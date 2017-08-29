إحباط محاولة إغراق السوق بـ 600 رأس من الماشية بتمنراست

أحبطت مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة التهريب بولاية تمنراست محاولة إغراق السوق 600 رأس من الماشية المهربة من دولة النيجر، حيث حاول تجار المقايضة إدخالها للتراب الوطني بطريقة غير شرعية دون المرور على المراقبة البيطرية للتأكد من صحة الكباش، مما جعل ذات المصالح تباشر مخططا أمنيا استثنائيا يقضي بتعزيز الرقابة على الشريط الحدودي مع دول الجوار.

تمكنت مصالح الأمن المختصة في مكافحة التهريب بولاية تمنراست ليلة أول أمس، من إحباط محاولة إغراق السوق المحلي بـ 600 رأس من الماشية المهربة من دولة النيجر، وجاءت العملية عقب وضع مخطط أمني استعجالي لإحكام القبضة على الشريط الحدودي الجنوبي المتاخم لدولة النيجر بغية التصدي لمحاولات إغراق الأسواق برؤوس الماشية بهدف بيعها بطريقة غير شرعية دون إخضاعها لفحص الطبيب البيطري. ويهدف المخطط الأمني إلى وضع حواجز ونقاط تفتيش أمنية مؤقتة بالمعابر الحدودية والنقاط المشبوهة التي قد يستغلها تجار المقايضة والمهربون لتمرير رؤوس الأغنام إلى التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، وهو ما جعل عددا من المواطنين في ذات المنطقة يطالبون بتكثيف الحواجز بالمعابر الحدودية بغية وضع حد لتجار المقايضة الذين يستغلون الفرصة لتحقيق الربح السريع على حساب صحة المواطنين من خلال عدم إخضاع الماشية إلى المراقبة البيطرية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض صحة المواطن البسيط إلى الإصابة بأمراض مختلفة.