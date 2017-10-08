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بلدية وادي الجمعة بغليزان

مركز الردم التقني يستقبل يوميا 250 طن من النفايات

  08 أكتوبر 2017 - 14:20   قرئ 19 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
مركز الردم التقني يستقبل يوميا 250 طن من النفايات

يستقبل مركز الردم التقني ببلدية وادي الجمعة بولاية غليزان يوميا أزيد من 250 طنا من النفايات المنزلية والتي تتمثل اغلبها في نفايات غذائية، تطرحها 13 بلدية عبر الولاية، منها عاصمة الولاية غليزان وما جاورها من بلديات.

 
دخل مركز الردم التقني ببلدية وادي الجمعة حيز الخدمة منذ حوالي 6 سنوات، والذي أُنجز في إطار التكفل بالمشاكل البيئية، التي أضحت تطرح بحدة في التوسع العمراني الذي تشهده مختلف مناطق الولاية، حيث يستقبل يوميا ما يعادل 275 طنا من النفايات المنزلية التي تطرحها 13 بلدية، ويحوي على حفرتين لطمر هذه النفايات تفوق طاقة الواحدة 1.7 مليون متر مكعب، وهي صالحة الاستغلال لمدة 25 عاما، إضافة إلى مفرغة عمومية للنفايات المنزلية ببلدية عين الرحمة التي دخلت حيز الاستغلال مؤخرا، وهي تستقبل حوالي 16 ألف طن من النفايات الناجمة عن قرابة 100 ألف نسمة سنويا لخمس بلديات تقع بمحيطها، وطاقتها تصل إلى 120 ألف متر مكعب، كما ستتدعم الولاية قريبا بمشروع آخر لإنجاز المركز الثاني للردم التقني بوادي ارهيو، بطاقة 725 ألف متر مكعب، ويستقبل 80 طنا من النفايات المنزلية الناجمة عن 7 بلديات، وفي السياق ذاته، يشتكي سكان عدد من الأحياء بعاصمة الولاية من الوضع الذي آلت إليه الأحياء جراء التلوث، بسبب القمامات المترامية بصفة عشوائية على أرصفة وطرقات الحي، رغم مطالبتهم للسلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل وتزويد الأحياء بحاويات وضع القمامة، وعبّر هؤلاء عن غضبهم جراء الكارثة البيئية التي تغرق فيها أحياءهم، بفعل فوضى من الأوساخ والفضلات المتراكمة، التي يزداد حجمها يوما بعد يوم رغم الشكاوى المتكررة للقاطنين الذين سئموا من الرائحة الكريهة المنبعثة من المزابل بسبب الرمي العشوائي للقاذورات.
 
ز. أمينة
 

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