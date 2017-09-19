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رغم توصيات الوالي لإنجاح الدخول المدرسي

تلاميذ قرية الولاجة ببسكرة يحتجون على نقص النقل المدرسي

  19 سبتمبر 2017 - 13:49   قرئ 5 مرة   0 تعليق   أخبار الجنوب
تلاميذ قرية الولاجة ببسكرة يحتجون على نقص النقل المدرسي

دشن تلاميذ قرية الولاجة بداية هذا الأسبوع بتنظيم وقفة احتجاجية بقطع الطريق الرابط بين بلدية الفيض وزريبة الوادي باستعمال الدروع البشرية، تنديدا واستنكارا لغياب وسائل النقل المدرسي، رغم توجيهات الوالي الرامية إلى تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح الدخول المدرسي الجديد. 

أعرب عشرات من تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي بقرية الولاجة ببلدية الفيض بدائرة زريبة الوادي التابعة لولاية بسكرة في اتصالهم بجريدة «المحور اليومي» عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من تملص السلطات المحلية ممثلة في المجلس الشعبي البلدي لبلدية الفيض من التجاوب مع مطلبهم المشروع المتمثل في توفير وسائل النقل المدرسي التي تشهد نقصا فادحا للسنة الخامسة على التوالي، وهو ما أرغم التلاميذ المحتجين على استعمال وسائل نقل بدائية للوصول إلى مقاعد الدراسة لمسافة تتجاوز 15 كلم. من جهتها، أعلنت جمعيات أولياء التلاميذ دعمها المطلق واللامشروط لمطلب التلاميذ الغاضبين، مطالبة في ذات الصدد بتدخل والي بسكرة أحمد كروم لإيجاد حلول مستعجلة للمعضلة المستمرة التي طالما كان لها أثر السلبي على تحصيلهم العلمي، خاصة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات النهائية . وفي موضوع متصل، سارعت مصالح الدرك الوطني إلى تطويق موقع الاحتجاج ومراقبة الوضع عن قرب دون الاحتكاك بالتلاميذ المتجمهرين، تحسبا لأي طارئ .
 
أحمد بالحاج  
 

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