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نقابة «إيجيتيا» تطالب بإيفاد لجنة تحقيق إلى مديرية التجارة بوهران

الفوضى وظروف العمل المزرية تفجران غضب العمال

  17 سبتمبر 2017 - 10:25   قرئ 24 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
الفوضى وظروف العمل المزرية تفجران غضب العمال

من المرتقب أن يدخل أعوان وعمال التجارة بوهران في إضراب مفتوح بعد أسبوعين، في حال امتناع الجهات الوصية عن تلبية مطالب العمال وحل مشاكلهم، حسبما جاء في بيان رسمي للفرع النقابي لمديرية التجارة بوهران، تسلمت «المحور اليومي» نسخة عنه أمس.

 
جاء القرار عقب اجتماع رسمي تم تنظيمه نهاية الأسبوع المنقضي على مستوى مديرية التجارة بوهران، حضره أعضاء الفرع النقابي ورئيس مصلحة الإدارة والوسائل بالمديرية الجهوية للتجارة كممثل رسمي وبعض الموظفين والعمال، مطالبين في  بيان تنديدي بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في عدة تجاوزات ومخالفات، حيث طرح الحاضرون مجموعة من الانشغالات والمطالب، مطالبين في نفس الوقت وزير التجارة محمد بن مرادي بالتدخل الشخصي من أجل تحسين الإطار العملي للموظفين والوقوف على بعض التجاوزات، ومن أهم المطالب التي رفعوها إنهاء مهام رئيسة مكتب الموظفين، نظرا لإهانة ثلاثة أعضاء منتخبين بالفرع النقابي، وكذا بالنظر في الخروقات التي تمس الإطار القانوني والتنظيمي للمكتب، من أجل تحسين سيرورة عمل مصلحة الموظفين بعيدا عن التسيب والفوضى وعدم احترام حقوق العمال فيما يخص طلب الإجازات فضلا عن عدم الإعلان عن المناصب والترقيات، وكذا عرقلة منح الوثائق الإدارية كشهادات العمل وكشوف الرواتب والتأخر في تحريرها، وهو ما يسبب تعطل مصالح الأعوان والعمال خاصة فيما يتعلق بإيداع ملفات السكن أو ملفات طلب التأشيرات، متسائلين عن مصير المحاضر الرسمية التي يتم إرسالها إلى رؤساء المفتشيات والتحويلات غير المنطقية لبعض أعوان التجارة. ومن بين ما ورد في البيان الرسمي، استنكار أعضاء الفرع النقابي محاولة تأسيس تشكيلة نقابية موازية «سناباب» دون أي رخصة مسجلة أو مرقمة، وهو ما اعتبره الأعوان والمنضوون تحت لواء نقابة عمال التجارة التابعة لاتحاد العام للعمال الجزائريين تجاوزا خطيرا، إضافة إلى مشاكل أخرى لا تزال تؤرق العمال منذ سنوات طوال، وفي مقدمة ذلك نقص إمكانات العمل للموظفين، خاصة أعوان المراقبة، وغياب سيارات العمل التي غالبا لا تكون تحت تصرف العمال مما يتسبب في تأخر الأعوان عن أداء مهامهم، إلى جانب غياب التجهيزات المادية خاصة منها الكراسي والطاولات، وحسب بيان العمال فإنه يتم جلب كراس وطاولات بلاستيكية للتمكن من ممارسة العمل، حيث أكد العمال أنهم لم يلقوا أي تجاوب من قبل المسؤولين، خاصة فيما يتعلق بالنظر في مشكل عدم التنسيق بين المصالح والمفتشيات، وهو ما جعل العمال يهددون بالدخول في إضراب بعد رفع إرساليات إلى المكتب الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين «إيجيتيا»، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق وزارية مستعجلة، مع التهديد بالدخول في إضراب فوري في حال انقضاء الآجال القانونية والمهلة التي منحها العمال للجهات الوصية للنظر في قضيتهم.
 
أحمد بن عطية
 

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