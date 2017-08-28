عصابة تستغل قاصرا في السطو على منزل بقسنطينة

أطاحت مصالح أمن ولاية سكيكدة بعصابة مختصة في سرقة المنازل بمدينة سكيكدة تتكون من 3 أفراد بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.

العملية بلغ عنها الضحية صاحب المنزل الواقع بمفرزة الآجر الغربية والذي تعرض للسرقة من قبل مجهولين، استولوا حسبه على جهازي استقبال تلفزيون، هاتف نقال وبعض الألبسة، ليباشر التحقيق الذي خلص لوجود أحد الأشخاص يقوم ببيع المسروقات التي تم حجزها وتوقيف المعني قبل التعرف على اثنين من المشتبه فيهما، ليتبين أن الشخصين البالغين استغلا القاصر الذي هو جار الضحية لتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بأصحاب المنزل سيما خلال غيابهم لتنفيذ السرقة، حيث تم إيداع البالغين الحبس المؤقت بتهمة السرقة الموصوفة مع استغلال قاصر على فعلها، في حين وضع الطفل القاصر تحت الرقابة القضائية.