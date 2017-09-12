أمن تندوف يعالج 172 مخالفة مرورية ويسحب 47 رخصة سياقة

عالجت مصالح الأمن العمومي بولاية تندوف الحدودية خلال الشهر المنصرم 172 مخالفة مرورية، استدعت سحب 47 رخصة سياقة، بغرض التعليق لفترة تتراوح بين 03 و06 أشهر، ومن جهتها قامت فرقة شرطة الحدود الجوية بتأمين 140 رحلة جوية، منها 16 رحلة أممية خلال نفس الشهر .

سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية تندوف خلال شهر أوت المنصرم 15 جنحة مرورية إلى جانب 172 مخالفة، بالإضافة إلى 15 مخالفة تنسيقية. وفي نفس السياق، تم إحصاء 19 حالة توقيف للمركبات والدراجات النارية، استوجبت وضع 13 مركبة في الحظيرة، مع تسجيل 47 حالة سحب لرخص السياقة بغرض التعليق لمدة 03 أشهر، و31 حالة سحب أخرى لغرض التعليق لمدة 06 أشهر، لتتم في نفس الفترة مراقبة 1800 مركبة من خلال حواجز المراقبة المرورية والدوريات الراكبة والراجلة على مستوى إقليم الاختصاص، مع عدم تسجيل أي حادث مرور، كما سجلت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة عددا من المخالفات في ظل المجهودات الميدانية المبذولة لمحاربة مختلف المخالفات الماسة بالبيئة والعمران، تمثلت في تسجيل 10 مخالفات متعلقة بإنجاز بناء وتعديل واجهة دون رخصة ومخالفتين ذات صلة برمي وإهمال النفايات الهامدة، ومخالفة واحدة تتعلق بإعاقة الطريق العام، بالإضافة إلى مخالفة أخرى متعلقة بالتجارة غير الشرعية .من جهة أخرى وفي إطار معالجة مختلف الرحلات الجوية، سجلت فرقة شرطة الحدود الجوية لمطار «الرائد فراج» تأمين 140 رحلة جوية، منها 90 رحلة داخلية عادية، 16 رحلة أممية و34 رحلة خاصة بالشارتر .