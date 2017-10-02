نددوا بقرار توقيفهم تحفظيا وفندوا وجود خلفيات لاحتجاجهم

أعوان الحماية المدنية يحتجون أمام المديرية الجهوية بوهران

خرج العشرات من ضباط وأعوان وإطارات الحماية المدنية بوهران، أمس، للشارع بالقرب من المحور الدوراني المؤدي لكلية الطب والصيدلة بحي الأمير عبد القادر، وتجمعوا منذ الساعات الأولى للصباح، عقب إصدار قرار بعزل المحتجين من قبل مدير المستخدمين بالمديرية الولائية للحميز بالعاصمة.

ندد المحتجون الغاضبون بشدة بما وصوفه بسياسة «الحقرة» و»الظلم» المنتهجة ضدهم، حيث كشف ممثل عنهم في تصريح لـ «المحور اليومي» أنهم لم يتخذوا قرار الخروج للشارع للمطالبة برحيل المدير الجهوي العقيد أحمد فروخي، إلا أن بلغت الأمور نقطة اللارجوع، بسبب القرارات الجائرة والتعسفية ناهيك عن الألفاظ المشينة و المهينة التي مست عددا كبيرا من الزملاء في كرامتهم، إضافة لمنعهم من أبسط الحقوق والمتمثلة في العطل المرضية والسنوية التي حرمها منهم المسؤول المذكور، وأضاف المتحدث أنهم في بادئ الأمر عينوا ممثلين عنهم وتواصلوا مع المدير من خلال رفع جملة من المطالب التي نراها اعتبروها بسيطة ومشروعة «لكننا تفاجأنا بالرد العنيف للمدير، لتبدأ رحلة المعاناة والانتقام من خلال فصل عدد من الضباط والأعوان، ناهيك عن إحالة بعضنا على العدالة من خلال اتهامهم من طرف المدير الجهوي بالتحريض ضده وشتمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، وأضاف ممثل المحتجين أنهم تفاجؤوا بتصريحات مدير المستخدمين والموارد البشرية بالمديرية الوطنية، والتي أكد فيها بأن الأعوان والضباط الذين خرجوا للشارع بوهران قد أخلوا بالنظام الأساسي للمديرية وارتكبوا خطأ مهنيا من الدرجة الأولى الذي يقتضي توقيفهم تحفظيا عن العمل وإحالتهم على لجنة الانضباط للتحقيق معهم، كما نفا المتحدث وجود أي خلفية لاحتجاجهم الذي دخل أسبوعه الثاني عكس ما تروج له مصادر رسمية، معتبرا أن من حقهم الاحتجاج والتعبير عن معاناتهم بطرق سلمية وهو ما وقع خلال جميع وقفاتهم الاحتجاجية .