جمعية «إقرأ» تؤكد تراجع نسبة الأمية بـ 10 بالمائة

تهتم جمعية « إقرأ» بمحو الأمية عبر كافة شرائح المجتمع من خلال بحثها عن مختلف الآليات والسبل التي تمكنها من تقليص هذه الأخيرة في مجتمعنا وعليه قامت ذات الجمعية بتبني إستراتيجية وطنية من أجل بلوغ هدفها حيث وصلت نسبة الأمية في الجزائر مؤخرا إلى 10,16 بالمائة.

أكدت الأمينة العامة لجمعية «اقرأ» عائشة باركي على هامش إشرافها على مراسم حفل الافتتاح الرسمي للموسم الدراسي 2017-2018 لفصول محو الأمية الذي أقيم بدار الثقافة هواري بومدين -بحضور السلطات المحلية ورؤساء المكاتب الولائية والبلدية لذات الجمعية وعدد من الدارسات- بالدور الإيجابي الذي لعبته الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي كان قد أقرها رئيس الجمهورية في تقليص وتراجع نسبة الأمية في الجزاذر.

وكشفت الأرقام عن انخفاض نسب الأمية في صفوف النساء أكثر من تراجعها لدى الرجال وأفادت المسؤولة الأولى عن الجمعية بأن نسبة الأمية في الجزائر قبل تبني الإستراتيجية الوطنية كانت تمثل 22,7 بالمائة حيث عرفت تراجعا ملحوظا حاليا ببلوغها نسبة 10,16 بالمائة حيث مس هذا التراجع -حسبها-النساء أكثر من الرجال أين أكدت ذات المتحدثة بأن النسوة الأكثر اهتماما بالتسجيل مقارنة بالرجال دون فهم أسباب عزوف الرجال عن مدارس محو الأمية رغم أن الجمعية تراعي جانب التوقيت المساعد للمتمدرسين من الجنسين، كما تتوجه للجميع من مختلف الأعمار وحتى من ذوي الاحتياجات الخاصة دون شرط الجنس، ولهذا أكدت المتحدثة آنها تستغرب أسباب هذا العزوف، ولكن ولاية قسنطينة تصنع الاستثناء حيث آن إقبال الرجال فيها على مدارس محو الأمية كبيد مقارنة بالولايات الأخرى فهناك 04 أقسام لهم، وهذا بالنسبة لنا مؤشر جيد مقارنة مع باقي مناطق الوطن.

القضاء على الأمية يتم بتظافر الجهود





اعتبرت السيدة عائشة باركي أنه بالإمكان القضاء على الأمية بالجزائر، أين ثمنت في السياق ذاته الجهود التي ساعدت على خفض نسبة الأميين إلى 10,16في المائة بعدما كانت قبل أكثر من عقدين من الزمن تفوق 40 في المائة، كما تحدثت عن عوائق كثيرة تحول دون تحقيق كل الأهداف التي ترمي إليها الجمعية التي تترأسها، مبرزة بالمناسبة الاهتمام الذي توليه الدولة في مجال التربية بصفة عامة ومستدلة بالعدد المعتبر من الأطفال المتمدرسين الذي بلغ عددهم 9 ملايين متمدرس في الجزائر.

100 ألف طفل غير مسجل في المدارس سنويا

لا يلتحق قرابة 100 ألف طفل بالمدارس سنويا، الأمر الذي يجعلنا ـ تقول باركي ـ أمام تحدي مواصلة العمل لمحو الأمية كما يستوجب الأمر أخذ الاحتياطات اللازمة بهذا الشأن، من تحسيس وتوعية لكافة الأطراف المعنية، حيث قالت بأن جمعية «إقرأ» لها أكثر من 27 سنة عمل في الميدان، تناضل من أجل دحر الأمية عبر الوطن بعدما كانت الانطلاقة على مستوى ضيق وبشكل تطوعي وغير رسمي، لتتطور الفكرة تدريجيا وتتبلور إلى حين تأسيس جمعية «اقرأ» لمحو الأمية، حيث وقفنا ـ تضيف المتحدثة ـ كأصحاب الفكرة على أن نسبة الأمية كبيرة بالجزائر آنذاك ولابد من فعل شيء لوضع حد لذلك، وقد قدمت الجمعية كل ما بوسعها لتقليص النسبة قدر الإمكان مع مرور الوقت، حتى بلغت النسبة الموجودة حاليا والتي تقدر بحوالي 10,16 في المئة.

مليون و852 ألف متمدرس في أقسام محو الأمية عبر الوطن





حققت جمعية «إقرأ» اليوم عبر مراكز محو الأمية عبر الوطن المليون و852 ألف متمدرس، وهو مؤشر يعكس ما يبذل من مجهودات لمحو الأمية في الجزائر، لأنه يعبر عما قامت به جمعية «إقرأ» فقط، والأكيد أن هناك مساع مهمة في هذا المجال بدءا بجهود الدولة والإستراتيجية التي رسخها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالخصوص، وكذا مجهودات الديوان الوطني لمحو الأمية وجهات أخرى من جمعيات ومؤسسات، كلها قدمت الكثير ما يجعل العدد الحقيقي للمتمدسين في إطار مدارس محو الأمية معتبرا

رغم وجود عدة عوائق، ويصعب التخلص من الأمية في الوقت القريب، حيث أشارت إلى الكثير من المشاكل أهمها نجد حتمية العمل بسقف 25 متمدرسا في القسم الواحد، يليها وجود قسمين فقط لمحو الأمية، وهذا أثر على بلوغ الهدف، حيث أنه في المناطق الجبلية يصعب بلوغ العدد المطلوب وهو 25 متمدرسا لكل فوج، ما يجعلنا ننتظر اكتمال العددللشروع في تقديم الدروس، وهذا يتطلب في كثير من الأحيان وقتا، ما يعود بالسلب على مردود العمل.

مشكل مقرات مكاتب محو الأمية مطروح





يطرح مشكل المقرات بقوة، حيث لا تزال العديد من مكاتب الجمعية عبر الوطن لا تملك مقرا خاص بها، رغم الجهود المبذولة في العديد من الولايات، وإن توفر المقر يطرح إشكال التأثيث بالشكل الجيد الذي يؤدي إلى النتيجة المرجوة، لكن -وبمساهمة بعض الشركاء- تمكن أعضاء ذات الجمعية من تجهيز بعض المقرات حتى أنها كانت بمثابة نموذج أعطى مردودا جيدا ودعم حظوظ الجمعية في نيل جائزة اليونيسكو لمحو الأمية سنة 2014، وهو نموذج من المفروض أن يكون على مستوى كل بلدية لإعطاء الفرصة للعمل في جو مريح

للمدرسين و المتمدرسين، حيث يبلغ عدد مكاتبنا على المستوى الوطني قرابة 1311مكتب، وهو ليس بالعدد الهين بالنسبة لجمعية بحجم «إقرأ».

13 كتابا بمختلف المواضيع أصدرتها جمعية « إقرأ»





رغم الإمكانيات البسيطة ونقص المال الكافي للطباعة، إلا أن الجمعية حتى اليوم تمكنت من إصدار 13 كتابا تنوعت مواضيعها ما بين المواطنة، الدين، البيئة وصولا إلى الإصدار الذي حمل عنوان «أمحو أميتي بثقافة المواطنة»، وذلك تزامنا مع تشريعيات الرابع من ماي الفارط، بهدف تحفيز المتمدرسين عبر مراكز محو الأمية وكذا حث أسرهم على أداء الواجب الوطني، خصوصا وأن هذه الشريحة المتمدرسة جزء فعال في المجتمع.