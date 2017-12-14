أمطار رعدية على الولايات الجنوبية بداية من اليوم

حذرت نشرية خاصة من نشاط راعد سيخص الصحراء الوسطى والواحات بداية من ليلة اليوم. وتتمثل الولايات المعنية في: شمال أدرار، شمال تمنراست وجنوب شرق بشار.

وتمتد صلاحية النشرية ومن اليوم الخميس السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة منتصف النهار.وستتعدى كمية الأمطار 40 ملم. كما حذرت نشرية أخرى من أمطار رعدية بداية من صبيحة الجمعة على ولايتي غرداية وورقلة.

صلاحية النشرية تمتد من يوم غد الجمعة على الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا حيث كمية الأمطار ستتعدى 30 ملم محليا، فيما ستشتد الرياح تحت وقع الرعود بهذه المناطق.