التحضير ليوم دراسي حول الكفالة وإنشاء صندوق اليتيم مطلع نوفمبر المقبل

يعتزم العديد من المختصين النفسانيين والاجتماعيين المهتمين بشؤون الطفولة على التحضير ليوم دراسي شهر نوفمبر القادم، الذي سيتمحور حول الكفالة وإنشاء صندوق اليتيم سيكون بمناسبة الذكرى السنوية للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادفة لـ20 نوفمبر والتي صادقت عليها الجزائر سنة 1993، حيث سيبادر إلى تنظيمه المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة.

يعتبر أغلب الخبراء والمهتمين بقضايا الطفولة بأن الطفل هنا مازال يعاني من بعض الانتهاكات والثغرات القانونية بالرغم من المجهودات المبذولة والإمكانات المسخرة من طرف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حيث تولد هذه الانتهاكات حسبهم عن فوارق في الاستفادة من الحقوق المشروعة التي يعاني منها الأطفال الذين ينتمون إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مجهولي النسب واليتامى مقارنة بأقرانهم العاديين، بالإضافة إلى تفاقم ظواهر اجتماعية خطيرة في السنوات الأخيرة، كظاهرتي القتل والاختطاف التي بات هؤلاء الأطفال جناة وضحايا متورطين في أغلبها.

ثقافة حقوق الطفل تعتمد على منظور علمي وعملي





يذهب العديد من المختصين إلى أن موضوع حماية الإنسان يتطلب وقفة تقييمية وتحليلية لإيجاد أنجع الآليات العملية لتحقيق أمن وسلامة الطفل وحفظ حقوقه في الأسرة والمجتمع وتجنيبه المآسي والمخاطر التي من الممكن أن تلحق به حيث أكدت في هذا الشأن الدكتورة «صباح عياشي» رئيسة المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وخبيرة في الشؤون الاجتماعية، على أن ثقافة حقوق الطفل تعتمد على منظور علمي وعملي ومسؤولية جماعية تتطلب تكاثف الجهود لإثراء إستراتيجية وطنية وحامية لكافة حقوق الطفل، حيث كانت قد حثت في العديد من المحطات العلمية خلال المحاضرات التي جمعتها بخبراء في هذا المجال بأن هذا الموضوع يتطلب كذلك وقفة تقييمية وتحليلية لإيجاد أنجع الآليات العملية لتحقيق أمن وسلامة الطفل وحفظ حقوقه في الأسرة والمجتمع وتجنيبه المآسي والأمراض الاجتماعية، مثل الاعتداء والاختطاف والعمالة، حيث دعت ذات المختصة الاجتماعية إلى إنشاء بنك للمعلومات في مجال الأسرة والمرأة والطفولة حيث يكون هذا البنك بمثابة مرجع لكل الباحثين والدارسين والمهتمين بهذه القضايا، كون الإحصائيات المتوفرة لا تعكس حقيقة حجم الأمراض الاجتماعية في مجتمعنا.

لابد من التوسع أكثر في مجال الكفالة لحماية المكفول في حالة وفاة الكفيل





أيضا تطرق محمد الشريف زرقين، الناشط في مجال حقوق الطفل، في ذات الشأن إلى موضوع الكفالة التي لطالما صنعت الحدث على هامش العديد من المحاضرات حيث أكد هذا الأخير بأن نضاله في مجال الأطفال مجهولي النسب جعله يتعمق كثيرا في هذا الإشكال لفهم أحسن لظروف معيشية الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، حيث قال بأن طالب في الكثير من المحطات بالتوسع أكثر في مجال الكفالة التي قد تسقط عن المكفول في حالة وفاة الكفيل، داعيا إلى إعادة النظر في المادة 125 من قانون الأسرة الذي لا يضمن استمرار الكفالة في حالة وفاة الكفيل بالنسبة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، كما دعا أيضا إلى إنشاء محكمة خاصة بالأطفال الجانحين الأقل من 18 سنة، مثلما هو معمول به في دول أخرى هذه المحكمة التي تهدف حسبه إلى حماية الطفل بالدرجة الأولى، إلى جانب مطالبته باهتمام خاص وموسع بفئة الأطفال مجهولي النسب، حيث دعا كافة الأطراف من مصالح التضامن والتربية والأئمة والمرشدات وحتى الأسر إلى عدم اعتبار التربية الجنسية للطفل من ضمن «الطابوهات»، بل هي خطوة لا مناص منها للنأي بالأجيال الناشئة عن اقتراف أفعال منافية للأخلاق، بالتالي تنامي ظاهرة الأطفال مجهولي النسب، أو كما يشار إليهم أطفال x، هؤلاء الذين يحرمون من أدنى الحقوق المدنية التي تكلفها القوانين الوضعية بالرغم من أن الشريعة الإسلامية حمت هذه الفئة وفئات أخرى من الأطفال.