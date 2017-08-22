خط النقل علي منجلي - قسنطينة

سائقو الأجرة يضربون احتجاجا على ضيق المحطة

باشر سائقو سيارات الأجرة العاملون على خط قسنطينة علي منجلي اليومو إضرابا عن العمل، احتجاجا منهم على ظروف العمل الصعبة التي لم تعد تساعدهم على مواصلة نشاطهم بطريقة طبيعية، خاصة فيما تعلق بضيق المحطة بوسط المدينة التي لم تعد تستوعب عدد السيارات.

دخل أصحاب سيارات الأجرة العاملة على خط المدينة الجديدة علي منجلي ووسط المدينة قسنطينة صباح أمس، في إضراب عن العمل، احتجاجا منهم على تردي ظروف العمل، خاصة بسبب المحطة الواقعة بها، والتي تعتبر ضيقة ولم تعد تتسع لعدد السيارات الكبير الذي يزيد عن 300 سيارة، حيث ذكر المعنيون أن السيارات الموزعة على ثلاث محطات بعلي منجلي لا تجد غير محطة ضيقة بوسط المدينة بقسنطينة، مما يدخل المعنيين في دائرة مملة، من انتظار وصول دورهم لولوجها، وهو ما يعتبر معاناة حقيقية، حيث يمكن لسائق السيارة أن ينتظر ـ حسبهم ـ ساعتين من الزمن حتى يدخل المحطة، فيما يجبر البعض الآخر على التجول داخل المدينة فترة زمنية قبل العودة إليها، خاصة أن العديد تعرضوا لسحب رخص السياقة، بسبب ركنهم بطرق عشوائية خارج المحطة الخاصة بهم. من جهة أخرى، اشتكى المعنيون أيضا من مزاحمة أصحاب سيارات الفرود لهم وتأثيرهم سلبا على نشاطهم، حيث طالبوا الجهات المختصة بالنظر سريعا في مشاكلهم عبر تخليصهم، من أصحاب سيارات الفرود، وكذا زيادة مساحة المحطة الخاصة بهم بوسط مدينة قسنطينة، أو حتى توفير مساحة أخرى قريبة، مع ضرورة تفهم رجال الشرطة لهم ولأسباب ركنهم العشوائي في أحايين كثيرة.