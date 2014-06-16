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إنجاز 8 أسواق للجملة و 291 سوق مغطاة عبر الوطن

  18 فيفري 2019 - 14:24   قرئ 51 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
إنجاز 8 أسواق للجملة و 291 سوق مغطاة عبر الوطن

تضمن بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدمه الوزير الأول أحمد أويحي أمام البرلمان ابتداء من 25 من الشهر الجاري، أين سيتم إنجاز 8 أسواق للجملة تزود أكثر من 30 ولاية، بمبلغ يقدر بـ 19 مليار دينار مع إستلام وحدتين بكل من سطيف و عين الدفى ،فبيما بلغت نسبة الإنجار معدل 60 بالمائة بالوحدات الأخرى ،وحسب المصدر ذاته ،و بالموازة مع ذلك ،تم الشروع في انجاز 291 سوق مغطاة عبر الوطن بقيمة 10 مليار دينار استلمت 29 سوقا منها ،و تنتظر 18 أخرى الاستلام قريبا ،فيما بلغت نسبة الإنجاز 80 بالمائة في 17 سوقا أخرى.

 

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