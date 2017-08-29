أمن تندوف يضع مخططا أمنيا خاصا بعيد الأضحى

قامت مصالح أمن ولاية تندوف بتفعيل مجموعة من الإجراءات الأمنية الوقائية، من خلال تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية لتوفير الأمن والطمأنينة والحفاظ على النظام العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الخطة الأمنية المتخذة في هذا الشأن والهادفة أساسا إلى حماية الأشخاص والممتلكات والتصدي لأي محاولة لتعكير صفو احتفالات المواطنين بالعيد، تقرر بموجبها تسطير مخطط عمل أمني محكم قبل وأثناء وبعد هذه المناسبة الدينية السعيدة، عبر إقحام 120 شرطي تسند إليهم مهام تأمين المساجد، المقابر، الأسواق، محطات نقل المسافرين والأماكن التي تعد مقصدا للمواطنين، إلى جانب مكافحة نقاط بيع الأضاحي غير المرخصة، من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة، مع نصب الحواجز الأمنية عبر مداخل ومخارج المدينة والسهر على تنظيم حركة المرور عبر مختلف الطرقات والمحاور الرئيسة الواقعة ضمن اختصاصها الإقليمي.في السياق ذاته وفي إطار تفعيل قيم التآزر والتكافل الاجتماعي، ستقوم قوات الشرطة في أول أيام عيد الأضحى المبارك بتنظيم زيارة ميدانية موجهة لفائدة الأطفال المرضى والطفولة المسعفة الموجودين بمستشفى "سي الحواس"، من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية ومقاسمتهم فرحة العيد والرفع من معنوياتهم، من خلال رسم البهجة والسرور على وجوههم. ىوتبقى قوات الشرطة مجندة في جميع الأوقات على مدار 24 ساعة للاستجابة لنداءات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، وتدعوهم إلى الإبلاغ عن أي خطر قد يهدد سلامتهم وممتلكاتهم عن طريق الأرقام المجانية المسخرة 1548 و104، وخط النجدة 17 للأمن الوطني.