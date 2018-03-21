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بعد تحقيقات 6 أشهر مست 27 ولاية

أمن تيبازة يطيح بشبكة وطنية تحترف سرقة سيارات مبحوث عنها من طرف الانتربول

  22 مارس 2018 - 14:17   قرئ 96 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
أمن تيبازة يطيح بشبكة وطنية تحترف سرقة سيارات مبحوث عنها من طرف الانتربول

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية تيبازة بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة القليعة الإطاحة  بشبكة وطنية تحترف سرقة السيارات تمت خلالها استرجاع  73 مركبة سياحية ونفعية تدخل في إطار التهريب الدولي للمركبات ومبحوث عنها من طرف الانتربول  وتوقيف 36 شخص متورط في القضية بعد 6 أشهر من التحقيقات مست 27 ولاية.

بعد عدة  شكاوي وعمليات السرقة التي طالت عدد من المواطنين ، جندت مصالح امن ولاية تيبازة وحداتها وتفعيل عملها الاستعلاماتي  مع استغلال  تقنيات التحري و الاستعانة بالتجهيزات الحديثة المسخرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، وفي إطار المهام المنوطة  لمصالح الشرطة القضائية المتمثلة في قمع ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها على المستوى قطاع الاختصاص، تمكنت فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية تيبازة بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة القليعة، من استرجاع 73 مركبة نفعية و أخرى سياحية من مختلف الماركات العالمية اغلبها محل سرقة في مختلف الولايات ابتداءا من ولاية تيبازة، و أخرى تدخل في إطار التهريب الدولي للمركبات ومبحوث عنها من طرف الانتربول.

وبناءا  على شكوى تقدم بها صاحب شاحنة أمام ذات المصالح  التي كثفت جهودها أثمرت على تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم في قضية السرقة مع تحديد مكان تواجد الشاحنة، بعد استرجاعها تبين أن ملف تسجيلها القاعدي مزور،  لما سبق تم التعمق في التحقيق ليتبين وجود ملفات أخرى مشتبه في صحتها على مستوى مصالح البطاقات الرمادية لدوائر و بلديات مختلفة، أين تم استرجاع 92 ملف قاعدي للتحقيق فيه. وبفضل نباهة  عناصر الفرقة وقوات الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة، في تقنيات التحقيق وللخبرة المكتسبة  والتكوين النوعي في مجال الشرطة القضائية، تم فك خيوط القضية في حين أن مجريات التحقيق في القضية دامت أكثر من 06 أشهر ومست أكثر من 27 ولاية عبر مختلف التراب الوطني، بفضل التنسيق الدائم والمستمر بين نيابة الجمهورية لدى محكمة القليعة و امن الولايات الاخرى ، أفضت العملية إلى توقيف وحجز 73 مركبة من مختلفات العلامات، فيما تم توقيف 36 شخص مشتبه فيه في القضية يتراوح متوسط أعمارهم 30 سنة ، ينحدرون من ولايات مختلفة  اغلبهم من ولاية برج بوعريريج ، الجلفة ، غليزان . العملية تمت تحت المتابعة الشخصية للسيد رئيس أمن ولاية تيبازة.  باستقاء الإجراءات تم تحرير ملف قضائي بموضوع تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، و السرقة الموصوفة المقترنة بظرفي الليل والتعدد في شكل جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عابر للحدود فضلا عن  التزوير واستعمال المزور في الطراز الخاص بالمركبات مع طرحها بطريقة غير قانونية للسير بمواصفات تقنية غير مطابقة للمواصفات القانونية. التزوير واستعمال المزور في ملفات قاعدية للمركبات ، و كذا تقليد أختام الدولة ودمغات إدارية ،النصب والاحتيال والإدلاء بإقرارات كاذبة وتقديم معلومات وشهادات كاذبة التهريب الدولي للمركبات ومخالفة قوانين السند المروري، إنشاء ورشة لتفكيك السيارات .

نـوال الـهواري

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