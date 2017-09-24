الدرك يطيح بمنتحل صفة ضابط سامي في الجيش

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي سليمان التابعة لكتيبة الدرك الوطني بالدويرة، من الإيقاع بأحد الأشخاص انتحل صفة ضابط سامي في صفوف الجيش يحترف النصب والاحتيال على المواطنين.قضية الحال تمت معالجتها من قبل كتيبة الدرك الوطني بالدويرة، حيث كان الموقوف محل عدة أوامر بالقبض من أجل إصدار شيك بدون رصيد.

مكنت العملية كذلك من حجز وثائق إدارية مزورة وأسلحة خشبية وبلاستيكية للتمويه وأغراض أخرى، حيث تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي سليمان التابعة لكتيبة الدرك الوطني بالدويرة من منتحل صفة ضابط سامي في صفوف الجيش يحترف النصب والاحتيال على المواطنين، العملية تمت بناءا على معلومات مؤكدة تحصل عليها عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي سليمان مفادها وجود شخص ينتحل صفة ضابط سامي يوهم ضحاياه بالتوسط لهم وقضاء حاجياتهم لدى مختلف السلطات الإدارية والعسكرية، أين نصب على العديد من الضحايا التي يقدر عددهم بعشرين ضحية الذين كانوا قد قدموا له مبالغ معتبرة، حيث قامت مصالح الدرك بترصد ومتابعة تحركات هذا الشخص قبل أن يتم توقيفه أين تبين أنه ينحدر من بلدية القليعة التابعة لولاية تيبازة أين قام بعدة عمليات نصب واحتيال على عدة ضحايا ينحدرون من ذات الولاية، ليتوجه بعد ذلك إلى الجزائر العاصمة بهوية مزورة حتى لا ينكشف أمره من أجل أن يتمكن من إصطياد ضحايا جدد، حيث كشف التحقيق المعمق عن الهوية الحقيقية للمشتبه فيه أين اتضح أنه محل بحث ومتابعة من العدالة تبعا لعدة أوامر بالقبض من أجل النصب والاحتيال وجرائم أخرى تعلقت جلها بالتزوير وإصدار صكوك بدون رصيد، حيث أفضت عملية التفتيش لمسكن الشخص الموقوف الكائن ببلدية القليعة ولاية تيبازة مكنت من حجز عدة وثائق إدارية ومستندات مزورة، ألبسة عسكرية مختلفة، بالإضافة إلى صاعق كهربائي، أيضا أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال وأسلحة بلاستيكية كان يستعملها الموقوف للتمويه والتهديد، حيث وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الذي بدوره أمر بإيداعه الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة.