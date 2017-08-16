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في حصيلة السداسي الأول لمصالح الأمن

إحباط تهريب 42800 لتر من الوقود بالمناطق الحدودية

  16 أوت 2017 - 14:08   قرئ 13 مرة   0 تعليق   أخبار الجنوب
إحباط تهريب 42800 لتر من الوقود بالمناطق الحدودية

تمكنت مصالح الأمن المشتركة المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب بالشريط الحدودي الجنوبي خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من إجهاض محاولة تهريب 42800 لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب خارج التراب الوطني باتجاه دول الساحل الإفريقي.

 
كشفت إحصائيات رسمية للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالمناطق الحدودية الآهلة بالسكان على غرار عين قزام، تيمياوين، برج باجي مختار وتينزاوتين، عن محاولة تهريب 42800 لتر من الوقود بنوعيه الماوزت والبنزين خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وذلك خلال تنفيذ 17 عملية أمنية نوعية لمصالح الأمن المختصة وبالتنسيق مع مفتشيات أقسام الجمارك وعناصر حرس الحدود، وهو ما أسفر عليه توقيف 14 شاحنة من نوع جيبياش واكتشاف 03 مستودعات سرية لتخزين المواد الطاقوية، ليتم مصادرة المحجوزات وتسليمها لدوائر الاختصاص المعنية، فيما تم تحويل الموقوفين 24 للمصلحة الأمنية كل حسب إقليم اختصاصه وبعد استكمال الإجراءات تم تقديمهم أمام الجهات القضائية التي أصدرت في حق 19 منهم أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت في إنتظار  محاكمتهم لاحقا بتهمة التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني، فيما تم إدانة  البقية بسنة حبسا موقوفة النفاذ مع تغريم كل واحد منهم بـ 28 ألف دج، في انتظار تحويلهم إلى مراكز العبور الحدودية تمهيدا لترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية بتهمة الإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني. جدير بالذكر أن ظاهرة تهريب الوقود عرفت خلال السنة الجارية تراجعا كبيرا بسبب التطبيق الصارم لمخطط القيادة العامة لسلاح الدرك الوطني الرامي لتجفيف منابع التهريب مقارنة بالعام المنصرم.
 
أحمد بالحاج
 

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