مناوشــــــات كلاميــــة بيــــن الأصدقــــاء والجيــــران تنتهــــي بجرائــــم قتــــل بشعــــة

يهربون إلى أقصى الحدود الشرقية والغربية لكن لا مفر لهم من تحقيقات الشرطة القضائية، هم أصدقاء، أقرباء، جيران وحتى غرباء ممن سولت لهم أنفسهم إزهاق روح بريئة دون وجه حق، فكثيرة هي القضايا التي طفت مؤخرا على سطح أبرز الظواهر الخطيرة التي مست مجتمعنا، هذه الأخيرة التي تباشر مصالح الأمن والدرك منذ الوهلة الأولى من اكتشافها في التحقيقات المعمقة حولها لمعرفة ملابساتها ودوافعها وكذا الكشف عن مقترفيها.

تبحث فرق الشرطة القضائية المدعومة بخبراء الشرطة العلمية والتقنية في العديد من القضايا الجنائية، حيث تعالج الكثير منها مع الكشف عن ملابساتها والتوصل إلى نتائجها سواء تلك القضايا المتعلقة بالضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة وكذا القتل العمدي، وفي هذا الشأن تؤكد إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن ذات المصالح ممثلة في وحدات البحث والتحري الجنائية والمدعمة بالعنصر البشري المؤهل والأنظمة، تعمل على فك لغز هذه الجرائم بالتنسيق مع المعدات والآليات والأجهزة المتطورة، حيث تنتهي غالب التحقيقات إلى أن الأسباب التي تقف وراء هذه الجرائم هي الشجارات والاستفزازات، وغالبا ما تقع بين الفاعل والضحية والتي تحتل المرتبة الأولى في دوافع وأسباب هذه الجرائم وقد سجل في هذا الشأن 64 حالة، تليها السرقات بـ50 حالة، العلاقات الغرامية والمساس بالشرف 37 جريمة، تأثير الكحول 31 حالة، وحالات أخرى تتعلق بالخلافات العائلية والانتقام وغيرها.

الشرطة تعالج 3قضايا قتل عمدي خلال الشهر الفارط





قامت مصالح الأمن ممثلة في أمن ولاية الجزائر خلال الشهر الفارط بمعالجة ثلاث قضايا متعلقة بالقتل العمدي، بالإضافة إلى معالجة 2030 قضية أفضت إلى إيقاف 2778 مشتبه فيه تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من بينهم995 مشتبه فيه في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، 276 شخص متورط في حمل أسلحة بيضاء محظورة و1507 شخص متورط في قضايا مختلفة. حيث تدخل هذه القضايا في إطار تجسيد مساعي المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في مصالح أمن ولاية الجزائر في مكافحة الجريمة الحضرية، حيث ومن بين القضايا المعالجة، سجلت ذات المصالح 315 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، بالإضافة إلى 729 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، من بينها الجرائم الثلاثة السالفة الذكر تلك المتعلقة بالقتل العمدي، أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 20 قضية، بينما تم معالجة 69 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي.

شجار بين شابين ينتهي بجريمة قتل بشعة





إنتهى شجار نشب بحر الأسبوع المنقضي بحي سيركوف التابع لبلدية عين طاية شرق العاصمة بوقوع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها ثلاثيني بعد تعرضه لطعنة خنجر غادرة على مستوى القلب، حيث لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة عند وصوله إلى مستشفى ذات البلدية، إذ أشارت المعلومات إلى أن الضحية هو أب لطفلين يقطن بمنطقة سيركوف، توفي أمسية الاثنين الماضي إثر الإصابة التي تلقاها على مستوى القلب من طرف شاب آخر ترجح ذات المعلومات إلى أنه يقطن بنفس الحي.

أخ يوجه طعنات سكين لأخته العشرينية فيرديها قتيلة





أيضا اهتز أحد الأحياء الشعبية بولاية بومرداس على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها شابة عشرينية بعد تلقيها لطعنا ت سكين على مستوى القلب والصدر من قبل أخيها الذي يكبرها بسنتين حيث مثل هذا الأخير أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس ستبث في ملفه بتهمة ارتكابه لجريمة القتل العمدي التي راحت ضحيته أخته الأصغر منه، حيث تعود فصول الجريمة الشنعاء لوقت متأخر من الليل حيث خرج المتهم من غرفته قبل أن يلفت انتباهه صوت أخته من غرفتها تتكلم الأمر الذي دفعه إلى الاقتراب أكثر من باب غرفتها حيث تأكد من أنها تكلم رجل بطريقة غير أخلاقية، حيث وحسب ما جاء في جلسات التحقيق فإن الجاني توجه إلى المطبخ وأحضر سكينا ثم تهجم عليها موجها لها طعنات على مستوى القلب والصدر لتسقط أرضا غارقة في دماءها، ليتم نقلها فورا إلى المستشفى أين لفظت آخر أنفاسها الأخيرة، هذا في الوقت الذي أوقف فيه المتهم الذي أودع الحبس المؤقت لغاية محاكمته قريبا، حيث أصر على أنه كان في حالة دفاع عن شرفه في جميع مراحل التحقيق، للإشارة فإن المغدورة لم يتعد سنها 19 سنة كانت قد عرفت بحسن السلوك والأخلاق الحسنة ما جعل عائلتها تستغرب قيام أخيها البكر الذي طالما كان سندا لها على قتلها بهذه البشاعة، أما بالنسبة لوالدة الضحية التي تتواجد منذ الحادثة في المستشفى فتأسفت للحادثة وأملها لو حاول الجاني إرشادها ونصحها لا قتلها لتفقد بذلك في لحظة غضب فلذات أكبادها في انتظار بقية التفاصيل التي ستكشف عنها محكمة الجنايات خلال دورتها الجنائية شهر أكتوبر المقبل.

جماعة أشرار تعتدي على شاب حتى الموت





تمكنت عناصر الدرك الوطني لولاية بومرداس من فك خيوط قضية العثور على جثة شاب من الشلف عثر عليه داخل بئر في بلدية يسر شرق ولاية بومرداس، وحسب ما أفادت به مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني ببومرداس فإن الضحية شاب في العشرينات من العمر ينحدر من ولاية الشلف كان يشتغل بمغسلة الجزر ملك لأحد الخواص الكائنة بقرية الطرفة بلدية يسر ولاية بومرداس تعرض إلى القتل وتم رميه في بئر لطمس الجريمة عن طريق إظهار أن الضحية قد إنتحر، لكن وبعد التحقيق الذي أعقب انتشال الجثة التي كانت بها عدة خدوش أبطل فرضية الانتحار، حيث أضافت ذات المصالح أنه وبتاريخ 28 جويلية الفارط حوالي الساعة الثانية صباحا تلقى مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني مكالمة هاتفية، مفادها وجود جثة شاب في بئر بقرية الطرفة بلدية يسر، على الفور تم تشكيل دورية من عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيسر والتنقل إلى عين المكان، وبعد إستخراج الجثة تعرف عليها أحد الحاضرين من سكان القرية حيث أكد أنها تعود لأحد عمال مغسلة الجزر، من خلال الفحص الأولي للجثة تم معاينة أثار خدوش وجروح على مختلف أنحاء الجسم، مما يدل على أن الضحية تعرض للضرب وحاول مقاومة الفاعلين واستغلالا لهذه المعطيات تم تكثيف البحث والتحري إستطاع المحققون فك لغز هذه الجريمة في وقت وجيز وتوصلوا إلى توقيف الفاعلين الذين كانوا أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و36 سنة، وبعد التحقيق والاستماع اليهم وللشهود تبين أن الجريمة بدأت بمناوشات كلامية بين المشتبه فيهم والضحية الذي كان مع صديقه، ليتطور إلى شجار بين الأطراف، حيث لاذ الضحية بالفرار إلى الغابة مختبئا بين الأشجار، إلا أن المشتبه فيهم تبعوه وأعتدوا عليه بالضرب ثم قاموا بنقله لمسافة حوالي 300 م ورموه في البئر أين لفظ أنفاسه الأخيرة حيث وبعد استكمال الإجراءات القانونية من طرف عناصر الدرك الوطني تم تقديم الجناة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج منايل، الذي أمر بإيداعهم بالمؤسسة العقابية ببرج منايل عن جناية تكوين جمعية أشرار والقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد.

نحو إلغاء الأمر بالقبض الجسدي عملا بقرينة البراءة





كان طيب لوح، وزير العدل، قد كشف مطلع هذه السنة بأن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المتعلق بالإجراءات الجزائية، سيقوم بإلغاء الأمر بالقبض الجسدي، وذلك عملا بمبدأ قرينة البراءة، حيث يقترح النص إلزام الشخص المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة حيث ستمنع مستقبلا الشرطة القضائية من إجراءات التحقيقات والاستجوابات قبل تكليفهم من طرف النائب العام المختص، في حين تضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائرية الجديد الغاء الأمر بالقبض الجسدي عملا بمبدأ قرينة البراءة، حيث أضاف ذات المسؤول بخصوص مراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية، أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم، كإجراء التحقيقات والاستجوابات إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص، وفي حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه، يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاؤها ذات النص وتتشكل من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا يعينهم الرئيس الأول لهذه الهيئة، كما كان قد شدد ذات المسؤول الأول عن قطاع العدالة على أنه وحرصا على تنسيق عمل الشرطة القضائية وضمان عدم التداخل في الصلاحيات بين مختلف الأسلاك، تم تحديد وبدقة مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن، بحيث يقتصر دورها على معاينة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات والتي تتضمن جرائم الخيانة والتجسس ومكافحة الإرهاب والتخريب.



