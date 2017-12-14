حوادث المرور تخلف 12 قتيلا خلال أسبوع

خلفت حوادث المرور المسجلة في الفترة ما بين 5 إلى 11 ديسمبر الجاري والبالغ عددها 225 حادثا، 12 وفاة و261 جريح على مستوى المناطق الحضرية، حسب الحصيلة الأسبوعية للمديرية العامة للأمن الوطني.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، يتبين بأن حصيلة حوادث المرور عرفت ارتفاعا محسوسا، قدر بـ 28 حادثا وهي نفس الملاحظة بالنسبة لعدد الجرحى الذي زاد بـ 32 مصابا و كذا الوفيات التي ارتفع عددها بفارق حالة واحدة. و يعود سبب وقوع هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري "بنسبة 97.33 بالمائة"، إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط. و في هذا الإطار، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق العام إلى "توخي الحيطة والحذر مع احترام قانون المرور والتأني في السياقة وعدم تجاوز السرعة المطلوبة، مع المراقبة الدورية للمركبة، خصوصا في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها بعض ولايات الوطن والتي تؤثر سلبا على السواق".