وسائـــــــــــل التواصـــــــــــل الاجتماعـــــــــــي تختــــــــــــــــــرق «طابوهــــــــــــات» المجتمـــــــــــع!

كسرت مواقع التواصل الاجتماعي وكذا القنوات التلفزيونية الخاصة «الطابوهات» بعدما استطاعت أن تتغلغل وتكشف المستور في المجتمع الجزائري، وباتت مواضيع الجنس، الزنا والسحر تناقش على الهواء مباشرة بحضور الأطراف المعنية، كما أثارت «فيديوهات» وصور باتت تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاعتداءات جسدية وأخرى لفظية ومشاهد اغتصاب ضجة كبيرة، لتعلن بذلك كشف المحظور وانهيار الحرمة في مجتمع جزائري لطالما عرف بكونه محافظا.

انعكس انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على غرار «الفايس بوك» الذي فاق مستخدموه الملايين، كما أن رغبة القنوات الخاصة في استقطاب أكبر شريحة وزيادة نسبة المشاهدة لبرامجها المختلفة، ولكون الجمهور يسعى دائما لمتابعة ما يلامسه من قضايا -بالتحديد الاجتماعي منها- طفت إلى السطح «موضة» البرامج الاجتماعية أو ما يسمى ببرامج كشف المستور والتي استطاعت خلال أعداد قليلة من بثها أن تستقطب الجمهور لكنها كسرت في آن واحد «طابوهات» ولم تعد العائلات الجزائرية تشاهدها مجتمعة خاصة بعد أن ناقشت «بلاطوهاتها» مواضيع اجتماعية وجنسية وتجاوزت الخطوط الحمراء مثل الاغتصاب، زنا المحارم والاعتداء على أصول هذه المواضيع التي لطالما طرحت لكن بسرية داخل أروقة المحاكم.

مضمون جريء وصادم!





منذ أشهر قليلة صدم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بما تداولته بعض الصفحات من تشهير وابتزاز ومشاهد اغتصاب لفتاة عشرينية بإحدى غابات فرندة بولاية تيارت، أشهر بعد الحادثة، ليتم نشر فيديو آخر يوثق لحظات تستجدي فيها فتاة عشيقها وتقبل قدمه راجية إياه التوقف عن تصوير الفيديو الذي كان يهددها فيه بنشره عبر موقع «الفايس بوك» ولم تكن الحادثة الأخيرة من نوعها بل تلاها أيضا بعد أشهر قليلة «فيديو» آخر لشاب يقوم بكيّ جسد فتاة بسيجارة متهما إياها بخيانتها مع شخص آخر، ورغم التحرك السريع لمصالح الأمن التي استطاعت -وعبر تحريات وبحث- الإيقاع بالمعتدين في فترة وجيزة، غير أن هذه «الفيديوهات» أحدثت ضجة من جهة ومخاوف لدى الأسر ودفعت بالمختصين لدق ناقوس الخطر من ارتفاع وتنامي ظاهرة العنف والاعتداء بالمجتمع الجزائري.

المثير للتساؤل والبحث في قضية نشر «فيديوهات» وصور وكذا مناقشة مواضيع تصنف ضمن «الخطوط الحمراء» في مجتمع جزائري لا يختلف فيه اثنان على أنه محافظ اجتماعيا، هو محاولة الأطراف المعتدية توثيقها للحظات ارتكابها للفعل الاجرامي على أنه فعل انتقامي عادي، بل حتى ان بعض المشاهد تتضمن عنف مخيف وتتداول حتى من قبل بعض القصر في غياب الرقابة الأسرية التي أظهرت عجزها وعدم فعالية دورها في هذا الخصوص.

المذيعة والمخرجة التلفزيونية، وفاء لغواطي: «كسر الطابو يتطلب جرأة كبيرة ونفورا اجتماعيا أكبر»





اعتبرت المذيعة السابقة والمخرجة التلفزيونية الحالية، وفاء لغواطي، أن كسر «طابوهات» الكثير من المواضيع الاجتماعية يعتبر أمرا لابد منه في مجتمع قد لا يعي خطورة الوضع في حال السكوت عن هذه المواضيع الخطيرة التي قد تحول دون اليقظة والوعي.

كما أكدت أن البرامج التلفزيونية والحصص المقدمة اليوم على شاشات قنواتنا والمهتمة بهذا النوع من المواضيع لقت نفورا واستهجانا من بعض الفئات الاجتماعية التي رأت انها حصصا بذيئة لا يمكن مشاهدتها مع العائلة ورغم وجود هذا الاستهجان الا ان الاف الأشخاص تداولوها غبر حساباتهم الخاصة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منهم لتوعية الغافلين عن مثل هاته الظواهر الاجتماعية.

مع العلم أضافت ذات المتحدثة، أن تجربة الجزائر ليست الأولى أو الأخيرة في محاولة كسر «الطابوهات» بل تعتبر مجرد تجربة رائدة اقتطفتها القنوات الجزائرية الخاصة من باقة البرامج و الحصص التي تبثها القنوات العربية والرائدة في هذا المجال حيث أن برامج الثقافة والقضايا الجنسية راجت بكثرة على الشاشات العربية في السنوات الأخيرة بعد أن كانت مفاهيمها محظورة، وكان حضورها يقتصر على بعض البرامج الاجتماعية، التي كانت تخصص بعض فقراتها لمعالجة مواضيع متصلة بالثقافة الجنسية و تجذب هذه البرامج نسبة عالية من المشاهدين منهم بدافع الاستطلاع والفضول ومنهم بدافع الرغبة في معرفة معلومات إضافية من الممكن أن تساعدهم في حل مشاكلهم الجنسية الخاصة، فهذه البرامج -تضيف وفاء لغواطي- تعتني بالصحة والتثقيف الجنسي وتساعد مشاهديها على تجاوز خجلهم من أن يستشيروا اختصاصيين لحل مشاكلهم الجنسية ويرشدهم إلى علاجات وحلول للمشاكل التي قد يعانون منها فهذه الحصص والبرامج موجهة للمتزوجين وغير المتزوجين الراغبين في معرفة معلومات أكثر عن الصحة الجنسية ويتناول الموضوع من الناحية العلمية البحتة مراعاة للمجتمع وعدم تقبله لطرح مواضيع جريئة كهذه وبالرغم من ذلك هناك عدد من المواضيع التي لا يستطيع البرنامج طرحها بسبب قلة المصطلحات العلمية في هذا المجال من جهة وعدم تقبل المشاهد الجزائري لها من جهة أخرى.

فالكثير من البرامج التلفزيونية اضطرت لأن تتخطى الخطوط الحمراء كونها واقع مرير تعيشه فعلا بعض الأسر الجزائرية تحاول تناول القضايا الجنسية بطريقة مشوقة تجذب المشاهدين و أشارت ذات المتحدثة، إلى أن الكثير من البرامج تطرقت لمواضيع جنسية وبجرأة كبيرة طالما أن الجنس كان ولازال موضوعا محرما في مجتمعنا في وقت تتصدر بعض الدول العربية كالعراق، مصر والسعودية قائمة الدول الأكثر تصفحاً للمواقع الإباحية في العالم يدفعنا هذا التناقض إلى طرح أسئلة عديدة والبحث عن أجوبة حتى بداية القرن التاسع عشر كانت غالبية القضايا الجنسية كنشوة النساء والتخيلات غير المعتادة وأيضاً المثلية الجنسية مدفونة في الأعماق لكننا في مطلع 2017 أخرجنا تلك القضايا إلى مجال النقاش العملي والاجتماعي و بات الجزائري في الطريق إلى فهم نفسه وتحديد هويته بعيدا عن ما يعرف بـ «الطابوهات» رغم أننا تقول المخرجة لا نملك الجزائر أرضية مناسبة للانفتاح على ذواتنا والتعرف إليها فحتى اليوم ما زالت المدراس الجزائرية منغلقة على التربية الجنسية وبالكاد تعلم تلاميذها وظائف أعضاء أجسادهم وأسماءها عدا أنها تتعامل مع العملية الجنسية كاملة كعملية إلقاح لا أكثر مع أنها الموضوع الذي يشغل حيزاً كبيراً في التفكير والسلوك الإنسانيين.

الدكتور بوجناح، مختص في علاج المشاكل الزوجية:«الانغلاق على المواضيع الجنسية والحساسة سبب مباشر في تصعيد وتيرة الطلاق»





أكد الدكتور بوجناح، مدير أول عيادة جزائرية لعلاج المشاكل الـسرية و الإعداد للزواج في الجزائر، أن ما يعرف «بالطابوهات» هو من أهم الأسباب التي أدت ولحقبات زمنية طويلة لإنهيار العلاقات الزوجية وتفاقم المشاكل التي أدت إلى تدمير قرابة 50 ألف عائلة جزائرية خلال السنة الفارطة جراء ارتفاع حالات الطلاق التي كان يمكن تداركها بأساليب حوار واتصال بسيطة و كسر هذه «الطابوهات» بطريقة لا تستدعي الخجل بل الجرأة و تقبل المواضيع وتحليلها بطريقة علمية واجتماعية. ولعل الفضل في جرأة بعض الحصص التلفزيونية -يضيف ذات المتحدث- تعود الى مساندة مواقع التواصل الاجتماعي لها وتداولها عبر أوسع نطاق فكم من امرأة فهمت خطأها وباتت تتصرف بطريقة جنسية صحيحة ايزاء زوجها بفضل تنوير هذه الحصص والشبكات الاجتماعية لها بطريقة جريئة.

كما أشار مدير عيادة العافية بالحامة، أن معظم الأزواج الذين قصدوه كانوا على وشك الطلاق بسبب خلافات بسيطة جلها يتمحور حول الجانب الجنسي الذي عادة ما يكون سببا أساسيا في زرع التوتر والتنافر بين الزوجين لدرجة طلب الخلع أو الطلاق فغياب الثقافة الجنسية الشرعية أدت إلى اختلاف المفاهيم وعدم التوافق فيما يريح كلا الزوجين في إطار الحلال.

مضيفا أن مركزه استقبل إطارات سامية في الدولة طرحوا مشاكلهم بكل تواضع وتلقائية وتبيّن أنهم يعانون من افتقار حاد في الحنان الزوجي نظرا لطبيعة حياتهم التي تعتمد على كثرة المشاغل والبروتوكولات التي أضفت علاقة رسمية آلية بين الزوجين حيث تعرف عيادته إقبالا مميزا للعرسان الجدد الذين لم يمض على زفافهم ثلاثة أشهر فقط قصدوا الطبيب بهدف طرح بعض المشاكل التي صادفتهم في بداية حياتهم منها ما يتعلق بالجانب النفسي والجنسي وحتى المادي كما أقبل على العيادة شباب في مرحلة الخطوبة جاءوا لتعلم بعض القواعد السليمة الخاصة بحياتهم القادمة وتنظيم الحمل وتوطيد العلاقة بين الزوجين وأكد بوجناح أنه استقبل أئمة مساجد وتحدث معهم حول العديد من المسائل التي تخص الحياة الزوجية بداية من مرحلة الخطوبة إلى يوم الزفاف والإنجاب وبيّن محدثنا أن هدفه الأساسي هو تحويل عيادته لمركز تكوين لمختصين في العلاقات الأسرية والإعداد للزواج قصد تغطية الطلبات المتزايدة حول هذا النوع من العلاج الذي يعوّل عليه في الحفاظ على الأسرة .

وتجدر الإشارة أن السيد بوجناح متحصل على شهادة دولة في إعادة التأهيل الوظيفي للحركات سنة 1975 واصل تكوينه في سويسرا متعمقا في العديد من التخصصات النفسية والوظيفية وعلاجه يعتمد على العلم الحديث الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية

المحللة الاجتماعية، الزهراء فاسي:«الطابو داخل كل بيت جزائري وكسره لا يعتبر خدش للحياء»





تعتبر المحللة الاجتماعية، الزهراء فاسي، أن كسر الطابوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الحصص والبرامج التلفزيونية أمر لابد منه في مجتمع أخذ الشذوذ والتحرش الجنسي نصيبا وافرا منه لان كسر الطابو اليوم بات جدارا واقي للكثير الأخطاء التي قد يقع فيها الغافلون ومحفزا كبيرا للضحايا من أجل عرض مشاكلهم٫ كما وضحت أنه من الضروري على الأسر الجزائرية أن تكسر طابو السكوت لا طابو زنا المحارم والعادة السرية على سبيل المثال.

وقد أكد ت أنها تتابع هذه الحصص و تشارك فيها لأنها تتناول الكثير من القضايا الجنسية بشكل علمي وجريء إنما أقل انفتاحاً من البرامج الغربية و العربية فهي تحدد اختصاصها بالأسرة وتلزم العلاقة الجنسية بإطار الزواج رغم اتهامها من قبل عدة افراد بانها تخدش الحياء العام ولا يليق الحديث عما يجب أن يبقى سرا مخبأ في غرف النوم لكننا تصيف ذات المتحدثة أنه يجب أن ترد على هذه الاتهامات بأنه من حق المجتمع أن يعرف لأن تلك الثقافة التي تحرم منها المجتمعات العربية بشكل عام من شأنها أن تنجح العلاقات الزوجية .

تورط 30 قاصرا من بين 720 شخص في 742 جريمة إلكترونية!





عالجت الفرق المختصة في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، منذ بداية السنة الجارية 742 قضية تتعلق بجرائم الأنترنت والتي تنطوي تحت لواء الجريمة

الإلكترونية، حيث سجل على إثرها تورط 720 شخصا من بينهم 30 قاصر.

المساس بالأشخاص، التشهير، القذف، جرائم المساس بأنظمة الحاسب الآلي، اختراق الأنظمة المعلوماتية، الاطلاع وتحريف البيانات، الجرائم التقليدية التي تستعمل في التكنولوجيات كالتهديد والنصب الاحتيال، كلها قضايا تعلقت بالأنترنت ولاقت انتشارا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كثر الحديث عنها ممثلة في الجرائم الالكترونية التي استنفرت لها المديرية العامة للأمن الوطني وكذا القيادة العليا للدرك الوطني هذان الجهازان اللذان يسعيان إلى التكثيف من الجهود الرامية لمحاربة كافة أنواع الجريمة، وعليه تمكنت ذات المصالح من معالجة742 قضية إلكترونية تورط فيها 720 شخصا من بينهم 30 قاصرا.

الأمن يبرمج دورات تكوينية لمكافحة الجريمة الالكترونية





كانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد برمجت عدة دورات تكوينية حول الوقاية ومكافحة الجريمة الالكترونية حيث تأتي هذه الأخيرة في إطار تجسيد مساعي اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، لتوفير دورات تكوينية تقنية عالية المستوى في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ومسايرة فرق المحققين من الشرطة لأحدث التكنولوجيات والتحكم فيها، والاطلاع على الأساليب المعتمدة دوليا في الوقاية والمكافحة من الجريمة الإلكترونية هذا ويبذل الأمن الوطني جهودا معتبرة في الوقاية والتحسيس من هذه الجرائم الناجمة عن سوء استعمال الشبكة العنكبوتية خاصة من طرف الشباب والأطفال باللجوء إلى العمل الاستباقي لإزالة الأخطار المحتملة وحماية الأفراد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم الالكترونية، وهذا ما تسعى إليه المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية المتخصصة، وعليه تدعو ذات المديرية المواطنين أخذ الحيطة والحذر اثناء استعمال الانترنيت لتفادي عمليات النصب والاحتيال وكل اشكال الابتزاز، وضرورة اتباع الطرق الآمنة أثناء التعامل مع التقنية الحديثة، وتجاهل الرسائل الواردة غير الموثوق بها التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تدعو أولياء الأمور متابعة أبنائهم وتوجيههم لتجنيبهم الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.

ويشارك في الملتقى الوطني للفايسبوكيين الشباب





جندت مصالح الأمن والدرك الوطني مؤخرا كل فرقها المختصة في مكافحة الجريمة الالكترونية ذلك إثر تواصل سيناريوهات إنتشار الفيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» الذي تحول بفعل الاستعمال السلبي له من منبر للتواصل والتعارف إلى فضاء للتشهير والإبتزاز، هو الأمر الذي دفع بذات المصالح إلى انتهاج كل السبل من أجل مكافحة مثل هذه التجاوزات الالكترونية التي لاقت انتشارا كبيرا مؤخرا خاصة أواسط الشباب، حيث كانت قد شاركت المديرية العامة للأمن الوطني في الملتقى الوطني للفايسبوكيين الشباب ذلك للتحسيس بالمخاطر الناجمة عن الاستعمال السلبي للأنترنت وكذا نشر مفهوم التوعية الأمنية التي من شأنها المساعدة في التصدي لهذه الظاهرة، حيث تطرق الملتقى الذي كان تحت عنوان « الفايسبوك والتحديات الأمنية» إلى الدور الكبير التي تقوم به مصالح الأمن في حل ومجابهة مختلف الجرائم الالكترونية باستعمال أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية، كما تطرق إلى مفهوم التوعية الأمنية وأهميتها في التصدي للاستغلال السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة من فئة الشباب، ذلك على خلفية التكرار المستمر للفيديوهات التي باتت تنشر عبر الفايسبوك، أبطالها شباب وحتى مراهقين تورطوا عن طريق هذا الفضاء في جملة من الجرائم الالكترونية ذلك عن طريق التصوير وتنزيل تلك الفيديوهات عبر الفضاء الأزرق، بغرض التشهير تارة والابتزاز تارة أخرى، هو الأمر الذي تأكده القصص التي تناولتها وسائل الإعلام مؤخرا.