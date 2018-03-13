رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي موسى لـ «المحور اليومي»:

«عامل ترصيص صحي وشقيقه ترصداني واعتديا عليّ بمقر البلدية»

الحادث تسبب في كسر أسنانه على مستوى فكه السفلي

كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي موسى بالعاصمة، علال بوثلجة أنه تعرص إلى اعتداء من طرف شخصين كان يترصدانه وهو يهم بمغادرة مقر البلدية في حدود الساعة الـ 17.30 من مساء أول أمس الاثنين، مضيفا أن المعتديين هما عون مهني يشتغل في مجال الترصيص الصحي بالبلدية مسبوق قضائيا كان مرفوقا بشقيقه وقد تسببا في كسر ثلاثة أسنان على مستوى فكه السفلي، وأكد بوثلجة أنه قام برفع دعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الأربعاء.



أوضح بوثلجة في تصريح خص به «المحور اليومي» أنه تعرض إلى اعتداء من طرف شخصين كان يترصدانه وهو يهم بمغادرة مقر البلدية في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء أول أمس الاثنين، وأكد بوثلجة أن الشخصين اللذان قاما بالاعتداء عليه هما عون مهني يشتغل في مجال الترصيص الصحي بالبلدية لديه سوابق قضائية لدى العدالة كان مرفوقا بشقيقه، مشددا نفس المسؤول أنه لا خلفيات وراء هذا الاعتداء، مشيرا أنه بعد الواقعة مباشرة علم بأن سبب الاعتداء هو خصم منحة المردودية والمقدرة بـ 2000 دينار.وأشار رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي موسى إلى أن المعتديين قاما بترصده لحظة خروجه من المكتب ليعتديا عليه، مضيفا أنهما قاما بتكسير باب سيارة البلدية التي يستعملها في تنقلاته اليومية.

وعن ملابسات حادثة الاعتداء الذي تعرض له كشف بوثلجة تفاصيل ما تعرض له قائلا «دخلت إلى مكتبي بعد حضور اجتماع تكوين المرفق العمومي الذي نظمته وزارة الداخلية قصد مزاولة مهامي بشكل عادي مثل باقي الأيام، أين عملت إلى غاية حدود الساعة الخامسة والنصف مساء»، وتابع بوثلجة سرد لحظات الاعتداء الذي تعرض له قائلا «وأنا أهم بمغادرة مقر البلدية متوجها إلى بيتي بعد يوم كامل من العمل تهجم علي شخصان هما عامل مهني يشتغل في مجال الترصيص الصحي كان مرفوقا بشقيقه لينهالا عليّ بالضرب ما تسبب لي في كسر ثلاثة أسنان على مستوى الفك السفلي وعجز طبي لمدة 15 يوم «.وعن خلفيات حادثة الاعتداء كشف «المير» أنه لا توجد أي خلفية وراء هذا الاعتداء، مؤكدا في ذات السياق أنه وبعد الحادثة أبلغت أن السبب الذي دفع بعامل الترصيص الصحي بالبلدية الذي لديه سوابق قضائيا لدى العدالة وشقيقه هو خصم منحة المردودية التي تمنح لعمال قطاع البلديات كل ثلاثة أشهر والمقدرة بـ 2000 دينار، وأردف بوثلجة أنه قام برفع دعوة قضائية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الأربعاء بعد إيداع شكوى ضد المتهمين بالاعتداء عليه على مستوى شرطة سيدي موسى.من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا، في أسباب الحادث وتوقيف المتورطين.وقد نشر علال بوثلجة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رسالة طمأن فيها سكان ومواطني بلديته وتقدم بالشكر الجزيل لكل من تضامن معه، وكانت الرسالة مرفوقة بصورة يظهر فيها داخل سيارة إسعاف «السلام عليكم ورحمة الله، تبعاً للاعتداء الجبان الذي تعرضت له هذا المساء وأنا أهم بمغادرة مقر البلدية والذي تسبب لي في كسر أسنان الفك السفلي للفم، أطمئن كل مواطنات ومواطني بلدية سيدي موسى على صحتي وأتقدم بالشكر الجزيل لكل الذين اتصلوا بي من مواطنين ومسؤولين من أجل الاطمئنان على صحتي وتمنوا لي الشفاء العاجل. فما عساي أن أقول قدر الله وما شاء فعل حسبي الله ونعم الوكيل».واستنكرت بلدية سيدي موسى في بيان لها ما وصفته بـ « حادثة الاعتداء الآثم» الذي طال رئيس المجلس الشعبي البلدي علال بوثلجة مساء أول أمس وهو في طريقه لمغادرة مقر البلدية والذي أسفر عن كسر أسنان فكه السفلي للفم «تستنكر بلدية سيدي موسى باسم الشعب، والمنتخبين المحليين والطاقم الاداري من اطارات وعمال حادثة الاعتداء الآثم الذي طال السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي علال بوثلجة مساء الأمس وهو في طريقه لمغادرة مقر البلدية، والذي قد أسفر على كسر أسنان فكه السفلي للفم، وما رافق هذا الاعتداء من وضع يندى له الجبين امام مرأى ومسمع المواطنين».أردف المصدر قائلا»تتضامن بلدية سيدي موسى قلبا وقالبا مع السيد علال بوثلجة في حادثته تلك و تدين هذا الاعتداء المشين على رئيس مجلسها الشعبي، والذي لم ولن يدخر أي جهدا في سبيل النهوض بتنميتها والكد والاجتهاد ليلا ونهارا من أجل التكفل بانشغالات وطلبات المواطنين الأعزاء».

بوعلام حمدوش