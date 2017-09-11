ارتفاع منسوب الوادي المار بأولاد رحمون في قسنطينة يرعب السكان

زادت الأمطار الرعدية الأخيرة التي تسببت في فيضانات ببلدية ابن باديس من مخاوف سكان بلديتي أولاد رحمون والخروب بولاية قسنطينة، حيث طالبوا من السلطات المحلية باتخاذ إجراءات من شأنه التحكم في منسوب مياه وادي بومرزوق المار على مناطق القرزي وأولاد رحمون والخروب.

جاء هذا بعد أن تسبب شهر ماي الماضي في فيضانات إثر أمطار رعدية، وتشريد عشرات العائلات من أصحاب المنازل الهشة بأولاد رحمون محطة وبلغ عددها أزيد من 40 عائلة قاطنة بمنطقة المحطة قريبا من الوادي، هذا الأخير الذي ارتفع منسوب المياه به في ظرف قصير، ما تسّبب في ارتفاع منسوب السيول وحدوث الفيضان، الذي أتى على عديد المنازل وتسبب في أضرار بالغة خاصة بالهشة منها والآيلة للانهيار ناهيك عن إتلاف محتويات هذه المنازل بشكل شبه كلي، حيث أعلنت العائلات المتضررة كعائلات منكوبة استنفرت بعدها المصالح والجهات الوصية لتسوية وضعيتها وإعانتها ولو مؤقتا قبل الفصل في مسألة ترحيلها أو منحها دعما ماليا لإنجاز مساكنها أو إعادة تأهيلها. وبالموازاة مع الفيضانات الأخيرة والنشرية الخاصة لمصالح الأرصاد الجوية، فقد ناشد العديد من سكان الخروب وأولاد رحمون محطة والقرزي وغيرها من المناطق المتاخمة لوادي بومرزوق السلطات المحلية بضرورة برمجة مشروع أو اتخاذ إجراءات للتحكم في منسوب وادي بومرزوق تفاديا لأي مشاكل فصل الشتاء، خاصة أن الكثيرون لطالما عانوا خلال السنوات الماضية منه. للإشارة فإن والي قسنطينة استهل بداية الأسبوع بزيارة تفقدية لعديد الورشات المتعلقة بانجاز مشاريع القضاء على النقاط السوداء لمشاكل تجمع المياه أين شدد على ضرورة تسليمها قبل حلول فصل الشتاء تجنبا لحدوث كوارث من شانها أن تعيد سيناريوهات السنوات الماضية، وخاصة ما حدث بالمدينة الجديدة علي منجلي سنة 2015، كما نصب مؤخرا خلية يقظة تحسبا للاضطرابات الجوية وتفاديا للكوارث بقسنطينة.