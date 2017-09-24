لجنة دراسات مختصة بوزارة الأشغال العمومية تحل بأدرار

علمت جريدة «المحور اليومي « من مصادر مؤكدة أن لجنة دراسات مختصة بالمصالح التقنية لوزارة الأشغال العمومية ينتظر أن تحل بأدرار لمعاينة عديد النقاط السوداء بالطريق الوطني رقم 06 الرابط بين رقان وبرج باجي مختار في ذات الولاية لتفادي تكرار سيناريو المجزرة المرورية التي شهدها نهاية الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها 18 شخصا من بينهم 11 لاجئا افريقي من مختلف الجنسيات .

أضافت نفس الجهات التي أوردت المعلومة أن فريق الخبراء التابع للجنة الدراسات المختصة بالمصالح التقنية سيعاين الشطر الرابط بصحراء تنزرفت -في مقطعه الرابط بين برج باجي مختار ورقان- الذي أحصي به في الخمس عشرة سنة الأخيرة ما يزيد عن 1577 نقطة سوداء وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات إرهاب الطرقات التي تتراوح بين 50 و80 حالة وفاة سنويا، ووفق ما أفادت به نفس الجهات فإن اللجنة الوزارية المذكورة من المرتقب أن ترفع عدة مقترحات للسلطات المركزية والتي تأتي في مقدمتها ضرورة رصد غلاف مالي ضخم تتجاوز تكلفته 3200 مليار سنتيم لترميم النقاط المهترئة على مسافة تمتد لحوالي 600 كلم، ناهيك عن انشاء 08 بيوت للصيانة للإشراف على مثل هذا النوع من العمليات الانمائية لضمان انجازها وفق المواصفات العصرية ومثلما تنص عليه دفاتر الشروط حسب المعلومات المتاحة . ومعلوم أن نواب المجلس الشعبي الوطني بولاية أدرار كانوا قد راسلوا الوزير الأول ووزير النقل والأشغال العمومية من أجل التدخل العاجل لإنقاذ الطرقات الولائية والوطنية من حالة الاهتراء المستمر التي تحولت لكابوس حقيقي يقض مضاجع مستعمليها .