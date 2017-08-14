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ضبط بحوزتها عتاد حساس للكشف عن المعادن

تفكيك عصابة مكونة من 16 شخصا

  14 أوت 2017 - 11:43   قرئ 33 مرة   0 تعليق   أخبار الجنوب
تفكيك عصابة مكونة من 16 شخصا

تمكنت مؤخرا مصالح الأمن الحضري الأول بولاية تمنراست، من الإطاحة بجمعية أشرار تتكون من 16 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و85 سنة، وقد ضبطت بحوزتهم عتادا حساسا متمثل في أجهزة الكشف عن المعادن مستورد من خارج التراب الوطني عن طريق التهريب، وكذا مادة مصنفة ومحظورة قانونا تتمثل في معدن الزئبق وعرضها للبيع بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى ضبط كمية من الصخور تحتوي على معدن الذهب مصدرها التنقيب والاستكشاف المنجمي بدون رخصة.

تم توقيف المتورطين عقب استغلال معلومات تحصلت عليها عناصر الشرطة عن حيازة شخص عتاد حساس داخل مسكنه بحي قطع الواد الشاطو ببلدية تمنراست، وعليه سارعت عناصر المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع خطة محكمة للإيقاع به، وبموجب إذن قضائي بالتفتيش تم التنقل إلى عين المكان، حيث أسفرت العملية عن توقيف16 شخصا بداخل مسكن وحجز  أربعة  صحون لكاشف المعادن من نوع MINELAB  MONO-COMMANDER مثبت عليها كابلات للإشارات، وكذا 06 خوذات تصنت من نوع MINELAB كل خوذة مثبت عليها كابل للإشارات، مع ضبط واسترجاع 07 كابلات للإشارات، شاحن من نوعMINELAB، صحن من نوع GP.SERIES، مقبض الجهاز وستة أغطية لصحن كاشف المعادن مع  جهازين  كاشفين للمعادن حديثي الصنع بجميع لواحقهما، فضلا عن ضبط كمية من الصخور تحتوي على معدن الذهب والمتحصل عليها عن طريق التنقيب قدر وزنها بـ 13.3 كلغ، واستغلالا لنتائج التحقيق مع الموقوفين تم تفتيش مسكن أخر لأحدهم بنفس الحي أين تم حجز قارورة زجاجية أخرى تحتوي على مادة الزئبق بوزن 86.21 غرام، لتبلغ الكمية الإجمالية المحجوزة لمادة الزئبق بـ 19قارورة بوزن إجمالي قدره 1803.59 غرام،  بالإضافة إلى التصريح الكاذب في الهوية من طرف شخصين من بين المتورطين في القضية الذين تم التعرف عليهما بعد عرضهما على نظام التعرف الآلي على البصمات(AFIS). وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة بتمنراست التي أصدرت في حقهم جميعا حكم يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذة مع الإيداع وغرامة مالية بقيمة سبعة ملايين وخمسمائة ألف دج (7500000 دج) بالتضامن بينهم.
 
 شيخ مدقن
 

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