إبرام اتفاقية بين مديرية التكوين المهني والمجمع الجزائري «بي أم جي» بمستغانم

شريط الاخبار
الجزائرية للمياه تبرمج إنجاز 26 مشروعا عبر عدة بلديات بتيزي وزو 47 ولايــــــــة عرفــــــت مظاهــــــرات للمطالبــــــــة بالتغييــــــر و60 ألــــــــــــــــــــــــــــــــــف شرطي أطّرها التكتل النقابي يشلّ المدارس اليوم وبن غبريت تهدّد باللجوء إلى العدالة الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك يتوج بأوسكار أفضل فيلم تضارب تصريحات زمالي حول مسح الديون يخلق «أزمة عدم ثقة» « بومار كومباني » تواصل تطوير هواتفها بشراكة مع «كاي أو إس تكنولوجي» الخوف من الانزلاق يتسبب في اضطراب رزنامة الكرة الجزائرية «الأحداث أثبتت نجاعة المقاربة الجزائرية في حل الأزمات» طلبة الجامعات على موعد اليوم مع احتجاجات للمطالبة بالتغيير توزيع 60 ألف وحدة سكنية قبل نهاية مارس ملف إنشاء بنوك مختلطة جزائرية ـ موريتانية على طاولة وزير المالية المحامون يخرجون في مسيرة «الكرامة» الخميس المقبل نفـــــاد استمـــــارات التوقيعـــــــات وراغبــــــون فــــــي الترشـــــــح يشتكـــــون أسعار النفط ترتفع إلى 67 دولارا للبرميل -المعارضة تبنت مطالب الشارع و»الأفافاس» يدعو لتأسيس «جمهورية ثانية» حزب العمال يُطلق مبادرة وطنية للم الشمل واحتواء الاحتجاجات من حق الجزائريين الاعتراض على مترشح لكن الفصل يبقى للصندوق مراكـــــــز الوسيـــــط تتكفــــل بعـــــلاج 22 ألــــف مدمــــــن عـــــبر الوطــــــن أنستينا يخرج عن صمته بعد الانتقادات الموجهة له بارتفاع قدر ب 15.8 مليون مشترك ....عدد زبائن جازي يواصل نموه في الربع الأخير من عام 2018 بن رحمة يسجل «هاتريك» ويطرق أبواب «الخضر» بونجاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري القطري «الخضورة» على بعد 3 نقاط من ربع نهائي «الشامبينز ليغ» دوما يعفو عن بن يوسف ويعيده إلى المجموعة 23 فيلما يتنافس على «الزيتونة الذهبية» لمهرجان الفيلم الأمازيغي بوتفليقة يعرض دواعي الاستمرارية لتدارك الإخفاقات مصالح الأمن تفرق مظاهرة حركة «مواطنة» وسط العاصمة استقالة بالقناة الثالثة وإقالة مدير أخبار التلفزيون وصحفيو الإذاعة يحتجون «دروس التربية الإسلامية للطور الثانوي مرجع لأفكار التكفير والإقصاء» بن مسعود يبرز مدى تطور قطاع السياحة بالجزائر «نفطال» تفاوض أجانب لانتاج ملحقات قارورات غاز للسيارات بورصة اللحوم البيضاء تنهار بـ 50 دينار للكيلوغرام الواحد الدالية تدعو إلى مجابهة المفاهيم الخاطئة لتبرير العنف ضد المرأة «لامنيا»: «طلبة جامعيون مهددون بالتصفية داخل الحرم الجامعي» حجار يؤكد رفع عدد طلبة المدارس العليا مستقبلا تكتل النقابات المستقلة يشلّ المدارس لمدة يومين حمدي يرافع من أجل المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية «نسيب للسياحة» يعزز التعاون مع مصر ودول إفريقية للترويج للسياحة الجزائرية البرلمان يصادق على قانون النشاطات الفضائية المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني
عاجل
  1. الرئيسية
  2. المحلي
  3. أخبار الغرب
  4. إبرام اتفاقية بين مديرية التكوين المهني والمجمع الجزائري «بي أم جي» بمستغانم

ستسمح هذه الاتفاقية بتكوين اليد العاملة المؤهلة في مهن النسيج

إبرام اتفاقية بين مديرية التكوين المهني والمجمع الجزائري «بي أم جي» بمستغانم

  26 فيفري 2019 - 12:18   قرئ 39 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
إبرام اتفاقية بين مديرية التكوين المهني والمجمع الجزائري «بي أم جي» بمستغانم

تم صبيحة أول أمس، إبرام اتفاقية بين مديرية التكوين المهني والتعليم المهنيين والمجمع الجزائري «بي أم جي»، الذي يقوم بإنجاز وحدة صناعية لصناعة الألبسة والبدلات الرياضية بالمنطقة الصناعية فرناكة، حيث ستسمح هذه الاتفاقية بتكوين اليد العاملة المؤهلة في مهن النسيج للعمل في هذا المصنع .

 

أشرف صبيحة أمس، الأمين العام للولاية، عامري بوحيط، على الافتتاح الرسمي للدخول المهني دورة فيفري 2019 بمركز التكوين المهني والتمهين بلعجين أحمد بحاسي مماش، الأمين العام نيابة عن والي ولاية مستغانم، حث الشباب المتربص على العمل للظفر بمؤهلات تساعدهم على ضمان مكانتهم في سوق العمل وهذا عن طريق استغلالهم للفرص المتاحة وكذا آليات التشغيل التي توفرها الدولة، ولإنجاح هذه الدورة قامت مديرية التكوين والتعليم المهنيين بتسطير برنامج عمل يهدف الى تحسيس مختلف شرائح المجتمع والتعريف بالتخصصات المفتوحة لهذه الدورة حيث تدعم القطاع بتخصصات جديدة تلبي سوق العمل بالولاية لاسيما في مجال السياحة، الصناعة، الفلاحة والصيد البحري ومهن البناء وكذا تنظيم أبواب مفتوحة بالمؤسسات التكوينية، حيث أسفرت هذه الحملة التحسيسة على تسجيل 3436 مسجلا موزعين عبر جميع أنماط التكوين .

وفي سياق ذي صلة تفقد والي ولاية مستغانم، عدة مشاريع هي في طور الإنجاز وهذا قصد المتابعة الدورية لها رفقة المدراء التنفيذيين المعنيين، وكذا تحضيرا لموسم الاصطياف المقبل، حيث وقف في البداية عند مشروع تهيئة واد عين الصفراء عند مدخل الميناء التجاري والذي يعرف نسبة متقدمة من الأشغال أين شدّد الوالي على ضرورة استكمال أشغال تغطية الجزء الأخير من الواد لإنجاز محور الدوران مقابل مدخل الميناء وهذا قصد تسهيل أكثر حركة المرور مع اتمام أشغال التهيئة بصفة عامة، وتمت معاينة أشغال خلق وتهيئة شرفات مطلة على البحر في المدخل الشرقي لمدينة مستغانم ستكون فضاءات مزودة بالإنارة العمومية وأماكن للراحة للعائلات كما تعطي نظرة جمالية إضافية للواجهة البحرية بمستغانم، كما تمت معاينة مشروع توسعة الطريق بين صابلات وصلامندر واستكمال أشغال الشرفة السادسة بعدما تم استلام 5 شرفات السنة الماضية بين صابلات وصلامندر في اطار مشروع تهيئة الواجهة البحرية خلال الخرجة الميدانية أعطى الوالي جملة من التعليمات قصد مضاعفة وتيرة الأشغال مع احترام الجودة والنوعية في الإنجاز.

ز. أمينة

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من أخبار الغرب

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات