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﻿عشرات المرضى مهددون بالموت ردما في أية لحظة

مستشفى الأمراض العقلية والعصبية بسيدي الشحمي بوهران مهدد بالإنهيار

  25 فيفري 2019 - 10:31   قرئ 37 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
مستشفى الأمراض العقلية والعصبية بسيدي الشحمي بوهران مهدد بالإنهيار

يتهدد خطر الموت ردما العشرات من المرضى المصابين بأمراض عقلية وعصبية بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بسيدي الشحمي بوهران، كونه متواجد في وضعية كارثية.

 

هو الأمر الذي أثار غضب وإستياء أهالي المرضى الذين يعانون إضطرابات عنيفة عقليا وعصبية في الوقت الذي إعترف مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بوهران بودا عبد الناصر أن المستشفى يوجد في حالة كارثية وتشكل خطرا جسيما على صحة وسلامة المرضى المتواجدين به.

أوضح المسؤول الأول عن قطاع الصحة بعاصمة الغرب بودا عبد الناصر بعد تخوف العديد من الجمعيات وأولياء المرضى المصابين بأمراض عقلية وعصبية بمستشفى سيدي الشحمي شرقي الولاية، أن المستشفى لم يعد يصلح لأية خدمات طبية ويجب غلقه فورا، موضحا أن تقارير رفعها مهندسون مختصون أن هيكل المستشفى لم يعد صالحا تماما، ولا تتماشى تماما مع دفتر الشروط الخاص بالحماية والسلامة المعمارية، سيما أجنحته التي تحولت لهيكل بلا روح.

وكشف عدد من ممثلي المجتمع المدني الذين زاروا المؤسسة الإستشفائية التي تستقبل مرضى من مختلف ولايات الغرب والجنوب الغربي كونها الوحيدة التي تضم أطباء مختصين لعلاج الأمراض العقلية والعصبية على غرار الجنون الكلي وانفصام الشخصية والهذيان الفصامي وغيره، ويضيف المتحدثون أن المراحيض أضحت في وضعية غير صحية بالمرة، ويجب على السلطات في مقدمتها والي الولاية مولود شريفي بالتدخل العاجل وغلق المؤسسة ونقل المرضى لمكان أخر حفاظا على حياتهم، سيما في ظل الإكتظاظ الرهيب فمثلا على سبيل المثال لا الحصر الجناح رقم 2 يتسع فقط ل 30 مريضا في حين يقيم فيه حاليا أزيد من 70 مريضا، الأمر الذي يفوق القدرة الإستيعابية ب 3 مرات.

وفي السياق ذاته تعكف ذات الجهات المسؤولة بقطاع الصحة على دراسة مشروع مستشفى جديد للأمراض العقلية والعصبية بمنطقة طافراوي

 

أحمد .ع

 

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