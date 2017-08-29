أمن تندوف يضع مخططا أمنيا خاصا بعيد الأضحى

شريط الاخبار
فرنسا تبتز الجزائر بتقرير الاتحاد الأوروبي حول التشريعيات! حظر استعمال عطر Relax المسبب للموت المفاجئ وزارة التعليم العالي تفرج عن معايير الانتقاء وسلم تنقيط مسابقات التوظيف بولنوار: غياب مخطط إنتاج وطني وراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية القضاء على إرهابي واسترجاع سلاحه بعين الدفلى مرموري يشدد على مشاركة الخواص في الدفع بقطاع السياحة أول صالون خاص بالمنتوجات والخدمات الجزائرية في باريس النواب يدشنون عملهم بمناقشة مخطط عمل حكومة أويحيى أكثر من 40 مليار سنتيم خسائر موجة الحرائق بجيجل جمعية التجار والحرفيين تطلق مبادرة جمع جلود الأضاحي استمرار التسجيلات بمراكز التكوين المهني إلى غاية 16 سبتمبر انهيار تاريخي للدينار مقابل الأورو في البنوك الرسمية أنتربول تشيد بالشرطة الجزائر وتصنفها ضمن أقوى 6 أجهزة عربيا خلية أزمة بوزارة الداخلية لرفع نسبة المشاركة في المحليات المقبلة الجزائر تشارك في الدورة الـ 67 للجنة الإفريقية للمنظمة العالمية للصحة تمار يتعهد بفتح تحقيق حول السكنات الشاغرة بالعاصمة نسيب: لن نتسامح مع مقرصني المياه والعدالة بيننا بن غبريت تنهي مهام 4 مدراء تربية وتعيّن مفتشا عاما جديدا أمبيا تعتبر المحليات فرصة لإخراج البلديات من الضائقة المالية الأفافاس في جلسة مع والي بجاية لمناقشة مشاكل الولاية 33 مليون دينار خسائر شركة سونلغاز خلال شهرين بوعزقي يؤكد أن تقليص فاتورة الاستيراد مهمة كل القطاعات أويحيى يلغي قرار إنشاء المفتشية العامة للمالية ملف إصلاح البكالوريا على طاولة الحكومة ولا تغيير في الإجراءات هذه السنة تكديس الحجاج الجزائريين في مخيمات منى بسبب الضيق! قروض صندوق التضامن للبلديات توجّه للمشاريع المنتجة فقط أويحيى يلغي قرار تبون بإخضاع رخص الاستيراد والتصدير لموافقته نسيب: تزويد أم البواقي بالمياه انطلاقا من سد بني هارون شلل أغلب الموزعات الآلية يعرقل سحب أموال الزبائن مع اقتراب العيد التحاق الحجاج العالقين بمطار الجزائر بالسعودية اليوم هيئة مراقبة الانتخابات تعقد أول اجتماع لها اليوم المساعدون التربويون يعتصمون أمام الوزارة يوم 06 سبتمبر نقابة القابلات تندد بتواصل سجن الطاقم الطبي وتهدد بشلّ قطاع الصحة وزارة الصناعة تستلم ملفا جديدا لإنجاز مصنع لتركيب السيارات وزير الخارجية المغربي يخرج عن نطاق الأعراف الدبلوماسية مطالب بعقد الندوة الوطنية لإصلاح الخدمات الجامعية وزارة الداخلية تفتح آجال الترشح للمحليات إلى غاية 24 سبتمبر حنون تدعم حكومة أويحيى وتدعو إلى الحفاظ على السكينة بن فليس يخوض أول انتخابات لحزب طلائع الحريات الأرسيدي يعتبر أن فتح الحكومة للحوار مع الشركاء لن يحل كل المشاكل
  1. الرئيسية
  2. المحلي
  3. أخبار الجنوب
  4. أمن تندوف يضع مخططا أمنيا خاصا بعيد الأضحى

120 شرطيا لتأمين المساجد، المقابر، الأسواق ومحطات المسافرين

أمن تندوف يضع مخططا أمنيا خاصا بعيد الأضحى

  29 أوت 2017 - 13:50   قرئ 2 مرة   0 تعليق   أخبار الجنوب
أمن تندوف يضع مخططا أمنيا خاصا بعيد الأضحى

قامت مصالح أمن ولاية تندوف بتفعيل مجموعة من الإجراءات الأمنية الوقائية، من خلال تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية لتوفير الأمن والطمأنينة والحفاظ على النظام العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 
الخطة الأمنية المتخذة في هذا الشأن والهادفة أساسا إلى حماية الأشخاص والممتلكات والتصدي لأي محاولة لتعكير صفو احتفالات المواطنين بالعيد، تقرر بموجبها تسطير مخطط عمل أمني محكم قبل وأثناء وبعد هذه المناسبة الدينية السعيدة، عبر إقحام 120 شرطي تسند إليهم مهام تأمين المساجد، المقابر، الأسواق، محطات نقل المسافرين والأماكن التي تعد مقصدا للمواطنين، إلى جانب مكافحة نقاط بيع الأضاحي غير المرخصة، من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة، مع نصب الحواجز الأمنية عبر مداخل ومخارج المدينة والسهر على تنظيم حركة المرور عبر مختلف الطرقات والمحاور الرئيسة الواقعة ضمن اختصاصها الإقليمي.في السياق ذاته وفي إطار تفعيل قيم التآزر والتكافل الاجتماعي، ستقوم قوات الشرطة في أول أيام عيد الأضحى المبارك بتنظيم زيارة ميدانية موجهة لفائدة الأطفال المرضى والطفولة المسعفة الموجودين بمستشفى "سي الحواس"، من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية ومقاسمتهم فرحة العيد والرفع من معنوياتهم، من خلال رسم البهجة والسرور على وجوههم. ىوتبقى قوات الشرطة مجندة في جميع الأوقات على مدار 24 ساعة للاستجابة لنداءات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، وتدعوهم إلى الإبلاغ عن أي خطر قد يهدد سلامتهم وممتلكاتهم عن طريق الأرقام المجانية المسخرة 1548 و104، وخط النجدة 17 للأمن الوطني.
 
أحمد بالحاج
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من أخبار الجنوب

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات