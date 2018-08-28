إصابة عاملان في انفجار بسبب تسرب الغاز بالعاشور

خلف اليوم الثلاثاء انفجار داخل فيلا في طور الانجاز تقع بالعاشور إصابة شخصين تتراوح أعمارهم ما بين 37 و44 سنة بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة تم تحويلهم على الفور إلى مستشفى الدويرة لتلقي العلاج، حسبما علم من مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر

قال الملازم الأول بن خلف الله خالد في تصريح ل/واج، أنه في الساعة 09سا و41 دقيقة، طرأ على مستوى فيلا في طور الانجاز تقع في شارع وهراني عبد القادر بسيدي امبارك بالعاشور انفجارا للغاز، حيث كان يوجد بداخلها عاملين وهما يقومان بأعمال السباكة، علالي لياس 37 سنة وخروبي سيد علي 44 سنة، واللذين أصيبا بحروق من الدرجة الثالثة على مستوى كل الجسم، وأضاف أنه تم نقلهما على الفور إلى مستشفى الدويرة المختص في الحروق لتلقي العلاج.