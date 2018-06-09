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انقطاع التزود بالمياه في أربع بلديات بالعاصمة

  30 جويلية 2018 - 13:45   قرئ 22 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
انقطاع التزود بالمياه في أربع بلديات بالعاصمة

سيتم قطع التزود بمياه الشرب، غدا الثلاثاء، في أربع بلديات بولاية الجزائر بسبب أشغال تصليح للأنابيب، حسبما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان لشركة المياه والتطهير للجزائر "سيال".

وأوضح البيان أن هذه الأشغال، التي ستجري بمحطة الضخ لحي تيليملي، ستؤدي إلى انقطاع الماء في كل من بلديات القصبة وباب الوادي ووادي قريش والجزائر الوسطى. 

وكانت مصالح شركة سيال كشفت عن تسرب كبير يقدر بنحو 80 مترا مكعبا / ساعة على خط أنبوب رئيسي لمحطة الضخ لتيليملي مما يتطلب إيقاف التشغيل جزئيا لهذه المحطة لمدة 14 ساعة (من الساعة 8 صباحا إلى العاشرة ليلا).

وينتظر أن يتم استئناف خدمة التزويد بمياه الشرب بشكل تدريجي خلال الليل من الثلاثاء إلى الأربعاء، وفقاً لنفس البيان.

 

 

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