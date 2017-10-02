أعوان الحماية المدنية يحتجون أمام المديرية الجهوية بوهران

شريط الاخبار
عرض صور ضحايا المأساة الوطنية تثير جدلا في الجزائر وزارة السكن ترفع وتيرة إنجاز المشاريع وتعد بتسليم كل مساكن عدل الثورة المزعومة لزطشي تثير سخرية الجزائريين! أويحي يمنح الضوء الأخضر لاستغلال النفط والغاز الصخريين وتعديل قانون المحروقات استقالة جماعية لمناضلي الأفلان بتيزي وزو ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال الأشهر الـ 8 الأولى 2017 الوضع الإقليمي للجزائر خطير تمار ينهي مهام مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران الأمن الوطني و أنتربول ينظمان ورشة لتحليل المعلومات الجنائية الوكلاء العقاريون يطالبون بتسهيلات لدى المحافظات العقارية النقابات المستقلة تهدد بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية نهاية الشهر الجاري إقصاء 200 اسم ورفض 03 قوائم للمحليات بتلمسان كناس يراسل أويحيى و أوجال تطالب حجار بالاهتمام بالطالب الشبيبة الحرة للأرسيدي تدعو للمشاركة بقوة في الانتخابات المحلية إخراج ربع مليون قنطار من بطاطا غرف التبريد الأسبوع المقبل لكسر الأسعار التلفزيون الجزائري خرق روح المصالحة الوطنية مقري ينتقد المتاجرين بالمأساة الوطنية جني 1.8 مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب بغليزان أنكا اتعمل على استقرار الأسعار بخلق أسواق جوارية تحديد هوية الإرهابي المقضى عليه في بجاية 14 قتيلا في حوادث مرور خلال 48 ساعة الأخيرة الجيش يكشف عن مخبأ للأسلحة ببرج باجي مختار اتحاد الجزائر يتعادل سلبًا أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي أفريقيا جزائريون ضمن جيش «داعـش» الجديد في ليبيا! وزارة النقل تسحب تعليمة «عنصرية» أثارت الاستهجان أويحيى يأمر بن غبريت بتقديم حصيلة عن مشاريع التربية المجمدة لإعادة بعثها ا ضمانات على التمويل غير التقليدي سوى وعود بإصلاحات اقتصادية الأفافاس يدخل الانتخابات المحلية في 348 بلدية و29 ولاية إعداد سجل لقوارب الصيد والنزهة منعا لاستغلالها في الحرقة إقبال غير متوقع على الجناح الجزائري في صالون السياحة بباريس إنشاء 510 آلاف مؤسسة واستحداث أكثر من مليون منصب شغل الأمريكيون لغرس 500 هكتار من البطاطا في الصحراء أكتوبر الداخل عجز بـ 40 ألف أستاذ و300 ألف طالب دون مقعدفي الجامعات الهيئة الناخبة مازالت غير نظيفة والأحزاب لا تقوم بمهمتها في الرقابة رفع التجميد عن المشاريع وتمديد مهلة تسوية السكنات ثلاث سنوات أخرى تذبذب في حركة القطارات بسبب احتجاج مفاجئ للسائقين لهبيري يوفد لجنة تحقيق في إبرام صفقات مشبوهة بوهران إجراء امتحانات الباك .. البيام وبالسانكيام في رمضان ارتفاع تاريخي لـ الدولار أمام الدينار في السوق الكشف عن القائمة الاحتياطية الوطنية للأساتذة عبر موقع الوزارة قريبا
  1. الرئيسية
  2. المحلي
  3. أخبار الغرب
  4. أعوان الحماية المدنية يحتجون أمام المديرية الجهوية بوهران

نددوا بقرار توقيفهم تحفظيا وفندوا وجود خلفيات لاحتجاجهم

أعوان الحماية المدنية يحتجون أمام المديرية الجهوية بوهران

  02 أكتوبر 2017 - 14:15   قرئ 21 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
أعوان الحماية المدنية يحتجون أمام المديرية الجهوية بوهران

خرج العشرات من ضباط وأعوان وإطارات الحماية المدنية بوهران، أمس، للشارع بالقرب من المحور الدوراني المؤدي لكلية الطب والصيدلة بحي الأمير عبد القادر، وتجمعوا منذ الساعات الأولى للصباح، عقب إصدار قرار بعزل المحتجين من قبل مدير المستخدمين بالمديرية الولائية للحميز بالعاصمة. 

ندد المحتجون الغاضبون بشدة بما وصوفه بسياسة «الحقرة» و»الظلم» المنتهجة ضدهم، حيث كشف ممثل عنهم في تصريح لـ «المحور اليومي» أنهم لم يتخذوا قرار الخروج  للشارع للمطالبة برحيل المدير الجهوي العقيد أحمد فروخي، إلا أن بلغت الأمور  نقطة اللارجوع، بسبب القرارات الجائرة والتعسفية ناهيك عن الألفاظ المشينة و المهينة التي مست عددا كبيرا من الزملاء في كرامتهم، إضافة لمنعهم من أبسط الحقوق والمتمثلة في العطل المرضية والسنوية التي حرمها منهم المسؤول المذكور، وأضاف المتحدث أنهم في بادئ الأمر عينوا ممثلين عنهم وتواصلوا مع المدير من خلال رفع جملة من المطالب التي نراها اعتبروها بسيطة ومشروعة «لكننا تفاجأنا بالرد العنيف للمدير، لتبدأ رحلة المعاناة والانتقام من خلال فصل عدد من الضباط والأعوان، ناهيك عن إحالة بعضنا على العدالة من خلال اتهامهم من طرف المدير الجهوي بالتحريض ضده وشتمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، وأضاف ممثل المحتجين أنهم تفاجؤوا بتصريحات مدير المستخدمين والموارد البشرية بالمديرية الوطنية، والتي أكد فيها بأن الأعوان والضباط الذين خرجوا للشارع بوهران قد أخلوا بالنظام الأساسي للمديرية وارتكبوا خطأ مهنيا من الدرجة الأولى الذي يقتضي توقيفهم تحفظيا عن العمل وإحالتهم على لجنة الانضباط للتحقيق معهم، كما نفا المتحدث وجود أي خلفية لاحتجاجهم الذي دخل أسبوعه الثاني عكس ما تروج له مصادر رسمية، معتبرا أن من حقهم الاحتجاج والتعبير عن معاناتهم بطرق سلمية وهو ما وقع خلال جميع وقفاتهم الاحتجاجية .

أحمد بن عطية
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من أخبار الغرب

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات