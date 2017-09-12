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حديث عن تجميده بعد أكثر من سنة عن تسجيله

جيجل مهددة بأزمة وقود بسبب تعطيل مشروع الخزانات الاحتياطية

  12 سبتمبر 2017 - 13:32   قرئ 8 مرة   0 تعليق   أخبار الشرق
جيجل مهددة بأزمة وقود بسبب تعطيل مشروع الخزانات الاحتياطية

أضحت ولاية جيجل مهددة بأزمة وقود كبيرة خلال الأشهر المقبلة وتحديدا خلال فصل الشتاء المقبل بسبب التأخر في إنجاز مشروع الخزانات الاحتياطية للوقود الذي كان من المفروض أن يقام بمنطقة بازول التابعة لبلدية الطاهير وتحديدا بالمنطقة المحاذية لميناء جنجن.

 
كان من المفروض أن تنطلق الأشغال بهذه القاعدة الطاقوية منذ فترة طويلة، غير أن احتلال الأرضية التي كانت ستقام عليها الواقعة بين منطقتي بازول والأشواط ببلدية الطاهير حال دون انطلاق الأشغال قبل أن يتم ترحيل أصحاب هذه السكنات وتهديم كل المنازل الفوضوية التي كان يقيم بها هؤلاء بحضور قوات الدرك الوطني، وقد أعطى الوالي السابق العربي مرزوق إشارة الشروع في إنشاء مركز احتياطي للوقود ببازول، حيث كان من المفروض أن يقام على مساحة تعادل ثمانية هكتارات، على أن تسمح هذه الصهاريج بتخزين كمية معتبرة من الوقود قدرت بـ 70 ألف متر مكعب، وهو الاحتياطي الذي من شأنه أن يمكن من تغطية حاجات الولاية من المحروقات لمدة تعادل الشهر، ومن ثمة ضمان تزويد مختلف محطات نفطال بالوقود في الحالات الطارئة، خصوصا في حال تعرضها لعزلة، إما بسبب كارثة طبيعية أو لأي سبب آخر، لاسيما خلال فصل الشتاء وكذا أثناء الاضطرابات الجوية العنيفة التي طالما تسببت في عزل عاصمة الكورنيش، لاسيما حين تتساقط الثلوج بقوة، غير أن عدم انطلاق الأشغال بهذه الخزانات رغم مرور أكثر من سنة عن تسجيل المشروع جعل بعض الأطراف تحذر من مغبة سقوط الولاية في أزمة وقود غير مسبوقة خلال الأشهر المقبلة أو بالأحرى خلال الشتاء المقبل في حال حدوث اضطرابات جوية كبيرة أو انقطاع للطرقات خصوصا الطريق الوطني رقم 43 الذي يربط جيجل بولاية بجاية، بصفتها المصدر الأول لمختلف أنواع الوقود التي تزود محطات عاصمة الكورنيش.
 
عماد - م
 

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