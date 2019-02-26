ستسمح هذه الاتفاقية بتكوين اليد العاملة المؤهلة في مهن النسيج

إبرام اتفاقية بين مديرية التكوين المهني والمجمع الجزائري «بي أم جي» بمستغانم

تم صبيحة أول أمس، إبرام اتفاقية بين مديرية التكوين المهني والتعليم المهنيين والمجمع الجزائري «بي أم جي»، الذي يقوم بإنجاز وحدة صناعية لصناعة الألبسة والبدلات الرياضية بالمنطقة الصناعية فرناكة، حيث ستسمح هذه الاتفاقية بتكوين اليد العاملة المؤهلة في مهن النسيج للعمل في هذا المصنع .

أشرف صبيحة أمس، الأمين العام للولاية، عامري بوحيط، على الافتتاح الرسمي للدخول المهني دورة فيفري 2019 بمركز التكوين المهني والتمهين بلعجين أحمد بحاسي مماش، الأمين العام نيابة عن والي ولاية مستغانم، حث الشباب المتربص على العمل للظفر بمؤهلات تساعدهم على ضمان مكانتهم في سوق العمل وهذا عن طريق استغلالهم للفرص المتاحة وكذا آليات التشغيل التي توفرها الدولة، ولإنجاح هذه الدورة قامت مديرية التكوين والتعليم المهنيين بتسطير برنامج عمل يهدف الى تحسيس مختلف شرائح المجتمع والتعريف بالتخصصات المفتوحة لهذه الدورة حيث تدعم القطاع بتخصصات جديدة تلبي سوق العمل بالولاية لاسيما في مجال السياحة، الصناعة، الفلاحة والصيد البحري ومهن البناء وكذا تنظيم أبواب مفتوحة بالمؤسسات التكوينية، حيث أسفرت هذه الحملة التحسيسة على تسجيل 3436 مسجلا موزعين عبر جميع أنماط التكوين .

وفي سياق ذي صلة تفقد والي ولاية مستغانم، عدة مشاريع هي في طور الإنجاز وهذا قصد المتابعة الدورية لها رفقة المدراء التنفيذيين المعنيين، وكذا تحضيرا لموسم الاصطياف المقبل، حيث وقف في البداية عند مشروع تهيئة واد عين الصفراء عند مدخل الميناء التجاري والذي يعرف نسبة متقدمة من الأشغال أين شدّد الوالي على ضرورة استكمال أشغال تغطية الجزء الأخير من الواد لإنجاز محور الدوران مقابل مدخل الميناء وهذا قصد تسهيل أكثر حركة المرور مع اتمام أشغال التهيئة بصفة عامة، وتمت معاينة أشغال خلق وتهيئة شرفات مطلة على البحر في المدخل الشرقي لمدينة مستغانم ستكون فضاءات مزودة بالإنارة العمومية وأماكن للراحة للعائلات كما تعطي نظرة جمالية إضافية للواجهة البحرية بمستغانم، كما تمت معاينة مشروع توسعة الطريق بين صابلات وصلامندر واستكمال أشغال الشرفة السادسة بعدما تم استلام 5 شرفات السنة الماضية بين صابلات وصلامندر في اطار مشروع تهيئة الواجهة البحرية خلال الخرجة الميدانية أعطى الوالي جملة من التعليمات قصد مضاعفة وتيرة الأشغال مع احترام الجودة والنوعية في الإنجاز.