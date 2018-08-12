توزيع 147خيمة على المتضريين من فياضانات عين قزام

قامت مصالح الحماية المدنية بعدة تدخلات من اجل عمليات امتصاص المياه داخل الأحياء والمنازل في كل من ولايات تمنراست، ميلة، أم البواقي، غرداية، سيدي بلعباس، البيض، قالمة، قسنطينة والنعامة، أين تم توزيع 147 خيمة على المتضررين ببلدية عين قزام ولاية تمنراست، كما قامت مصالح الحماية المدنية لولاية البيض بإنقاذ أربعة اشخاص كانوا على متن سيارة جرفتهم مياه واد لكبور ببلدية عين العراك، حسب حصيلة لنشاطات الحماية المدنية، اليوم الأحد، وأشار ذات المصدر إلى أن حركة المرور تبقى صعبة في تلك المنطقة خاصة الطريق الوطني رقم 47 إثر فيضان واد لكبور ، بالنسبة لولاية النعامة يبقى الطريق الوطني رقم 06 صعب المسلك إثر ارتفاع منسوب واد محيسرت ببلدية عين الصفراء، أما فيما يخص الطريق الوطني رقم 13 صعب المسلك بحي 100 مسكن ببلدية تنيرة ولاية سيدي بلعباس إثر ركود مياه الأمطار.