﻿المنطقة عرفت نموا سكانيا كبيرا وانتشارا للمصانع

سكان قرية الشهايرية بوهران يطالبون بمشاريع تنموية

يطالب سكان قرية الشهارية التابعة إداريا لبلدية عن البية بدائرة بطيوة شرق وهران، بضرورة الإلتفات إلى مطالبهم وتزويدهم بدور للشباب ومرافق للتسلية، وكذا أسواق جوارية من شأنها تكليفهم عناء التنقل إلى غاية وسط البلدية أو وسط دائرة بطيوة وهذا في سبيل انتشالهم من العزلة بعدما عرفت الشهايرية طريقها إلى التنمية من خلال إنجاز العديد من المجمعات السكنية الجديدة.

تضمنت عريضة مطالبهم أولها السكن والمرافق الضرورية التي تعد مكملات أساسية لتحسين الخدمات اليومية، والإطار العام للمواطن خاصة فيما يتعلق بتجسيد مشاريع تنموية في مقدمتها مرافق الترفيه والتسلية، وكذا دور للشباب ومراكز ثقافية ومكتبات في فائدة شباب المنطقة الذين يتوقون لمثل هذه المشاريع الكفيلة بانتشالهم من قاع العزلة والتهميش في ظل سير وتيرة مشاريع التهيئة الحضارية وتزفيت الطرقات بخطى متباطئة، ليبقى مطلوبا السير نحو دفع عجلة التنمية بهذه المنطقة التي طالما عانت الانزوائية والعزلة حتى أضحت قطبا سكنيا هاما، يستدعي برمجة المزيد من مشاريع التنمية المستدامة، في سبيل إنتشال الساكنة من عناء التنقل إلى المناطق المجاورة مع تعزيز النقل بالمنطقة المنتسبة إلى أكبر الدوائر الصناعية التي تعد قطبا صناعيا هاما بالولاية.

وفي السياق ذاته ناشد سكان المنطقة وتحديدا فيما يتعلق بالقاطنين بالمجمعات السكنية الجديدة بضرورة إلتفات السلطات الوصية إلى تدعيمهم بمشاريع تنموية، من شأنها تحسين الإطار المعيشي للساكنة، خاصة وأن منطقة الشهايرية قد عرفت نموا سكانيا موازيا للنمو العمراني بالمنطقة التي ما فتئت أن تحركت عجلة التنمية بها.