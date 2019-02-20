﻿ستقضي على تدفق المياه الملوثة نحو وادي مزفران

استلام محطة تصفية المياه المستعملة بزرالدة جوان المقبل

سَيُسهم استلام مشروع محطة تصفية المياه المستعملة بزرالدة بولاية الجزائر والمرتقب أن يتم خلال شهر يونيو المقبل، في القضاء على تدفق المياه الملوثة نحو وادي مزفران، حسبما علم عن مدير الموارد المائية للولاية بوكرشة كمال.

أوضح بوكرشة أن مشروع محطة تصفية المياه المستعملة على مستوى بلدية زرالدة والذي قاربت أشغال إنجازه على الانتهاء، وسيدخل حيز الخدمة شهر جوان المقبل، سَيُسهم في القضاء على التدفق الحاصل حاليا للمياه الملوثة نحو وادي مزفران، وهو ما سينعكس ايجابا على الجهة الغربية للساحل العاصمي.

وستنعكس الآثار الإيجابية لهذا المشروع الذي يندرج ضمن برنامج ولائي على الجهة الغربية للساحل العاصمي على غرار شاطئ خلوفي من خلال اعادة استغلال المياه الملوثة بالمنطقة وتجنب تدفقها نحو وادي مزفران ووصولها لاحقا الى مصبات البحر.

وسيتم بفضل هذه المحطة القضاء على 3 مصبات للمياه القذرة والتي كانت مسجلة على مستوى شاطئ خلوفي3 ومجال الرماية والمركب السياحي بزرالدة.

وأبرز نفس المسؤول أن التجارب الاولى لهذه المحطة انطلقت في عديد المحاور، على ان تتم تدريجيا خلال شهر مارس المقبل، قبل الاستلام ووضعها حيز الخدمة خلال شهر جوان.

كما ستسهم محطة زرالدة في اعادة استغلال المياه القذرة لكل من بلديات زرالدة وتسالة المرجة وجنوبي بلديتي المعالمة والدويرة، وتوجيهها الى مجالات السقي الفلاحي.

وقال المتحدث إن الكمية المعالجة يوميا من المياه القذرة على مستوى المحطة سيصل الى 17.500 م3، وستكون المياه الناجمة عن ذلك حسب التقنيات والمعدات المستخدمة بالمحطة، مطابقة للمعايير والتعليمات التي اوصت بها المنظمة العالمية للصحة بخصوص استعمالات المياه المعالجة دون اي خطر على الصحة العمومية بعد توجيهها نحو قطاعات الري والسقي الفلاحي.

وحسب البطاقة التقنية لذات المشروع فان هذا الاخير يكون قد سجل في برامج القطاع سنة 2007، وبلغت تكلفته المالية 18 مليار دينار. وبخصوص محطة تصفية المياه المستعملة بالمعالمة الدائرة الادارية لزرالدة والتي يتوقع استلامها سنة 2020، قال بوكرشة إن اهمية هذا المشروع تمكن في اعادة استغلال ومعالجة المياه المستعملة لكافة الاحياء الجديدة بمدينة سيدي عبد الله، اضافة الى بلديتي الرحمانية والمعالمة.

وشمل مشروع انجاز هذه المحطة تخصيص ارضية موجهة لتوسعتها مستقبلا تحسبا لمضاعفة قدرتها على معالجة المياه المستعملة في حال اقتضى الامر ذلك.

يذكر أن والي الولاية عبد القادر زوخ كان قد صرح بان برمجة انجاز مشاريع محطات التطهير يندرج ضمن مسعى اعادة استغلال المياه المستعملة بالعاصمة.

وأشار الى أن 70 بالمائة هي نسبة تطهير المياه القذرة بالولاية وبدخول المحطات المشار اليها الخدمة ستصل هذه النسبة الى 100 بالمائة.