الإطاحة بعصابتين تتاجران في المخدرات بالطارف

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالطارف نهاية الأسبوع، من الإطاحة بعصابتين خطيرتين مختصتين في الاتجار بالمخدرات والحبوب المهلوسة، وتم خلال العملية حجز أزيد من 500 قرص مهلوس وصفيحة من الكيف المعالج بوزن 100غرام كانت موجهة للترويج.

تم تفكيك العصابة الأولى بمدينة القالة، وتتكون من 3 أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر، ينحدرون من ولاية عنابة، تقودهم امرأة من القالة، فيما تم توقيف أفراد عصابة ثانية تتكون من 3 أشخاص في العقد الثالث من العمر ينحدرون من مدينة القالة، حيث كانت العصابتان بصدد إغراق مدينة القالة بكمية كبيرة من الأقراص المهلوسة قبل أن تحبط العملية مع حجز كمية السموم التي تم نقلها من عنابة لترويجها عبر أحياء القالة والبلديات المجاورة وصولا إلى البلديات الحدودية بالجوار وتهريب كميات أخرى إلى البلد المجاور. وتم تفكيك الشبكتين إثر معلومات تلقتها المصالح المعنية عن نشاط مشبوه لهذين العصابتين الإجراميتين المختصتين في ترويج المخدرات والمهلوسات اللتين تنشطا على مستوى ولايتي الطارف وعنابة، وعليه باشرت مصالح الشرطة القضائية تحرياتها من خلال ترصد تحركات أفراد العصابتين ونصب كمين محكم بنصب حاجز مراقبة فجائي بمدخل مدينة القالة أسفر عن توقيف عناصر العصابة الأولى وبحوزتها 352 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى صفيحة من المخدرات من نوع كيف معالج تزن 100 غرام .وأسفرت التحقيقات عن التوصل إلى تحديد هوية أفراد العصابة الثانية المختصة هي الأخرى في المتاجرة بالمهلوسات على مستوى أحياء مدينة القالة، حيث تم توقيفهم جميعا فيما تم ضبط كمية من المهلوسات بحوزتهم، تقدر بـ 151 قرص، وحجز أسلحة بيضاء من الصنف السادس تستعمل في الاعتداءات، بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية تخص عائدات الترويج ووثائق هوية مزورة وهواتف نقالة، ومصادرة سيارة سياحية تستعمل في عملية نقل وترويج المخدرات، كما أكدت التحريات أن العصابتين كانتا محل بحث من قبل الجهات المختصة لتورطهما في عدة قضايا إجرامية خطيرة تخص الاتجار بالمخدرات والسرقات والاعتداءات، وتم إيداع عناصر العصابتين الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالمخدرات والحبوب المهلوسة.