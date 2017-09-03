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اتحاد التجار يهون من نسبة المقاطعين لمداومة العيد

مديرية التجارة بوهران تتوعد التجار المخالفين

  03 سبتمبر 2017 - 17:12   قرئ 38 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
مديرية التجارة بوهران تتوعد التجار المخالفين

هددت مديرية التجارة بوهران بإصدار قرارات غلق في حق التجار المخالفين لنظام المداومة أيام عيد الأضحى، تضمنت غلق محلاتهم لمدة شهر كامل ومتابعتهم قضائيا  فضلا عن تغريمهم، وجاء هذا التحرك بعدما خالف عدد كبير من التجار تعليمات وزارة التجارة القاضية بفرض نظام المناوبة خلال أيام العيد الأضحى.

أوضحت مصادر مسؤولة من المديرية لـ «المحور اليومي» أن فرق المراقبة والتفتيش التي أوكلت لها مهمة مراقبة المحلات التجارية قد أعدت تقريرا أسود حول نشاط وعمل المحلات التي لم يمتثل أغلب أصحابها لنظام المداومة الخاص بهذه المناسبة على الرغم من إتمام عملية إعداد القوائم المُتعلقة بالمداومة بالأسماء والعناوين ورقم السجل التجاري، وكذا أرقام هواتف أصحاب المخابز والمحلات أياما قليلة قبل عيد الأضحى، كما تم قبلها تحديد قوائم الخبازين وأصحاب المحلات التجارية المداومة يومي العيد، على أن يعمل الخبازون بالتناوب، فمثلا الخباز الذي يعمل في اليوم الأول من العيد لا يعمل في اليوم الثاني، وتوضع نسخة من هذه القوائم عند مكتب الوالي ونسخة عند رئيس الدائرة. وأضافت ذات المصادر أن إجراءات صارمة سيتم تطبيقها على التجار المخالفين وأن كل من لم يفتح محله يومي العيد إذا كان ضمن القوائم سيتعرض لإجراء الغلق الفوري لمدة شهر، وإحالة ملفه على العدالة التي ستتولى تغريمه. بالمقابل، يؤكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين بوهران أن 90 بالمائة من التجار المعنيين بنظام المداومة أيام عيد الأضحى المبارك قد التزموا بتطبيق تعليمة وزارة التجارة، وأنهم مارسوا نشاطهم أيام العيد في إطار نظام المداومة، مبرزا أن المخالفين ستطالهم العقوبات القانونية المتمثلة في غلق المحل لمدة تصل إلى شهر كامل، وغرامات مالية تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم، داعيا إلى تطبيق النظام في قطاعات خدماتية أخرى حتى يتم التخلص من النقائص التي تظهر في الأعياد والمناسبات.

أحمد بن عطية
 

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