأنجع من أجل تغيير واقع المنتمين لذوي الاحتياجات الخاصة هؤلاء الذين يتخبطون مشاكل تصعب عليهم حياتهم خاصة منها العملية، وهنا بهذا المصطلح لا نعني بالعملية أي المهنية بل الحياة العادية التي يضطر المعاق على تجاوز العديد من الأمور التي تصعب عليه باعتباره منتمي لهذه الفئة، فبالرغم من سعي العديد من ممثلي المجتمع المدني لإعادة تأهيل الأشخاص المعاقين في الوسط الاجتماعي وحماية حقوقهم بمنظور التأهيل وبعيدا عن العزلة والتهميش إلا أن هذه الفئة ليست بمنأى عن هذا الواقع المر خاصة في وسط لا تتوفر فيه الإمكانات اللازمة حيث يتعرض المعاق للإهمال من حيث التكوين والتعليم وغالبا ما يتعرض للتسرب المدرسي في الوقت الذي لازلت السلطات الوصية تسن القوانين القاضية بالعمل على مرافقة هؤلاء إلا أن قلة الاهتمام والتأطير خاصة في ظل غياب القوانين التي تحمي المعاقين من كل أشكال الظلم سواء الحق في التعليم أو التكوين أو حتى الحق في العيش تبقي على صفة المعاق المهمش.

المجلس الولائي يدعو لتوفير 1000منصب شغل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة





سبق للمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، وأن دعا إلى ضرورة إدماج فئة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز التربوي العادية من أجل الحفاظ على مشروع الادماج المدرسي وكذا ضرورة توفير 1000منصب شغل لهذه الفئة قصد تجسيد مشاريع تتماشى وإعاقتهم خاصة في ظل بلوغ عددهم خلال السنة الدراسية الفارطة 1351طفل من كل الاعاقات، فضلا عن ضرورة توفير الأطر البشرية المتخصصة في هذا المجال التي تعمل على تجسيد وتشجيع مشروع ادماج هذه الفئة في رياض الأطفال مثلهم مثل الأطفال العاديين، فضلا عن إعادة النظر في البناء المنهجي للبرامج التعليمية لتتلائم مع السمات النفسية لهذه الفئة، حيث تطرق العديد من النواب بالمجلس الولائي بالعاصمة والمهتمين بهذه الفئة في ظل التهميش الذي لطالما رافقها إلى واقع التمدرس في أواسط المعوقين وكذا البحث عن سبل الإدماج المهني والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال الحث على إدماج هؤلاء في المدارس التربوية وعدم حصرهم في المراكز الخاصة، هو الأمر الذي أكده «ديلمي محمد الطاهر»، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني الذي ذهب إلى ضرورة المرافقة الحقيقية لهذه الفئة من خلال حثه في الكثير من المناسبات على ضرورة فتح مناصب الشغل للمعوقين والتي قدرت حسبه بـ1000منصب يساعدهم على تجسيد مشاريع تتماشى وإعاقتهم بتمويل من أجهزة دعم التشغيل التي توفرها الدولة لتسهيل عملية ادماجهم في المجتمع وبذل المزيد من الجهود للتكفل بهم طبيا واجتماعيا، حيث واصل ذات المسؤول في السياق ذاته مشددا على أهمية فتح مراكز تأهيل المعاقين في مختلف التخصصات عبر مختلف البلديات، خصوصا النائية منها وإنجاز المزيد من المؤسسات البيداغوجية لفائدة هذه الشريحة.

مديرية النشاط الاجتماعي تؤكد على فتح أقسام خاصة بذات الفئة





قالت «نوري دليلة» ممثلة مديرية النشاط الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني وقضايا المرأة، بأن المخطط الذي كانت قد اعتمدته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السنة الفارطة يهدف إلى التكفل بتعليم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال فتح أقسام خاصة بهم في كل المؤسسات التربوية المنتشرة على مستوى الجزائر العاصمة حيث أكدت على تسجيلهم لـ1351 طفل من مختلف الاعاقات متوزعين على مستوى 167قسم حيث سجل خلال السنة المذكورة 894 شخص يعاني من إعاقة ذهنية متفرقين على 113 قسم خاص بهم تحت توجيه مؤطرين نفسانيين ومختصين في مجال تصحيح النطق، قبل أن تضيف بأن ذات المديرية وفرت 44قسم على مستوى 23مؤسسة عبر العاصمة خاصة ب198 طفل يعاني من اضطراب التوحد يؤطرهم 79 مؤطر وفيما يخص الإعاقة السمعية فقد سجلت مديرية النشاط الاجتماعي 10أقسام متوزعة على 10مؤسسات تربوية تحتوي على77 تلميذ موزعين على الاطوار الثلاثة حيث سجل 24 تلميذ معاق في الطور الابتدائي وكذا 33 تلميذ مرشح لاجتياز شهادة التعليم المتوسط أما في الطور الثانوي فهناك 3أقسام على مستوى ثانوية عبان رمضان بالعاصمة 9تلاميذ في السنة الأولى جذع مشترك ع

لوم و12 تلميذ معاق في سنة ثانية شعبة تسيير واقتصاد ليسجل 15 تلميذ معاق مقبل على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، قبل أن تواصل بأن وزارة التضامن عملت في العديد من المحطات على إخراج الطفل المعاق من دائرة التهميش الذي لطالما انحصر داخلها مشيرة إلى أنه في زمن ليس بالبعيد كان أولياء أمور هذه الفئة يخجلون من الإفصاح عن الحالة الصحية التي يكون فيها طفلهم لكن مؤخرا وبفعل تضافر الجهود أصبح لهذا الأخير الحق في التمدرس وعليه طالب المشاركين في هذا اليوم الدراسي بضرورة وضع وثائق رسمية مقننة للمديرين لتسهيل منح الشهادات المدرسية لهذه الفئة وضمان جميع الحقوق التي من وسعها كفالة المسار الدراسي لهم بما في ذلك ضمان حقهم في الحصول على الكتب المدرسية وكذا الفحص الطبي فضلا عن المنحة المدرسية وكذا المطاعم مشيرين إلى تجسيد ممرات خاصة بهم وكذا تعيين الأقسام السفلية لتدريسهم.

الأمن يشارك في التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة





تعززت المديرية العامة للأمن الوطني بأكثر من 1300 شرطي لغة الإشارة، حيث كانت مصالح أمن 48 ولاية قد نظمت بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي لذات الولايات، دورات تكوينية في لغة الإشارة لفائدة أفراد الشرطة خاصة منهم المكلفين بالاستقبال على مستوى مقرات الأمن الولائي، أمن الدوائر والأمن الحضري، حيث استفاد منها أكثر من 1340 عون شرطة، مكلفین بالاستقبال فیما لاتزال العملیة مستمرة لتكوین مختلف أعوان الشرطة العاملین بالوحدات المیدانیة، ھذه المبادرة تأتي تكملة للمبادرات الجواریة والمجتمعیة التي تنتھجھا المدیریة العامة للأمن الوطني والتي ترتكز أساسا على السبل الكفیلة بتحسین خدمة جمیع شرائح المجتمع بما فیھا فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة، بصفتھم جزء من المجتمع له دوره الفعال ومكانته، كما تولي المدیریة العامة للأمن الوطني أھمیة بالغة للتكوین في جمیع المجالات بما فیھا لغة الإشارة، من أجل مد جسر جدید من التواصل مع فئة الصم البكم أساسھا لغة الإشارة، حيث تدخل في إطار السياسة المنتھجة من طرف المدیریة العامة للأمن الوطني في مجال التكوين والتواصل بلغة الاشارة مع المواطنین من ذوي الاحتیاجات الخاصة فئة الصم البكم، وھذا من أجل الارتقاء بمستوى الجودة والشمولیة في تقدیم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنین بجمیع فئاتھم، لتسهيل التواصل معهم، في هذا الصدد أكدت خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، على أن السیاسة التكوینیة الجدیدة المنتھجة من طرف ذات المصالح لفائدة قواتها في مجال تعلم لغة الإشارة، أثبتت نجاعتھا في التواصل مع فئة الصم البكم والتي كانت بالأمس القریب صعبة المنال لتحقیق التواصل المثالي مع ھذه الفئة.

الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان تطالب بحماية حقوق هذه الفئة





طالبت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان الحكومة والوزارات الوصية بضرورة تمتيع ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم، وفقا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009، حيث واصلت ذات الجهة بطرح مجموعة من الحلول التي تضمن ولو البعض من الحقوق التي لابد من أن يتمتع بها هؤلاء على غرار مراجعة بطاقة المعاق وتكييفها مع الشروط والمعايير الدولية، مع تشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بالإضافة إلى رفع المنحة وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون أو ايجاد مناصب عمل مناسب لهم، مع منع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتّخاذ إجراءات استثنائية، وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة، حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمتيعهم بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي.