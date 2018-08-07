تسخير 132 طبيب بيطري تحسبا لعيد الأضحى في العاصمة

جندت مصالح المفتشية البيطرية لولاية الجزائر 132 طبيب بيطري للسهر على عملية ذبح الاضاحي يوم عيد الأضحى المبارك, و ذلك عبر مذابح و مسالخ العاصمة اضافة الى الفرق البيطرية المتنقلة التي ستجوب التجمعات السكنية الكبرى , حسبما عُلم يوم الثلاثاء عن المفتش البيطري الولائي بالنيابة مصطفى مباركي.

وقال مباركي في تصريح ل/واج ان البياطرة سيلتزمون بمتداومتهم لمراقبة عملية ذبح الاضاحي و ضمان سلامة اللحوم عبر كل من مذابح حسين داي (رويسو) والكاليتوس والحراش ومسلخ زرالدة، وهي عادة المذابح التي تعود العاصميون على التردد عليها مع حلول كل موسم لعيد اضحى حيث يجدون هناك تسهيلات تقنية ومرافقة بيطرية لإتمام عملية نحر اضاحيهم.

وبالتنسيق مع المعهد الوطني للطب البيطري تعمل المفتشية البيطرية بالولاية على توزيع مطويات ومنشورات تتضمن توجيهات خاصة بعمليات الذبح و سلامة الاضاحي والتحذير من مخاطر الكيس المائي لدى الماشية و كيفية التعامل معه , اضافة الى تعليمات خاصة بكيفية التعامل مع اللحوم بعد انتهاء عمليات النحر لضمان عدم فسادها جراء ارتفاع درجات الحرارة , يضيف السيد مباركي.