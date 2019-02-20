استلام محطة تصفية المياه المستعملة بزرالدة جوان المقبل

شريط الاخبار
بن طالب يكشف أسباب مغادرته لبيت توتنهام 17 حزبا وشخصية مدعوون للمشاركة اليوم في اجتماع المعارضة حول مرشح توافقي مقترح جديد يقرّ بتحويل منحة الطالب إلى راتب شهري «جي اس كا» تمنح الأولوية لممتلكات الولاية استيراد 16 مليون لقاح جديد قبل نهاية مارس المنتوج الجزائري المصدّر يزعج بلدانا ترغب بأخذ حصته في السوق الإفريقية الجزائر تشدد على إيجاد حل سياسي شامل في ليبيا دون تدخل أجنبي لن نتراجع عن خطة «أبوس» رغم تهديدات بعض المتعاملين مؤسسة الأنسجة الصناعية تطرح مناقصة لشراء القطن بوتفليقة أعاد مواطنين إلى سكناتهم بعدما هجّرهم الإرهاب منها أزمة السكن تخرج مواطني تيزي وزو إلى الشارع إجراءات مبسطة للاستفادة من القروض واستحداث 50 ألف منصب شغل التوجه نحوالسكن الإيجاري للقضاء على مشكل السكن 7300 جزائري وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر في 2018 ! السفير الصحراوي يحمّل فرنسا وإسبانيا مسؤولية انتهاك قرار المحكمة الأوربية الدالية تؤكد على إلغاء توزيع المواد الغذائية واستبدالها بحوالات مالية تعيين تسعة سيناتورات منسقين في حملة بوتفليقة بن غبريت تستدعي النقابات لتفادي الإضراب تثبيت لوحات الطاقة الشمسية بالمدارس تكريس لثقافة استغلال الطاقات البديلة تقاذف المسؤوليات بين الحكومة وسلطة ضبط السمعي البصري 3 سنوات سجنا لمهندس تجسس على «نفطال» لصالح «بزنس أعمال» الفرنسية قطاع العدالة حقق قفزة نوعية في مكافحة الفساد والعصرنة ضمن الأولويات مليارا دينار إنفاق الحكومة على نقل السلع نحو الجنوب خلال سنتين لاعبو شبيبة القبائل يتدربون على شاطئ تيقزيرت مدير بريد الجزائر يعترف بتعرض شاحنة الشركة لسطو ببومرداس حميدة عياشي ينسحب من مديرية الاتصال لحملة غديري أزمة السكن تخرج مواطني عدة أحياء إلى الشارع تسليم ملاعب براقي تيزي وزو ووهران في 2019 "اجي اس كا" تمنح الأولوية لممتلكات الولاية رفع التجميد على 2000 منشأة بيداغوجية وإعادة تأهيل8 آلاف مؤسسة تربوية الشباب يبحث عن طرد النحس والاقتراب من المربع الذهبي الخضورة ينهون تحضيراتهم لسفرية مصر وزعلاني جاهز الاستيلاء على مبلغ 05 ملايير و 700 مليون سنتيم بتيزي وزو عشرة جرائم قتل في جانفي 2019 النقلون يدعون إلى إضراب يومي 24 و 25 فيفري استنفار للسلطات المحلية والأمنية لتأمين الانتخابات ومواجهة احتجاجات محتملة الجزائر يقظة على الحدود لمنع تسفير الدواعش لأراضيها تكتّل بين الجوية الجزائرية وطاسيلي في وجه المنافسة الأجنبية مخابر روش السويسرية تحوز على المرتبة الأولى بن مسعود يلزم المؤسسات العمومية السياحية بتسديد ديونها العالقة
  1. الرئيسية
  2. المحلي
  3. أخبار الوسط
  4. استلام محطة تصفية المياه المستعملة بزرالدة جوان المقبل

﻿ستقضي على تدفق المياه الملوثة نحو وادي مزفران

استلام محطة تصفية المياه المستعملة بزرالدة جوان المقبل

  20 فيفري 2019 - 10:20   قرئ 26 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
استلام محطة تصفية المياه المستعملة بزرالدة جوان المقبل

سَيُسهم استلام مشروع محطة تصفية المياه المستعملة بزرالدة بولاية الجزائر والمرتقب أن يتم خلال شهر يونيو المقبل، في القضاء على تدفق المياه الملوثة نحو وادي مزفران، حسبما علم عن مدير الموارد المائية للولاية بوكرشة كمال.

 

أوضح بوكرشة أن مشروع محطة تصفية المياه المستعملة على مستوى بلدية زرالدة والذي قاربت أشغال إنجازه على الانتهاء، وسيدخل حيز الخدمة شهر جوان المقبل، سَيُسهم في القضاء على التدفق الحاصل حاليا للمياه الملوثة نحو وادي مزفران، وهو ما سينعكس ايجابا على الجهة الغربية للساحل العاصمي.

وستنعكس الآثار الإيجابية لهذا المشروع الذي يندرج ضمن برنامج ولائي على الجهة الغربية للساحل العاصمي على غرار شاطئ خلوفي من خلال اعادة استغلال المياه الملوثة بالمنطقة وتجنب تدفقها نحو وادي مزفران ووصولها لاحقا الى مصبات البحر.

وسيتم بفضل هذه المحطة القضاء على 3 مصبات للمياه القذرة والتي كانت مسجلة على مستوى شاطئ خلوفي3 ومجال الرماية والمركب السياحي بزرالدة.

وأبرز نفس المسؤول أن التجارب الاولى لهذه المحطة انطلقت في عديد المحاور، على ان تتم تدريجيا خلال شهر مارس المقبل، قبل الاستلام ووضعها حيز الخدمة خلال شهر جوان.

كما ستسهم محطة زرالدة في اعادة استغلال المياه القذرة لكل من بلديات زرالدة وتسالة المرجة وجنوبي بلديتي المعالمة والدويرة، وتوجيهها الى مجالات السقي الفلاحي.

وقال المتحدث إن الكمية المعالجة يوميا من المياه القذرة على مستوى المحطة سيصل الى 17.500 م3، وستكون المياه الناجمة عن ذلك حسب التقنيات والمعدات المستخدمة بالمحطة، مطابقة للمعايير والتعليمات التي اوصت بها المنظمة العالمية للصحة بخصوص استعمالات المياه المعالجة دون اي خطر على الصحة العمومية بعد توجيهها نحو قطاعات الري والسقي الفلاحي.

وحسب البطاقة التقنية لذات المشروع فان هذا الاخير يكون قد سجل في برامج القطاع سنة 2007، وبلغت تكلفته المالية 18 مليار دينار. وبخصوص محطة تصفية المياه المستعملة بالمعالمة الدائرة الادارية لزرالدة والتي يتوقع استلامها سنة 2020، قال بوكرشة إن اهمية هذا المشروع تمكن في اعادة استغلال ومعالجة المياه المستعملة لكافة الاحياء الجديدة بمدينة سيدي عبد الله، اضافة الى بلديتي الرحمانية والمعالمة.

وشمل مشروع انجاز هذه المحطة تخصيص ارضية موجهة لتوسعتها مستقبلا تحسبا لمضاعفة قدرتها على معالجة المياه المستعملة في حال اقتضى الامر ذلك.

يذكر أن والي الولاية عبد القادر زوخ كان قد صرح بان برمجة انجاز مشاريع محطات التطهير يندرج ضمن مسعى اعادة استغلال المياه المستعملة بالعاصمة.

وأشار الى أن 70 بالمائة هي نسبة تطهير المياه القذرة بالولاية وبدخول المحطات المشار اليها الخدمة ستصل هذه النسبة الى 100 بالمائة.

بوعلام حمدوش

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من أخبار الوسط

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات