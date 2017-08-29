مصالح دائرة تمنراست تفرج عن قائمة المستفيدين من السكن قريبا

من المنتظر أن تفرج مصالح دائرة تمنراست نهاية الشهر الجاري، عن 800 مسكن اجتماعي ترقوي و5000 قطعة أرض لاحتواء غليان الجبهة الاجتماعية، وهو ما من شأنه القضاء على مشكلة السكن وكذا توفير مناصب شغل لفائدة شباب المنطقة.

قررت مصالح دائرة تمنراست الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية المقدرة بـ 800 وحدة سكنية وكذا 5000 قطعة أرض قبل نهاية الشهر الجاري، وهي المشاريع التي من شأنها التقليل من معضلة السكن التي أرقت المواطنين الذين يقطنون في منازل هشة مهددة بالسقوط على رؤوسهم في أية لحظة، فضلا عن تزايد معدلات البطالة بالجهة، الأمر الذي جعل السلطات المعنية وبقرار من الوزارة الوصية تسرّع وتيرة إنجاز المشاريع المتعلقة بقطاع السكن، ناهيك عن توزيع الأراضي الفلاحية لتشجيع شباب المنطقة على ولوج عالم الفلاحة، خاصة بعد تهاوي أسعار البترول في السوق العالمية. وهي المشاريع التي ستقضي بشكل كبير على مشكلة السكن التي تسببت في عديد المرات في تأجيج الشارع المحلي عقب إقصاء عدد من المواطنين من قوائم السكن خاصة أنهم يقطنون في منازل هشة مهددة بالسقوط في أية لحظة، حيث سيفرج عن الحصة المذكورة لفائدة هؤلاء بعد 08 سنوات من الانتظار والمعاناة مع استئجار المساكن التي أرقتهم، خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل. من جهة ثانية، أكد مسؤول الهيئة التنفيذية بتمنراست دومي الجيلالي أنه وجه تعليمات صارمة للقائمين على ملف السكن بالولاية من أجل تسريع استكمال أشغال التهيئة الحضرية الداخلية والخارجية للسكنات بهدف توزيعها في آجالها المحددة وفق ما تنص عليه دفاتر الشروط.